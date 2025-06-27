تُعد Formez PA الوكالة الفنية التابعة لإدارة الشؤون العامة في إيطاليا، وهي متخصصة في عمليات التحول والتحديث داخل القطاع العام. وقد حدّدت الوكالة تحديًا شائعًا لا يقتصر على القطاع العام الإيطالي فقط، بل ينطبق أيضًا على مؤسسات أخرى غير عامة في مختلف أنحاء العالم. غالبًا ما تعمل المؤسسات العامة والإدارات التابعة لها بشكل معزول، لكل منها ملفات مهنية ومصطلحات خاصة بها. وقد حال غياب المعايير الموحدة، إلى جانب نهج قديم في إدارة الموارد البشرية لا يدعم المرونة المؤسسية وتطوير الكفاءات، دون تحقيق التعاون الفعّال وتبادل البيانات، مما أدى إلى حدوث حالات من الالتباس.



رأت Formez PA أن غياب إطار عمل موحد يحظى بقبول المؤسسات المختلفة أدى إلى استخدام مصطلحات متباينة لتصنيف الملفات المهنية، مما صعّب من مقارنة هذه الملفات وتكاملها. ونتيجة لذلك، أصبح التعاون بين الهيئات أكثر تعقيدًا، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تأخر تقديم الخدمات وإبطاء أداء الفرق.



كما أدى هذا النقص في التوحيد إلى عدم اتساق البيانات، حيث أدت التباينات في المصطلحات بين المؤسسات إلى حدوث أخطاء في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، مما أثر سلبًا على جودة عمليات صناعة القرار. وسلطت هذه التباينات الضوء على الحاجة إلى حل شامل يُمكِّن من تصنيف الملفات المهنية بشكل موحد، ويتضمن مجموعة من المهارات تنتمي أيضًا إلى قاموس موحد لكل ملف. من شأن هذا الحل أن يعزز الترابط السلس بين مختلف الإدارات العامة. لذا، سعت Formez PA إلى تطوير حل يوفّر توحيدًا في العمليات والمصطلحات والملفات والمهارات، بهدف تحسين التعاون بين الهيئات العامة وكفاءة تقديم الخدمات عبر الكيانات الحكومية الإيطالية.