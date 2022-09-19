العلامات
سحابة

إثبات مسار تحديث WebSphere إلى Liberty على OpenShift في Discover

منظر داخلي لهيكل معماري حديث بألواح منحنية ومائلة، وأسطح معدنية، وعناصر زجاجية، مما يخلق تصميمًا مستقبليًا.

التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى الصورة الكبيرة: لماذا أرادت Discover التحديث، وكيف يمكنها إظهار فوائد واضحة للأعمال مع تقليل أي اضطرابات إلى الحد الأدنى؟

هذا هو الجزء الثاني من سلسلة منشورات المدونة حول تحديث التطبيقات في Discover. تأكد من مراجعة الجزء الأول.

     

    إذا لم يكن معطلًا، أصلحه

    من الواضح أن هذا ليس هو الحال عادةً. هل تساءلت يومًا لماذا يستغرق تسجيل الوصول في المطار وقتًا طويلاً في حين أن جميع بياناتك لديهم بالفعل؟ ما هي بالضبط البيانات التي يكتبها الموظف لفترة طويلة للغاية في المكتب عند استئجار سيارة؟ لماذا يبدو أن وكيل السفر يضطر للضغط على tab-return-tab-q عشرات المرات ليجد تفاصيل رحلتك؟ السبب هو أن لديهم نظامًا لم يُعطل بعد، لكنه بحاجة إلى تحديث لتقديم تجربة أفضل للعملاء.

    تمتلك Discover أنظمة تعمل وتقدم قيمة كبيرة للشركات، ولكنها بحاجة إلى تحسين لتتيح للشركة إمكانية الابتكار ودفع عجلة أعمالها بسرعة أكبر. مثل جميع المجموعات الكبيرة، لقد نمت بطريقة عضوية مع مرور الوقت لتلبية العديد من حالات الاستخدام المختلفة، ويُعد التحديث فرصة لتجميع هذه القدرات في بنية جديدة ذات أسلوب رشيق.

    كان لدى Discover عدد من المجالات المحددة التي أرادوا فحصها:

    • تستغرق عملية نشر مئات التطبيقات التقليدية الحيوية (tWAS)، والتي تُنشر محليًا عبر مراكز بيانات متعددة، وقتًا طويلاً وتعتمد على بنى النشر القديمة.
    • غالبًا ما تتطلب حلول WebSphere Network Deployment (ND) القابلة للتوسع الحصول على المعدات، وتجهيز البنية التحتية، وإجراء تكوين يدوي في المقام الأول، مما يجعل من الصعب الاستجابة بسرعة لمتطلبات العمل المتغيرة.
    • يكون نطاق WebSphere ND مفرط التجهيز لاستيعاب الطفرات في الحمل، وعادةً يتم استخدام جزء صغير فقط من سعة الخادم المتاحة والمرخّصة بانتظام.
    • يفتقر النموذج التشغيلي باستخدام WebSphere ND إلى السرعة اللازمة لتبني تقنيات التطوير الحديثة بشكل كامل.
    أكاديمية الذكاء الاصطناعي

    الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

    اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث تحولًا في عملية تحديث تطبيقاتك من خلال تعزيز الإنتاجية، وتقليل مخاطر الامتثال، وتسهيل عمليات التحديث.
    انتقل إلى الحلقة

    اختيار منزل جديد وحديث

    وتركّز منصات التنسيق السحابي الحديثة على الأتمتة، والنشر السريع، والتوسع الديناميكي، والمرونة، والقدرة على التكيف، والدفع مقابل ما تستخدمه فقط. باختصار، التوافق المثالي لجميع احتياجات Discover.

    وللحصول على كل هذه الفوائد، كان على Discover تجهيز تطبيقات tWAS لتكون جاهزة للسحابة وإدخالها في منصة التنسيق السحابي. ومع وجود مئات التطبيقات، فهذا ليس بالأمر السهل.

    وفيما يلي ملخص للفوائد المثبتة لمنصة التنسيق السحابي الحديثة في Discover، عند القيام بعملية "الرفع والتصحيح" إلى Liberty على OpenShift في السحابة:

    • تمكين التسليم المستمر: تم تمكين التسليم المستمر من خلال استخدام Helm للنشر، وعمليات بناء OCP لإنشاء خط أنابيب عند إجراء التغييرات، وWebhook لاكتشاف التغييرات في GitHub والبناء تلقائيًا.
    • تمكين القابلية للتوسع المدمجة: تم تمكين القابلية للتوسع المدمجة من خلال إنشاء وحذف مثيلات الحجيرات بناءً على استهلاك الموارد.
    • تمكين استخدام المصدر المفتوح: تم التبديل من استخدام IBMJDK إلى OpenJDK واستخدام Open Liberty كبرنامج وقت التشغيل.
    • تحسين عمليات التطوير: تم تقليل دورات الاختبار والمساعدة في تقليل الحاجة لإعادة تحميل التطبيق مع كل تغيير في الرمز من خلال الاستفادة من نشر الرز الفوري باستخدام "وضع المطور"، الذي يقوم بتحديث الفئات التي تم تعديلها فقط.
    • فرصة لتقليل تكلفة العمليات: يمكن تقليل التكاليف من خلال الاستفادة من ترخيص Liberty الأرخص، حيث يمكن استبدال ترخيص واحد لنظام tWAS واحد بثمانية تراخيص (Core) أو أربعة تراخيص (Base) من Liberty. يساعد الترحيل إلى Liberty أيضًا على تقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وكذلك تكاليف الأجهزة الافتراضية (VMs).
    تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

    أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

    تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

    التحديث ليس كافيًا، عملك يحتاج إلى تحديث شامل

    تحديث التطبيق الأول مثير للغاية. قام التطبيق بتغيير وقت التشغيل وينشر بطريقة جديدة. وقد تمت معالجة جميع مشكلات التكوين والاتصال والأمن. وهناك جولة مستحقة من التهاني على العمل الجيد المنجز. قد يبدو التطبيق الثاني المقرر تحديثه أقل شأناً، ولكنه في الواقع ليس كذلك؛ بل يمكن القول إنه أهم. يضعك تحديث تطبيق واحد ربع (أو حتى ربعين) على جدول زمني يُقاس بعقود عندما يكون لديك مئات التطبيقات. وإنه أمر بطيء للغاية، فأنت بحاجة إلى نقل عشرات التطبيقات كل شهر. وأنت بحاجة إلى تحديث جماعي.

    وفر الوقت والمال، وقم بتحديثه مرة واحدة فقط

    إن أحد العناصر الحساسة للغاية في التحديث الجماعي هو أن تقوم بتحديث كل جزء من الرمز مرة واحدة فقط، وعدم إعادة إصلاح نفس المشكلة في كل مرة تظهر فيها. ما عليك سوى إصلاحه مرة واحدة والانتهاء منه.

    تعمل كل مجموعة مؤسسة على إعادة استخدام الرمز نفسه مرارًا وتكرارًا عبر تطبيقاتها. كما تحدثنا في منشورات المدونة السابقة، سيكتشف IBM Transformation Advisor هذا تلقائيًا وإبلاغك به. وعندما تقوم بتحديث قطعة من الرمز المستخدم في العديد من التطبيقات، عليك إبلاغ الجميع حتى يتمكنوا من رؤيته واستخدامه. وهذا يمنع 10 فرق تطوير مختلفة من تحديث نفس الحزمة 10 مرات مختلفة واحتفاظ كل فريق بنسخته الخاصة، مما يوفر الوقت والمال.

    وفّر المزيد من الوقت والمال، ولا تكن مختلفًا

    كل مجموعة كبيرة لديها قاعدة رمز متساوية الحجم تطورها فرق مختلفة في أوقات مختلفة لتلبية حالات الاستخدام المختلفة. ويؤدي هذا حتمًا إلى ظهور الكثير من الإصدارات المختلفة قليلاً من الرموز التي تقوم بالشيء نفسه. وهذا التفرد يجعل من الصعب تغيير الرمز والحفاظ عليه. وكلما استطعت، تريد أن تكون كل رموزك متماثلة. وهذا يسمح لك بالتحديث مرة واحدة فقط لتوفير الوقت والمال.

    بنفس الطريقة التي تشارك فيها المجموعات المؤسسية الرمز عبر تطبيقاتها، فإنها أيضًا تشارك تقريبًا الكثير من الرموز. وعلى سبيل المثال، إذا كان لديك رمز لإدارة الأمان الخاص بك، فإنك سترى أن كل تطبيق يستخدم إصدارًا مختلفًا قليلًا منه، مما يؤدي في بعض الأحيان وجود عشر إلى عشرين نسخة مختلفة من نفس الرمز.

    ينتج Transformation Advisor تقارير تسمح لك برؤية كل نسخة من نفس الملفات التي تستخدمها. لذا بدلاً من تحديث كل واحد على حدة، انقل جميع التطبيقات إلى أحدث إصدار. وبهذه الطريقة، توفر الوقت والمال وتحصل على النسخة الأكثر أمانًا من الرمز المتاح. فالأمر مربح من جميع جوانبه.

    انظر إلى النتائج والفوائد المثبتة في مسار تحديث WebSphere من Discover إلى Liberty على OpenShift.

    • تم إثبات جدوى نهج "الرفع والتصحيح" لنقل التطبيقات الحالية إلى Liberty على منصة الحاويات OpenShift (OCP) في السحابة:
      • تم تنفيذ تجربتين ناجحتين لإثبات المفهوم، مما يثبت أن الترحيل إلى Liberty على OCP في السحابة يمكن إنجازه في غضون أيام فقط.
      • تم اختبار كل نمط من أنماط tWAS المستخدمة في Discover بنجاح، وتحديد جميع المشكلات الشائعة وجميع الوحدات الشائعة.
      • تم تمكين واختبار اتصال TLS الآمن بين OCP والخلفيات المحلية.
    • تم إنشاء مكتبة مشتركة تحتوي على جميع الملفات المطلوبة للتكامل مع DB2 وOracle وCTG، وتم تحديث الوحدات والمكتبات المشتركة اللازمة لمعالجة مشكلات التوافق عند الترحيل إلى Liberty:
      • زيادة الكفاءة باستخدام المكتبة المشتركة التي ستقلل من الجهد الإجمالي للترحيل بحوالي %70.
      • تم الاستفادة من IBM Transformation Advisor لتحسين عملية الترحيل، والحصول على تقييم دقيق لمشكلات الترحيل لكل تطبيق، وتحديد جميع المشكلات والوحدات الشائعة.
      • يجب معالجة المشكلات الشائعة مرة واحدة فقط، وسيتم إعادة استخدام الحل من قبل تطبيقات أخرى.
    • ثبت أن جهود الترحيل أفضل تتطلب الحد الأدني من تغييرات الرمز:
      • باستخدام المكتبة المشتركة، استغرق متوسط جهد ترحيل التطبيقات من WebSphere إلى Liberty من 3 إلى 10 أيام + وقت الاختبار، مقارنةً بالأشهر أو السنوات المطلوبة لإعادة كتابة كاملة باستخدام Spring Boot.
    • عملية التطوير والنشر السريعة:
      • انخفضت مدة بناء/نشر التغييرات من بضعة أيام إلى أقل من 10 دقائق عند التحول إلى Liberty على OCP.
      • زيادة وتيرة تثبيت التطبيق وتمكين عمليات النشر باللون الأزرق / الأخضر
      • زيادة سرعة دورات الوصول إلى السوق، مما أتاح للأعمال تحسين الميزات والوظائف،

    عنوان فرعي: التعلم من الآخرين

    عندما بدأ برنامج Transformation Advisor، كان يركز بشكل كبير على التطبيقات. لقد قام بعمل رائع في المساعدة على تحديث تطبيق واحد. وأثناء عملنا مع العملاء، رأينا أن ذلك لم يكن كافيًا. فأضفنا القدرة إلى الرمز المشترك وقدمنا وجهات نظر حول جهود التطوير لكامل البيئة البرمجية.

    لقد كان العمل مع Discover هو الذي أدى إلى إعداد تقارير محسّنة ومفصّلة، وعلى وجه التحديد، نشر الحساب الشفاف بحيث يتمكن العملاء من رؤية بالضبط كيف أن تحديث كل شيء مرة واحدة سيوفر لهم الوقت والمال.

    وفّر مزيدًا من المال، واحصل على ترخيص لما تستخدمه فقط

    يقدم إصدار IBM WebSphere Hybrid Edition تراخيص مرنة أثناء عملية التحديث وبعد إكمال رحلتك في التحديث. عندما تنتقل التطبيقات من البيئة المحلية إلى السحابة، فإنه يمكنك نقل تراخيصها معها وتوفير المال في هذه العملية.

    وعلى وجه الخصوص، تمتلك Liberty Core القدرة على تقديم كفاءات كبيرة. ويتم نشر التطبيقات التي لا تحتاج إلى القدرات الأساسية على مثيل Liberty Core بدلاً من ذلك. وهذا يعني أنك تدفع فقط مقابل القدرات التي يستخدمها تطبيقك فعليًا، وهذا يوفر عليك المزيد من المال:

    رحلة التحديث في Discover

    لقد حاولت سلسلة المدونات هذه أن تصطحبك عبر رحلة تحديث Discover حتى الآن. ولقد تحدثنا عن الحاجة إلى التحديث، والأدوات التي تم استخدامها، والمجالات التي تحتاج إلى معالجة، والعمل الذي أثبت أن كل هذا لم يكن مجرد إمكانية نظرية، بل نتيجة مرغوبة وقابلة للتحقيق.

    إذا كنت تستبعد أي شيء من هذه المقالات، نأمل أن يكون هذا:

    • التحديث ليس مجرد موضة، بل هو فرصة حقيقية للأعمال وفرصة لتوحيد القدرات الحالية في بنية جديدة ومرنة.
    • قم بتحديث كل جزء من التعليمات البرمجية مرة واحدة فقط.
    • قم بتمكين الأتمتة، والنشر السريع، والتوسع الديناميكي، والمرونة، والقدرة على الدفع مقابل ما تستخدمه فقط.
    • أضف المرونة اللازمة للتطوير الحديث، مع تقليل تكلفة التشغيل.
    • لا تقم بالتحديث فحسب، بل قم بالتحديث الشامل!

    تعرّف على المزيد

    الموارد

    تحديث تطبيقاتك باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

    تسريع رحلتك إلى السحابة من خلال تحديث التطبيقات الحالية باستخدام حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي من IBM. الحصول على المرونة وتحسين قابلية التوسع وتعزيز الابتكار من خلال خدمات الاستشارات والإبداع المشترك التي يقدمها الخبراء والمصممة خصوصًا لتلبية احتياجات أعمالك الفريدة.
    الدليل الميداني لتحديث تطبيقات IBM

    الحصول على معارف حول تحديث التطبيقات بشكل أسرع باستخدام الدليل الميداني من IBM. معرفة كيف يمكن للحاويات وKubernetes والخدمات المصغرة تبسيط العمليات وتحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة في رحلة التحديث الخاصة بك.
    Master Kubernetes: الأداة المثالية لنشر التطبيقات الحديثة

    تعرَّف على Kubernetes، المنصة الرائدة لأتمتة نشر حاويات التطبيقات وتوسيع نطاقها وعملياتها. اعرف إلى أي مدى تبسِّط الإدارة وتعزز الكفاءة وتتيح التوسع السلس لتطبيقات السحابة الأصلية لديك.

    احصل على دليل المديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

    اكتشف كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تولي الريادة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات. تعرّف على أهم 3 أولويات لقيادة التحوّل والخطوات التالية التي يحتاج كل مدير تنفيذي إلى اتخاذها للبقاء في المقدمة في هذا المشهد الرقمي المتطور.
    حسب الطلب: تحديث الحاسبات المركزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx Code Assistant

    اكتشف كيف يقوم IBM watsonx Code Assistant for Z بتحويل تحديث التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعرّف على كيفية تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف وتحديث الأنظمة القديمة لتحقيق النجاح في المستقبل.
    حلول ذات صلة
    الترحيل السحابي - IBM Instana Observability 

    تعمل Instana على تبسيط رحلة الترحيل السحابي من خلال تقديم مراقبة شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ.

         استكشف Instana
    حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

    الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي وتبسيطها.

         استكشف تحديث الحاسبات المركزية
    الخدمات الاستشارية لتحديث التطبيقات

    تحسين التطبيقات القديمة باستخدام السحابة الهجينة وخدمات وإستراتيجيات التحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

         خدمات تحديث التطبيقات
    اتخِذ الخطوة التالية

    تحسين التطبيقات القديمة باستخدام السحابة الهجينة وخدمات وإستراتيجيات التحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

         استكشف خدمات تحديث التطبيقات تنزيل دليل الاستخدام