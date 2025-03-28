يؤدي التبني المتعمد للسحابة الهجينة إلى التحول الناجح والابتكار المستمر. مع وضع هذا الهدف في الاعتبار، بدأ المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM جهدًا لتحليل شامل لتكاليف الأعمال وتحسين الإنفاق. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تخصيص ميزانية تكنولوجيا المعلومات نحو تحويل بيئة السحابة الهجينة. في السابق، عندما كان المدير التنفيذي للمعلومات يواجه تحديًا من حيث التكلفة، كان يتخذ القرارات من منظور مالي. من خلال اتباع نهج توزيع الموارد بالتساوي دون إعطاء أهمية للأولوية، خاطرت المؤسسة باتخاذ قرارات العمل دون أن يكون لديها صورة أوسع.

اعتمدت مجموعة CIO على مصادر وأدوات بيانات متعددة للحصول على رؤية كاملة حول كيفية توافق الموارد مع المبادرات والأهداف والنتائج الرئيسية. قامت المجموعة بسحب بيانات دفتر الأستاذ واستطاعت ربطها بدقة كبيرة ولكنها افتقدت الرؤية الشاملة للمالية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال. لاتخاذ القرارات الصحيحة، احتاج CIO إلى معلومات وتفاصيل للاستثمار في مبادرات ذات أولوية عالية مثل تحديث التطبيقات، بدلاً من الاستثمار في الأصول العالقة والتطبيقات ذات الأولوية الدنيا.

دعا التحدي إلى حل يمكن أن يوفر رؤى حول إجمالي مجموعة تكنولوجيا المعلومات البالغة 2.5 مليار دولار أمريكي، وساعد على معالجة ما يلي:

عدم التوافق بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل

الافتقار إلى الشفافية في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لاتخاذ قرارات مؤثرة

إجمالي تكلفة الملكية (TCO) غير الشفافة 1 لتشغيل التطبيقات ومراكز البيانات المحلية

لتشغيل التطبيقات ومراكز البيانات المحلية انتشار السحابة العامة وزيادة تكاليف التحول

تحسين الإنفاق

1 تكاليف التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للتطبيقات تشمل تراخيص البرمجيات ونفقاتها، وتكلفة العمالة للتطوير والدعم، والبنية التحتية، ودعم العمالة في البنية التحتية، ونفقات إيجار مركز البيانات..