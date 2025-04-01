يُعد IBM® Dependency-Based Build (اختصارًا IBM DBB) حلًا حديثًا لبناء تطبيقات الكمبيوتر المركزي، حيث يوفِّر تحسينًا وأتمتة لتتبُّع التبعيات وتنفيذ عمليات البناء التدريجية، ما يعزز كفاءة عمليات التطوير (DevOps) لتطوير نظام z/OS.
يُعد IBM DBB نظام بناء ذكيًا للتطبيقات التقليدية على نظام z/OS، مثل التطبيقات المكتوبة بلغتَي COBOL و PL/I، حيث يقوم بتحليل وإدارة تبعيات البناء بين الكائنات. تم تصميم DBB لتبسيط عملية تطوير نظام z/OS، حيث يوفر قدرات أتمتة قوية ويعزز المرونة، ما يتيح للفِرَق التكامل مع سير العمل الحديث المعتمد على Git وأدوات عمليات التطوير الشهيرة مثل Jenkins و GitLab. وهو يوفر حلًا مستقلًا وغير معتمد على إطار عمل معين، ما يمكِّن المطورين من توحيد ممارسات عمليات التطوير عبر المنصات، مع تبسيط عمليات بناء التعليمات البرمجية باستخدام لغة برمجة حديثة. يساعد DBB على تسريع عملية التسليم مع الحفاظ على الموثوقية القوية الكمبيوتر المركزي.
تتوفر أداة zBuilder مع الإصدار DBB 3.0.x فالأحدث. تُعَد DBB zBuilder أداة بناء تعتمد على تكوينات YAML لتطوير تطبيقات z/OS باستخدام DBB. يمكن استخدام zBuilder مباشرةً دون الحاجة إلى إعداد إضافي، كما يمكن تخصيصها لتناسب سيناريوهات محددة. وتدعم zBuilder تشغيل أنواع متعددة من عمليات البناء، تُعرف بدورات حياة البناء (مثل البناء الكامل، أو بناء التأثير، أو البناء الشخصي).
يتتبع ويدير التبعيات تلقائيًا، ما يساعد على ضمان إعادة بناء الأجزاء الضرورية فقط. وتتيح لك واجهة Java API الخاصة به تنفيذ المهام على z/OS، وإنشاء نصوص البناء وتخزين التقارير، ما يؤدي إلى بناء أسرع وأكثر دقة.
يعمل بسلاسة مع الأدوات الشهيرة مثل Git و Jenkins و VS Code، دون أن يقيِّدك بمنصات معينة. وتتيح مرونته تكاملًا سهلًا مع سير العمل الحديث، بما في ذلك دعم عمليات ترحيل Git، مع منحك التحكم الكامل في مسار بياناتك.
يعمل على أتمتة المهام مثل الاختبار وفحوصات الجودة بناءً على التغييرات في التعليمات البرمجية، ما يضمن عمليات إنشاء مُحدَّثة. وهو يتناسب مع أي مسار تكامل مستمر/تسليم مستمر، ما يؤدي إلى تسريع عملية التسليم ويساهم في ضمان نتائج موثوق بها عبر المنصات المختلفة.
يدعم DBB التكامل مع نظام إدارة التحكم في المصدر المعتمد على Git المفضل لديك، ما يتيح إدارة سلسة للأصول في الكمبيوتر المركزي ضمن سير العمل الحديث لتطوير البرمجيات.
يتتبَّع DBB التبعيات بين كائنات التعليمات البرمجية المصدر تلقائيًا، ما يساعد على ضمان عمليات بناء فعَّالة من خلال إعادة تجميع الأجزاء الضرورية فقط، ويؤدي هذا إلى تقليل أوقات البناء وتحسين الأداء.
يتيح DBB تشغيل مهام z/OS وتنفيذ أوامر MVS و TSO/ISPF. تدعم واجهة برمجة التطبيقات هذه أتمتة عمليات البناء وتتكامل مع الأدوات لإدارة التبعيات والتعليمات البرمجية المصدر بكفاءة.
يتكامل DBB مع أي مسار تكامل مستمر/تسليم مستمر، بما في ذلك Jenkins و Azure DevOps و GitLab CI، عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)، ما يتيح للفِرَق أتمتة عمليات البناء والاختبارات ضمن المسارات الحالية دون التقيّد بأداة محددة.
يتكامل DBB مع IBM Test Accelerator for z/OS (اختصارًا TAZ)، ما يتيح للمطورين أتمتة وتشغيل الاختبارات الديناميكية كجزء من مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر، ما يؤدي إلى تحسين جودة وموثوقية عمليات البناء دون الحاجة إلى نشر المخرجات في البيئات المستهدفة.
يخزِّن DBB تقارير البناء التفصيلية، ويوفِّر رؤى حول عملية البناء، ويتكامل مع سلسلة الأدوات المفتوحة مثل GitLab و Jenkins. وهو يفعل كل ذلك دون الحاجة إلى أدوات محددة لإدارة التعليمات البرمجية المصدر، ما يمنح الفِرَق مرونة وتحكمًا في بيئات التطوير الخاصة بهم.
ومن خلال الجمع بين قدرات منصة GitLab Ultimate for IBM z/OS و IBM DBB، يتم تقديم النظام الذكي للبناء المخصص لتطبيقات z/OS التقليدية. يُسهم هذا التكامل في تبسيط إدارة سلاسل الأدوات المختلفة ويُحسِّن سير عمل تسليم البرمجيات، ما يُسهِّل تنفيذ التكامل المستمر والتسليم المستمر.
يُعَد IBM Dependency Based Build أحد واجهات برمجة تطبيقات Java وتطبيقًا يدعم كلًا من Java 11 وJava 17 في بيئات IBM JVM. قبل تثبيت DBB، يجب تثبيت وتشغيل منتج واحد على الأقل من المنتجات التالية في بيئة z/OS حيث سيتم تشغيل DBB:
أتقِن استخدام IBM DBB بالوتيرة التي تناسبك من خلال هذا التدريب الذاتي، الذي يتضمن مختبرات عملية ومحتوى تفاعليًا لتبسيط إدارة تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية وتحديثها. وهو مثالي للمطورين ومبرمجي الأنظمة؛ حيث تدعم هذه الموارد رحلتك نحو إتقان DBB وممارسات عمليات التطوير الحديثة على نظام z/OS.
استمع إلى Chris Sayles وهو يناقش مع خبراء Z DevOps كيفية تبني IBM لتقنيات المصدر المفتوح، ما يجعل الوصول إلى الكمبيوتر المركزي أكثر سهولة ويصمم طرقًا جديدة ومحسَّنة للتطوير والتشغيل للتطبيقات المصممة للسحابة ويفيد مجتمع الخبراء في المجال.
اقرأ عن دور برنامج IBM Z DevOps Acceleration Program في مساعدة المؤسسات على تحديث تطوير الكمبيوتر المركزي مع دمج ممارسات عمليات التطوير المرنة. وبفضل الموارد التي تدعم التكامل المستمر والاختبار الآلي والتعاون عبر البيئات، يُسهم البرنامج في تسريع الابتكار وتعزيز الإنتاجية على أنظمة IBM Z.