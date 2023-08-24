تتكامل منصة بيانات Cloudera بسلاسة مع watsonx.data، ما يتيح للعملاء الوصول إلى نسخة واحدة من البيانات ومشاركتها دون تكرار أو الحاجة إلى إجراء عملية استخراج وتحويل وتحميل، كل ذلك مع الاستفادة من القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي في جميع أعمالهم.