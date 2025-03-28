تحدث عن الضغط: تعتمد كل مركبة في العالم تقريبا على Dana Incorporated في تقنيات الدفع وإدارة الطاقة. لخدمة عملائها العالميين، يجب أن تعمل Dana بأقصى قدر من الكفاءة. ولكن يجب أيضًا أن تضم الكثير من البيانات وأن تدعم عددًا كبيرًا من معايير التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وأنواع المعاملات. وهنا يمكن أن تتعقد الأمور.
وقد شهدت شركة Dana نمواً هائلاً على المستويين العضوي وغير العضوي حيث قامت بتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها ونمت أعمالها في مجال كهربة السيارات. وقد أدى كل هذا النمو وتعقيد الأنظمة، إلى جانب أنظمة تكنولوجيا المعلومات التاريخية، إلى إتاحة الفرصة للانتقال إلى السحابة كأداة اتصال رئيسية لمورديها وعملائها في جميع أنحاء العالم.
يشرح Jeff Heyde، مدير الأنظمة العالمية في Dana، بالتفصيل: ”كان لا بد من دمج العديد من المترجمين القدامى الفريدين بشكل مختلف مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في الحالة النهائية المرجوة. لقد أدركنا أننا بحاجة إلى تحديد حل آمن وعملي وفعال من حيث التكلفة ".
في عام 2019، أطلقت Dana استراتيجية دمج قوية لتحديث بيئة تخطيط موارد المؤسسات في الشركة ودمج شبكة أعمال التبادل الإلكتروني للبيانات المعقدة في مثيل واحد للتبادل الإلكتروني للبيانات. يتماشى البرنامج أيضًا مع تركيز الشركة الثابت على الأمن الإلكتروني وترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة.
عدد آلاف الأحرف المرسلة شهريًا هو 225000 ألف حرف، ومعالجة 3,1 ملايين معاملة تبادل إلكتروني للبيانات شهريًا
يعالج 225,000 معاملة تبادل إلكتروني للبيانات شهريًا
ويضيف Matt Fahnestock، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المعلومات في Dana: "تتيح لنا السحابة تنويع تكاليفنا بناءً على مدّ وجزر الأعمال. ونعتقد أيضًا أن مزودي الخدمات السحابية قد قاموا باستثمارات كبيرة في الحفاظ على سلامة وأمن حلولهم، وهو ما يتماشى مع أولويتنا الأولى، الأمن الإلكتروني".
من الناحية الفنية، احتاجت Dana إلى مزود لسلسلة التوريد والتبادل الإلكتروني للبيانات يمكنه ربط كل تطبيق من تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات بمورديها وعملائها العالميين. لكن Heyde عرف أن الأمر سيتطلب أكثر من ذلك.
”الأمر لا يقتصر فقط على وجود حل قادر—بل أيضًا على وجود أشخاص قادرين على إنجازه بالفعل وتنفيذه في الإطار الزمني الذي كنا نتطلع إليه.“
وجد Heyde هؤلاء الأشخاص في IBM.
"لقد تحدثنا إلى الجميع تقريبًا في فريق برنامج IBM وكان لدينا الكثير من الثقة في أنهم قاموا بذلك من قبل. لقد كان الأشخاص جزءًا كبيرًا من عملية الاختيار وسبب اختيارنا لشركة IBM،“ يقول Heyde.
تعمل شركة Dana على دمج شبكة أعمال التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بها على برنامج IBM Sterling B2B Integration SaaS على IBM Cloud. وتقوم هذه التقنية بمعالجة وأتمتة معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات. ومن خلال اختيار الإصدار المتميز، اكتسبت Dana أيضًا خبرة مسؤول تنفيذي متخصص في المشروع يعمل كخبير تقني في تقنية IBM Sterling.
يقول Heyde: "قد رأينا أن شركة IBM لا تمتلك حلاً رائعاً فحسب، بل كانت أيضاً حلاً قائماً على البرمجيات كخدمة (SaaS) في السحابة، وهو ما يتناسب بشكل جيد مع استراتيجيتنا الشاملة لتقنية المعلومات. يسمح وجود نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) بتغير التكاليف مع تقلب أعمالنا. كما أن الموثوقية والأمان مهمان جداً بالنسبة لنا أيضاً.“
تقوم شركة IBM بترجمة ونقل جميع ملفات التبادل الإلكتروني للبيانات والملفات المسطحة (غير المنظمة) وبيانات المورّدين والعملاء. لترحيل بيانات معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات من وإلى مصانعها إلى منصة IBM الجديدة، تستخدم Dana ثماني مثيلات من برنامج IBM Sterling Connect:Direct .
حاليا، ينقل Dana ما يقرب من 3.1 ملايين ألف حرف شهريًا على منصة IBM. ويُتوقع أن يرسل نسبة أكبر من آلاف الأحرف تزيد عن 61% كل شهر خلال عام واحد. كما أنه يعالج أكثر من 225000 معاملة شهريًا. وعمَّا قريب سيتمكن Dana من معالجة نسبة أكبر تزيد عن 77% شهريًا. في عام 2021، سيكتمل انتقال Dana إلى منصة Sterling، ليحقق ما يعادل 3 ملايين معاملة و3000 علاقة.
مع الإصدار المتميز من برنامج Sterling B2B Integration SaaS، تقوم IBM بإدارة التنفيذ والحفاظ على النظام. كما يمكّن الدعم المتميز شركة IBM من العمل بشكل استباقي مع مورّدي Dana وشركاءها التجاريين وعملائها بشأن قضايا المعاملات والتسويات.
”مع صيانة النظام، يجب أن يتم تصحيح الخوادم؛ وهناك ترقيات تحدث، وهناك مراقبة. كل هذا يختفي"، كما يقول Heyde. "الآن لدينا شريك واحد وهو موجود في السحابة. تقوم شركة IBM بالمراقبة، وتقوم بالتصحيح؛ كل ذلك جزء من حل البرمجيات كخدمة (SaaS). وهذا يزيل قدراً كبيراً من الجهد من منظور تكنولوجيا المعلومات، ويقلل من المخاطر. لذلك ، يتناسب بشكل جيد مع استراتيجيتنا الشاملة لتكنولوجيا المعلومات ".
دعت استراتيجية Dana لتكنولوجيا المعلومات إلى تقليل تعقيدات بنيتها التحتية ونقل مراكز بياناتها إلى السحابة. إنها تنجح. اليوم، تدير الشركة أربعة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، وليس 50. وبدلًا من الاعتماد على أكثر من اثني عشر مترجمًا للتواصل مع الآلاف من عملائها ومورديها، يتم توصيل الجميع من خلال حل واحد قائم على السحابة—برنامج Sterling B2B Integration SaaS. يسارع Heyde إلى الإشارة إلى موثوقية التكنولوجيا.
"لقد نشرنا هذا الحل في 38 مصنعًا على مستوى العالم ولم يحدث أي انقطاع. هذا رائع للغاية. لدينا شريك يستثمر في التأكد من أن الحل موثوق ومتاح لنا في جميع الأوقات.“
ومن التحسينات الأخرى مستوى الرؤية في حركة البيانات التي تتدفق بين Dana وشركائها. يستخدم مديرو المصانع رؤية الحل في الوقت الفعلي وأدوات الخدمة الذاتية لتحديد مشكلات العملاء المحتملة وحلها بسرعة، بدلاً من إرسال تذاكر لتكنولوجيا المعلومات لإصلاح المشكلة.
يقول Heyde: ”هذا أمر مهم حقًا لأنه يقضي بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات باعتبارها عنق الزجاجة“. ”لذا، إذا كانت هناك مشكلة في ASN [إشعار الشحن المسبق] الذي أرسله المصنع إلى أحد العملاء، يمكن للمصنع رؤية ذلك على الفور وإعادة إرسال تلك الرسائل. ليست هناك حاجة لاستدعاء بتكنولوجيا المعلومات، وهو أمر مثالي ".
ضرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينما كانت شركة Dana في خضم عملية دمج تخطيط موارد المؤسسات. أثر الوباء على كل جانب من جوانب المشاركة تقريبًا. فجأة، كان الجميع يعملون عن بُعد، وهو ما كان مصدر قلق كبير.
يتذكر Heyde: "أعطاني المدير التنفيذي للمشروع العديد من التطمينات بأن هذا لم يكن شيئًا يجب أن أقلق بشأنه". ”والآن، إذا نظرنا إلى الوراء، سنجد أنه كان محقاً تماماً. لقد عمل الفريق بشكل جيد للغاية عن بُعد، وهناك عمليات جيدة للغاية للتواصل مع جميع المعنيين.“
ويختتم Heyde حديثه قائلاً: "لقد تجاوزت IBM توقعاتي". "أنا لا أنظر إليهم باعتبارهم بائعين؛ بل أنظر إلى IBM باعتبارها شريكًا."
Dana (الرابط يقع خارج ibm.com) هي شركة رائدة في تصميم وتصنيع حلول الدفع وإدارة الطاقة عالية الكفاءة لجميع أسواق التنقل في جميع أنحاء العالم. يقع مقر الشركة في مومي بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعلنت الشركة عن مبيعات بلغت 7,1 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ويعمل بها 38,000 موظف في 33 دولة في ست قارات. تأسست شركة Dana عام 1904، وقد اختارتها مجلة نيوزويك ضمن ”أكثر الشركات الأمريكية مسؤولية لعام 2021“ لتركيزها على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
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تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2021.
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