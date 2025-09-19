يوفر IBM Sterling Connect:Direct نقل ملفات من نقطة إلى نقطة مع أمان محسَّن لتقليل الاعتماد على نقل الملفات عبر FTP غير الموثوق به. وهو محسَّن للتسليم عالي الحجم داخل المؤسسات وبينها، ما يضمن حركة ملفات أكثر موثوقية، من تكامل الدُفعات ونقل الصور أو الكتالوجات الكبيرة، إلى المزامنة مع المواقع البعيدة.

يدعم Sterling Connect:Direct أيضًا النشر في السحابة الهجينة عبر حاويات معتمدة، ما يضمن سهولة واتساق إدارة دورة حياة النشر.