سعى بنك ANZ، وهو مؤسسة مالية متعددة الجنسيات، إلى تحديث عمليات تطوير ونشر تطبيقاته الرئيسية عن طريق تبني ممارسات عمليات التطوير لأجهزة الكمبيوتر المركزية. ستضمن عمليات التطوير لأجهزة الكمبيوتر المركزية أن الأنظمة الأساسية للبنك قوية وفعالة وقادرة على دعم احتياجات العمل المصرفي الحديثة.
كان لزاماً على بنك ANZ أن يتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة وتوقعات العملاء. يتيح اعتماد ممارسات عمليات التطوير لتطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي دورات تطوير أسرع، بالإضافة إلى التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، وهي ضرورية للحفاظ على المرونة.
كان الدافع وراء تحول ANZ إلى عمليات التطوير للكمبيوتر المركزي هو الحاجة إلى التغلب على أوجه القصور في نظام إدارة التحكم في المصادر (SCM) المقترن بإحكام والعمليات اليدوية. كان على البنك أن يواجه العديد من التحديات التي تعيق رضا الموظفين والعملاء مثل متطلبات التنسيق العالية، والقدرات التعاونية المحدودة، والواجهات غير البديهية، والتحديثات المتأخرة، والأداء غير المتناسق، ونوافذ الانقطاع الممتدة. أراد ANZ تحدي الفكرة القائلة بأن تطبيقات الكمبيوتر المركزي لا يمكن مواءمتها مع الأدوات وطرق العمل المعاصرة.
من المرجح أن يؤدي ترك هذه التحديات التجارية دون حل إلى انخفاض في رضا العملاء، وانقطاعات متكررة في الخدمة، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وصعوبات في جذب المواهب والاحتفاظ بها.
استشعر البنك ضرورة ملحة لتقديم حل لجميع تطبيقاته الرئيسية الهامة. إن أتمتة المهام المتكررة والشاقة ستساعد في تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية، وتحسين الجودة وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير.
بدأت رحلة ANZ بتحولات موازية عبر التقنية والثقافة والعمليات. أولاً، قام البنك بتنفيذ أدوات المطور من IBM Z للمساعدة في تحديث تطبيقاته الأكثر تعقيدًا وحساسًا. تم اختيار IBM Developer for z/OS® (IDz)، وهي بيئة تطوير متكاملة (IDE) قوية، لقدرتها على تطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير. يتمتع أكثر من 200 مطور حاسوب مركزي لدى ANZ بخيار بيئة تطوير متكاملة (IDE)، حيث يستخدم حوالي 80% منهم Eclipse و 20% يستخدمون VS Code.
استخدم البنك أيضًا نظام بناء متقدم لتطبيقات z/OS التقليدية. يعمل الحل IBM Dependency Based Build (DBB) على تحسين وأتمتة تتبع التبعيات والبناء التدريجي، مما يعزز كفاءة عمليات التطوير ويحسن تجربة المطور. إطار عمل DBB القابل للتكوين يدعم لغات برمجة وبيئات معالجة كمبيوتر مركزي متنوعة، مثل COBOL و IMS و Db2 و CICS لتلبية احتياجات ANZ الخاصة. تمكن ANZ من توسيع الإطار للعمل لصالح Hogan عبر واجهات برمجة التطبيقات.
بينما كان ANZ يحدّث مشهده التكنولوجي، كان يخضع أيضًا لتحول ثقافي من خلال تزويد الموظفين بتدريب عملي، وعروض توضيحية للقيم، ومقالات معرفية شاملة. وقد كانت هذه الأمور لا تقدر بثمن لكسب تأييد الموظفين. تم تقسيم جهود التحديث إلى مهام تم تخصيصها بعد ذلك للفرق القائمة على المهارات. طبقت هذه الفرق خبرتها من التحديات الأولية وورش العمل لتفصيل جميع المتطلبات. أكمل بنك ANZ إثبات المفهوم (PoC) وتجربة أولية بتوجيه من فريق تسريع تطوير العمليات (DAT)، وهو فريق من فرق برمجيات IBM Z يعمل بشكل وثيق مع العملاء لتسريع تحولهم في تطوير العمليات. عمل DAT كمستشارين موثوق بهم خلال مشروع التحديث، حيث قام بالتحقق من جدوى الحل وتوجيه تنفيذ إطار العمل.
بمجرد إنشاء خطة الترحيل، قام ANZ بتسريع الجدول الزمني وتمكن من طرح الحل بنجاح بشكل تدريجي، بدءًا من تطبيق رئيسي يعتمد على Hogan. منحهم هذا النجاح الثقة لتحويل جميع تطبيقات الكمبيوتر المركزي للبنك. في غضون 8 أشهر، نجح الفريق في تطبيق إطار عمل CI/CD لما يقرب من 40 تطبيقًا، بما في ذلك 3 أنظمة مصرفية أساسية بالغة الأهمية، وأكثر من ألف مستودع تطبيق على أنظمة التحكم في الإصدار المستند إلى Git الخاصة به.
الهجرة إلى نظام إدارة التحكم في المصادر القائم على Git سمحت لبنك ANZ بتبني عملية تطوير مبسطة وآلية. يمكن لعدة مطورين الآن العمل على نفس الكود في وقت واحد دون الحاجة إلى عملية تسجيل الدخول/الخروج، مما يحسن التعاون والكفاءة بشكل كبير. كما توفر الحلول والعمليات الجديدة أيضًا قدرات قوية للتتبع والتدقيق، مما يضمن الامتثال لمعايير الصناعات واللوائح التنظيمية—وهو أمر ضروري في القطاع المصرفي شديد التنظيم.
وقد حصد تبني عمليات التطوير للكمبيوتر المركزي فوائد كبيرة أيضاً. البنك شهد انخفاضًا تقريبيًا بنسبة 90% في تكاليف الترخيص مقارنة بإدارة التحكم في المصادر التقليدية القائمة على الكمبيوتر المركزي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل مسارات بناء البرمجيات الآلية، أصبح بإمكانهم الآن تقديم ميزات جديدة وتحسينات للتطبيقات بشكل أسرع، مع جودة محسنة وتجارب أفضل للمطورين والعملاء.
سابقًا، كان لدى ANZ عملية معقدة للإصلاحات العاجلة تستغرق ما يقرب من 4 أسابيع جهدًا لإعادة دمجها في نظام إدارة تكوين البرمجيات (SCM) ونشرها في بيئات غير إنتاجية. باستخدام إطار عمل CI/CD، يستخدم ANZ الآن نظام Git أصليًا كنظام إدارة التحكم في المصادر (SCM) الموحد، مما يسمح بتسليم الإصلاحات العاجلة مباشرة إلى بيئات الإنتاج من خلال مسارات تحكم مبسطة وموثوقة. يستغرق كل إصلاح عاجل الآن ساعة واحدة كحد أقصى، وهو ما يتيح للمطورين توجيه وقتهم وجهدهم نحو تطوير ميزات جديدة.
قال Charan Ankushapur، رئيس هندسة الخدمات المصرفية الأساسية في بنك ANZ: "لقد كان التحول إلى عمليات تطوير الكمبيوتر المركزي بمثابة تغيير جذري بالنسبة لنا. ويتابع، "لقد شهدنا تحسينات كبيرة في الكفاءة والإنتاجية ورضا العملاء، ونحن واثقون من أن هذا سيستمر في تحقيق قيمة تجارية لنا في المستقبل."
مع وجود سلسلة أدوات التطوير الجديدة هذه، يتمتع ANZ بموقع جيد لمواصلة الابتكار وتحسين أنظمته المصرفية الأساسية، والبقاء في صدارة المنافسة في القطاع المالي سريع التطور. يخطط البنك لمواصلة الاستفادة من أدوات المطورين من IBM لدفع المزيد من الابتكار والتحسين، ولاستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.
ANZ هي مؤسسة مصرفية رائدة مقرها في أستراليا. تعمل ANZ في 33 سوقًا على مستوى العالم، وتقدم خدمات مالية لأكثر من 8 ملايين عميل. مع التركيز القوي على تحسين الرفاهية المالية، ودعم الاستدامة البيئية، وتعزيز توافر المساكن المناسبة والميسورة التكلفة، تلتزم ANZ بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وفعالة ومرنة لعملائها.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2025.
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