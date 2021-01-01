تواجه الشركات ضغوطًا من أجل تحقيق الابتكار السريع وتعزيز الميزة التنافسية، مع الاستمرار في ضمان الأمان والاستدامة. ومن غير المألوف أن يكون لديك 500 تطبيق أو أكثر، حيث يحتوي معظمها على ديون تقنية مرهقة.
ومع IBM، يُمكنك الاستفادة من مجموعة شاملة من بيئات تشغيل التطبيقات، وأدوات التحديث، وعمليات التطوير التي تتيح لك تقليل تكاليف البنية التحتية، وتحسين استخدام الموارد، وزيادة إنتاجية المطورين.
مكِّن المطورين من دفع الرمز إلى بيئة إنتاج بسرعة أكبر باستخدام قدرات السحابة الأصلية الجديدة.
وفِّر الوقت والمال عند الحصول على النسخة الأكثر أمانًا من الرمز المتاح. الأمر مربح من جميع جوانبه.
استكشف كيف تمكَّن أحد البنوك من طرح خدمات جديدة في السوق بطريقة أسرع، وهو ما ساعده في تحقيق ميزة تنافسية.
وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك
يُمكنك أتمتة الأنشطة التشغيلية لتقليل مخاطر الأمان بشكل استباقي وتسريع معالجة التهديدات.
يُمكنك أتمتة عملية تسليم البرامج لزيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.