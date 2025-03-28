ترغب كل شركة في أن تؤدي القوى العاملة لديها أفضل أداء ممكن، ولكن من المفارقات أن الأنظمة والعمليات ذاتها التي تستخدمها لتحقيق ذلك يمكن أن تؤثر في الأداء. عندما تكون تطبيقات الأعمال جديدة، يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا. وحتى عندما يستخدم شخص ما نظامًا لفترة من الوقت، فقد يكون من الصعب عليه اتباع أفضل الممارسات في كل خطوة. وكل هذا يمكن أن يمنع المؤسسات من الحصول على عوائدها المتوقعة من الاستثمارات في برامج المؤسسات.

ترى شركة Assima أن هناك فرصة واضحة لمساعدة الموظفين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. يقول جيرمان بورجوا، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: ”إن إعطاء الموظفين إرشادات استباقية يكون بطبيعة الحال أكثر فعالية من انتظارهم لطلب المساعدة، أو الأسوأ من ذلك، ارتكاب خطأ يلزم تصحيحه لاحقًا. دفعنا هذا الإدراك إلى تقديم حل التراكب الذكي للتطبيقات، الذي يحلل شاشة المستخدم ويقدم له المعلومات ذات الصلة وإرشادات العملية، ما يساعد على تحسين الأداء“.

وقد شهدت Assima نجاحًا ملحوظًا منذ تأسيسها في عام 2002، حيث نمت من خمسة موظفين إلى أكثر من 160 موظفًا واكتسبت بعضًا من أكبر الشركات في العالم كعملاء. ويكمن جزء من هذا النجاح في استعداد الشركة للتكيف.

يتذكر جيرمان بورجوا قائلاً: ” قدمنا حلولنا كبرامج محلية في البداية، ولكننا أدركنا رغبة عملائنا في الاستفادة من التسعير القائم على معدل الاستهلاك والمرونة التي توفرها السحابة“. ”لقد أدركنا أن الوقت قد حان للانتقال إلى نموذج توصيل البرامج كخدمة [SaaS]، وكنا بحاجة إلى العثور على مقدم السحابة المناسب لمساعدتنا في ذلك. وكنا نبحث قبل كل شيء عن الموثوقية والأمان الفعالان - وهما ميزتان مهمتان لجميع عملائنا، ولكنهما أساسيتان لعملاء الرعاية الصحية والخدمات المصرفية الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائنا“.

ويتابع: ”لم نكن نريد مقدم خدمات سحابية فحسب، بل كنا نريد أيضًا شريكًا تقنيًا يمكنه مساعدتنا في الارتقاء بحلولنا إلى المستوى التالي. وكنا مهتمين بشكل خاص باستكشاف فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي، لذلك بحثنا عن مورد يستثمر في البحث والتطوير“.