تأمين بناء الميزانية وتحليلها

لقد أتاح حل IBM Planning Analytics (الاسم الجديد لبرنامج TM1) - الذي نفذه فريق Next Decision - لشركة Asten Santé أتمتة عملية بناء الميزانية وإنشاء التقارير التحليلية لديه.
سعت شركة Asten Santé، وهي شركة تابعة لمجموعة La Poste Group، إلى استخدام أداة متطورة لإعداد الميزانية لتعزيز كفاءتها التشغيلية. اختارت الشركة برنامجَي IBM Cognos Analytics وIBM Planning Analytics (الاسم الجديد لبرنامج TM1) لتطوير عدة نماذج أساسية للفريق، وهو مشروع استغرق إنجازه أكثر من 3 سنوات.
تُعد شركة Asten Santé مزودًا بارزًا لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث تقدم خدماتها لما يقرب من 120000 مريض يوميًا في جميع أنحاء فرنسا. كانت في الأصل منظمة غير ربحية، وهي الآن شركة تابعة لمجموعة La Poste Group وتابعة لفرع La Poste Santé & Autonomie.
منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدأت شركة Asten Santé مناقشات حول تصميم أداة لأتمتة بناء الميزانية وتسهيل تحليلها. "لطالما بحثنا عن أداة لصنع القرار والتوجيه لفرق الإدارة والعمليات لدينا." كما وضحت Laurence Paquereau، مديرة الرقابة للمجموعة في شركة Asten Santé.
إن تنوع أنشطة الشركة يزيد من تعقيد عملية توليد المبيعات بشكل متزايد... وكذلك ارتباطها بمجموعة La Poste Group. "كون الشركة جزءًا من مجموعة La Poste Group يعني المرور بخمس مراحل للميزانية سنويًا: ميزانية واحدة وأربعة تقديرات. وبمعنى آخر، تُنفذ مراحل بناء الميزانية وتطويرها خمس مرات في السنة، ما يمثل عبء عمل كبيرًا. ومن ثَمَّ مكّننا امتلاك أداة لإعداد الميزانية من تسريع هذه العمليات، مع ضمان موثوقيتها وأمانها بشكل أكبر."
توجهت شركة Asten Santé سريعًا إلى Next Decision، وهو شريك سبق لها التعاون معه في مشاريع ذكاء الأعمال، بالإضافة إلى الحلين IBM Cognos TM1 وIBM Planning Analytics. وتشير Laurence Paquereau قائلة: "في منصب سابق، سبق لأحد مراقبي الإدارة في الفريق العمل مع حلول IBM هذه: لذا كان على دراية بمدى فعالية الأدوات والفوائد التي يمكننا استخلاصها منها."
قررت شركة Asten Santé البدء بوحدة محاسبية أولية مخصصة لبيانات الدخل التحليلية.
"هدفنا هو ربط برنامج IBM Planning Analytics بنظام SAGE، من أجل استخراج البيانات الفعلية وإنشاء وحدة بناء ميزانية مخصصة لقوائم الدخل. تمثل هذه الوحدة الأولى نقطة انطلاق أساسية نحو موضوعات أكثر تقنية وثراءً." كما وضحت Laurence Paquereau، مديرة الرقابة للمجموعة في شركة Asten Santé.
ومنذ ذلك الحين، تطورت العديد من الوحدات الأخرى:
النشاط التجاري والمبيعات: ترتبط هذه الوحدة بأداة الأعمال Isadom من أجل استخراج البيانات الأساسية (المرضى والعلاجات وما إلى ذلك) ومن ثمّ الحصول على توقعات الميزانية للسنة.
استهلاك المرضى: يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية. هذه الوحدة، التي تساعد على تقييم هذه الاحتياجات وحساب الهوامش، تستخدمها الفرق التشغيلية غالبًا لتحسين استهلاكها.
الأصول: نفذت الشركة وحدة لتوقعات النفقات الرأسمالية، بناءً على توقعات النشاط. يستخدم قسم الرقابة الإدارية هذه الأداة بشكل أساسي.
اتخذت مبادرات إضافية، مثل إعداد بيانات الدخل لكل وكالة.
تتبع عملية التطوير المنهجية نفسها لكل وحدة: "حيث يبدأ خبيرنا من Next Decision بصفحة بيضاء، ويدوِّن احتياجاتنا خلال جلسات ورش العمل. وهذا يسمح بإنشاء الوحدة تدريجيًا من خلال مناقشاتنا. نحن نرى الوحدة وهي تظهر إلى النور على أرض الواقع، حتى قبل وجود الأداة!"
مع تطوير وحدات جديدة، انتقلت شركة Asten Santé من مجرد بناء ميزانية بسيطة إلى إنشاء أداة حقيقية للإدارة المالية. يتميز هذا الحل بالقوة ويتضمن تحديثات يومية لكل من البيانات المحاسبية والتشغيلية.
"نحن نستخدم حاليًا برنامج IBM Planning Analytics بعدة طرق." كما وضحت Laurence Paquereau، مديرة الرقابة للمجموعة في شركة Asten Santé. "بالإضافة إلى التنبؤ بالميزانية، نقوم بإعداد تقارير شهرية للإدارة، والمديرين الإقليميين، ومديري الفروع، ومختلف مديري خدمات الدعم (المبيعات، والتسويق، وما إلى ذلك). ونقوم مرة واحدة شهريًا بإعداد تحليلات أكثر تفصيلاً، تركز بشكل خاص على الهوامش، وذلك بالنسبة إلى الفرق التشغيلية. نحن نستخدم هذا الحل يوميًا في قسم الرقابة الإدارية لدينا، لكل من مهام الرقابة والتحليل."
يعمل فريق عمل Asten Santé وNext Decision حاليًا على تطوير وحدة مكافئ الدوام الكامل (FTE)، والتي ستتولى تقييم الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المخطط لها ضمن توقعات الميزانية. تأمل شركة Asten Santé الانتهاء من هذا الحل في الربع الأول من عام 2024. ثمة مشروع آخر نعمل عليه وهو تقديم قوائم دخل لكل نشاط على حدة، ما سيمنح الإدارة صورة أكثر دقة عن أداء الشركة، نشاطًا بنشاط. ومرة أخرى، من المقرر الانتهاء من هذا المشروع في عام 2024.
أخيرًا، ستتطلب التغييرات في فريق الرقابة الإدارية تدريب مراقبين جدد، ما يسهل عملية تبادل المهارات. "سيكون عام 2024 هو عام توطيد مشروع إدارة أداء المؤسسات (EPM) لدينا." كما ختمت Laurence Paquereau.
تُعد شركة Asten Santé لاعبًا رئيسيًا في قطاع الرعاية الصحية المنزلية، حيث ترافق المرضى طوال رحلتهم العلاجية، وتتعامل مع الحالات الحادة والمزمنة، بالإضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بفقدان الاستقلالية الناتجة عن الشيخوخة أو الإعاقة.
إن أصول شركة Asten Santé كجمعية وانتماءها إلى مجموعة La Poste Group يجعلانها لاعبًا فريدًا في قطاع الرعاية الصحية المنزلية، وتتميز بنهج عملي ومتفانٍ تمامًا تجاه كل من المرضى وفرق الرعاية الصحية على حد سواء.
تقدم شركة Asten Santé مجموعة واسعة من الخدمات الطبية التقنية المنزلية للمرضى، تشمل: انقطاع النفس في أثناء النوم، والقصور التنفسي المزمن، والعلاج بالحقن الوريدي، والتغذية، والعلاج بالإنسولين، ومرض باركنسون...
على مدار 50 عامًا، عمل فريقنا متعدد التخصصات من الخبراء جنبًا إلى جنب مع متخصصين في الرعاية الصحية لضمان رعاية شاملة وشخصية للمرضى، وضمان الالتزام بالخطة العلاجية.
نحن في Asten Santé نؤمن بأن كل مريض حالة فريدة من نوعها، له قصته الخاصة واحتياجاته ومخاوفه المحددة، ومن ثَمَّ نضع دائمًا البعد الإنساني لمهنتنا على رأس أولوياتنا.