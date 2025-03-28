تحدث عن الضغط: تعتمد كل مركبة في العالم تقريبا على Dana Incorporated في تقنيات الدفع وإدارة الطاقة. لخدمة عملائها العالميين، يجب أن تعمل Dana بأقصى قدر من الكفاءة. ولكن يجب أيضًا أن تضم الكثير من البيانات وأن تدعم عددًا كبيرًا من معايير التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وأنواع المعاملات. وهنا يمكن أن تتعقد الأمور.

وقد شهدت شركة Dana نمواً هائلاً على المستويين العضوي وغير العضوي حيث قامت بتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها ونمت أعمالها في مجال كهربة السيارات. وقد أدى كل هذا النمو وتعقيد الأنظمة، إلى جانب أنظمة تكنولوجيا المعلومات التاريخية، إلى إتاحة الفرصة للانتقال إلى السحابة كأداة اتصال رئيسية لمورديها وعملائها في جميع أنحاء العالم.

يشرح Jeff Heyde، مدير الأنظمة العالمية في Dana، بالتفصيل: ”كان لا بد من دمج العديد من المترجمين القدامى الفريدين بشكل مختلف مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في الحالة النهائية المرجوة. لقد أدركنا أننا بحاجة إلى تحديد حل آمن وعملي وفعال من حيث التكلفة ".

في عام 2019، أطلقت Dana استراتيجية دمج قوية لتحديث بيئة تخطيط موارد المؤسسات في الشركة ودمج شبكة أعمال التبادل الإلكتروني للبيانات المعقدة في مثيل واحد للتبادل الإلكتروني للبيانات. يتماشى البرنامج أيضًا مع تركيز الشركة الثابت على الأمن الإلكتروني وترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة.