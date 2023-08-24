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عزّز استثماراتك التقنية باستخدام watsonx - تكاملات سلسة وقدرات موسّعة
رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهجينة لنماذج الأساس في watsonx.ai
ابتكار موثوق ومنفتح. معًا.

من خلال منصة IBM watsonx™‎ للذكاء الاصطناعي والبيانات، نُشكِّل شراكات تقنية جديدة ونوسّع الشراكات الحالية مع رواد تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتحقيق القيمة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال تعاوننا معًا، يمكننا:

  • تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي.
  • تقليل تكاليف التحوّل والحد من المخاطر.
  • توفير فرص عمل جديدة.

استخدم التكاملات المعتمدة لاستثماراتك التقنية الحالية أو اشترك معنا ووسِّع قدرات تطبيقاتك التجارية باستخدام القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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عرض الشركاء

تتصدر IBM مشهد ابتكار الذكاء الاصطناعي من خلال هذه القائمة المتزايدة من شركاء التقنية. ونُسلط الضوء على العديد من الأشخاص الذين حققوا إنجازات كبيرة في تنفيذ جهود التكامل مع watsonx في السوق.

 Anaconda

يُمكن لمستخدمي watsonx.ai من IBM الوصول إلى مكتبات Python الرائدة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي من خلال Anaconda Repository. ويُمكن نشر تكامل watsonx.ai محليًا لإدارة الثغرات الأمنية في Python.

 اقرأ المدونة اقرأ البيان الصحفي AWS

وتتيح الشراكة بين IBM وAWS وRed Hat للشركات توسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بسرعة ومسؤولية من خلال استخدام مجموعة شاملة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتكون من Amazon Bedrock وIBM watsonx التي تعمل في AWS Cloud وفي بيئات السحابة الهجينة. 

 استكشف الشراكة بين AWS وIBM تعرّف على كيفية الاتصال بمنصة watsonx كلوديرا

تتكامل منصة بيانات Cloudera بسلاسة مع watsonx.data، ما يتيح للعملاء الوصول إلى نسخة واحدة من البيانات ومشاركتها دون تكرار أو الحاجة إلى إجراء عملية استخراج وتحويل وتحميل، كل ذلك مع الاستفادة من القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي في جميع أعمالهم.

 شاهد العرض التوضيحي (9:54) DataStax

تتوسع قاعدة بيانات المتجهات في الوقت الفعلي لتصل إلى مليارات المتجهات. وتقدم Vector Search حلًا متكاملًا مع IBM watsonx للبيانات السياقية ومسارات البيانات وتخزين الذاكرة في منصة سحابية سهلة الاستخدام.

 اقرأ عن watsonx وAstra DB بناء نماذج الذكاء الاصطناعي شركة Elastic

تساعد watsonx وElastic الشركات في توسيع نطاق عمليات البحث. وباستخدام IBM watsonx Discovery، المدعوم من Elasticsearch، يستطيع العملاء استخدام البحث الدلالي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير إجابات حوارية في الوقت الفعلي استنادًا إلى بيانات خاصة.

 اقرأ المدونة اطلع على الوثائق شركة Hugging Face

تساعد watsonx وHugging Face الشركات في بناء نماذج الأساس ونشرها وتخصيصها في مجالات متعددة. وعند استخدام watsonx، يستطيع منشئ الذكاء الاصطناعي استخدام النماذج المدربة سابقًا من IBM وHugging Face لدعم مجموعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية.

 اقرأ المدونة اقرأ البيان الصحفي شركة Intel 

تُحسِّن كلٌّ من IBM وIntel مجموعة watsonx.data وتحقِّق إنجازات تقنية متطورة من خلال مساهماتنا التقنية المشتركة في مجتمع Presto مفتوح المصدر.

 شاهد الفيديو (0:58) استكشف موارد المطورين LangChain

إن LangChain هو إطار عمل شائع الغرض منه تبسيط عملية إنشاء التطبيقات المدعومة بنماذج لغوية كبيرة وتطويرها. وتدعم Watsonx استخدام LangChain لبناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 تعلّم كيفية استخدام LangChain لبناء نماذج التوليد المعزز بالاسترجاع شاهد نماذج watsonx.ai المبنية باستخدام LangChain شركة Meta

تعاونت شركتا IBM وMeta لتعزيز الابتكار المفتوح في مجال الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك توفير نماذج Llama المتطورة من Meta في watsonx والتعاون لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الرئيسية مثل PyTorch وPresto وVelox.

 اقرأ المدونة اقرأ البيان الصحفي MongoDB

احصل على الإمكانات المؤسسية اللازمة لبدء رحلتك بثقة في مجال الذكاء الاصطناعي المرن والآمن والمدعوم والقابل للتطوير. يوفر الجمع بين MongoDB Vector Search واستوديو IBM watsonx.ai AI أقوى مزيج من الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي للمطورين.

 اقرأ المدونة SingleStore

إن كل من SingleStoreDB وwatsonx.ai مناسبين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يوفران ميزات مثل البحث الدلالي، وسرعة استيعاب البيانات، وأوقات الاستجابة القصيرة لخدمة نماذج الأساس، والتعلم الآلي التقليدي، والتعامل مع الاستعلامات ذات التوازي العالي.

 اقرأ المدونة مشاهدة ندوة الإنترنت شركة SuperAnnotate

تتيح لك SuperAnnotate إنشاء نماذج أفضل ونشرها من خلال إنشاء مجموعات بيانات مخصصة لضبط النماذج اللغوية الكبيرة. فمن خلال SuperAnnotate وIBM watsonx.ai، يُمكنك بسهولة ضبط النماذج المخصصة للذكاء الاصطناعي التوليدي وتقييمها ونشرها.

 شاهد العرض التوضيحي تعرف على المزيد
حوكمة الذكاء الاصطناعي والسلامة 

استفد من مجموعة واسعة من عروض بائعي البرامج المستقلين الرائدين لمساعدتك على نشر الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأمان مع قدرات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).

 شركة CalypsoAI

إن شركة CalypsoAI رائدة في مجال أمان الذكاء الاصطناعي وتمكينه، ما يتيح للمؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة بأمان. ومن خلال CalypsoAI وwatsonx، يُمكنك الحصول على أمان مركزي وقابل للتطوير وإمكانية المراقبة والتحكم عبر جميع النماذج.

 شاهد العرض التوضيحي Enzai

توفر شركة Enzai حلاً للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) يساعد المؤسسات على فهم وإدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والوفاء بالتزاماتها التنظيمية الناشئة في الوقت نفسه. تأسست الشركة في عام 2021 بواسطة فريق من كبار المحامين والمهندسين البارزين، وتضع الشركة نصب أعينها مهمة ضمان تحقيق تقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لإمكاناتها الحقيقية .

 اقرأ المدونة Gallileo

Galileo هي منصة متكاملة لتقييم الذكاء الاصطناعي التوليدي وملاحظته، مدعومة بنماذج أساس للتقييم بناءً على الأبحاث. يمكن الاستفادة من منصة Galileo مع IBM watsonx SDK لقياس أداء التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، وكشف هلاوس الذكاء الاصطناعي، وتقييم المطالبات والنماذج اللغوية الكبيرة بسرعة.

 شاهد العرض التوضيحي  Kindo

Kindo عبارة عن منصة تنسيق توفر الرؤية والامتثال والحوكمة والتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، بحيث يمكن لموظفيك الاستمتاع بمزايا الإنتاجية بأمان.

 شاهد العرض التوضيحي Preamble

يتيح التكامل البسيط لحل Preamble مع watsonx للمنظمات إمكانية تحقيق أقصى استفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. توفر منصتنا سهلة الاستخدام إمكانية التخصيص والأمن والمراقبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 شاهد العرض التوضيحي شركة Robust Intelligence

توفر Robust Intelligence أول منصة شاملة لأمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إذ يتكامل جدار الحماية لدينا مع watsonx للحماية من التهديدات الأمنية وتوفير السلامة في الوقت الفعلي.

 شاهد العرض التوضيحي (2:52) Validator

Validaitor هي منصة رائدة في مجال اختبار الذكاء الاصطناعي وإدارة الامتثال توفر قدرات شاملة لمحاكاة تحديات الذكاء الاصطناعي وكذلك أتمتة الامتثال للوائح الذكاء الاصطناعي ومعاييره. تم دمج Validaitor الآن مع IBM watsonx واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي من IBM watsonx مع Validaitor ببضع نقرات فقط.

 شاهد العرض التوضيحي (1:56)
مصادر البيانات والموصلات

الاتصال بمجموعة واسعة من مصادر البيانات للعمل مع البيانات في watsonx.ai، مثل العديد من خدمات الجهات الخارجية التي تُعدّ جزءًا من النظام البنائي لشركاء تقنية watsonx.​
قواعد البيانات الموجهة

حسّن أداء الذكاء الاصطناعي دون عناء. وتمكّن من ربط قواعد بيانات المتجهات بمنصة watsonx.ai، وحسّن دقة وموثوقية نماذج التوليد المعزز بالاسترجاع. وأسس مشروعًا واتبع خطواتنا لإنشاء إجابات غنية بالسياق للأسئلة المعقدة.
التضمينات

عزِّز تمثيل المحتوى باستخدام خدمات التضمين. ويُمكنك ربط منصة watsonx.aiبأيٍّ من خدمات التضمين التالية التي تعمل بطريقة أفضل لتحويل المحتوى إلى مساحة التضمين لمهام مثل البحث عن التشابه والتوليد المعزز بالاسترجاع.
شركاء إضافيون

تستمر IBM في بناء النظام البنائي للذكاء الاصطناعي الذي نعتمد عليه مع مجموعة متنوعة من بائعي البرامج المستقلين لتزويد العملاء بخيارات لا مثيل لها لبناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وربطها ونشرها وحوكمتها، ولا زلنا نترقب المزيد من عمليات التكامل.

عمليات تكامل مساعدي الذكاء الاصطناعي من IBM

IBM watsonx Assistant

إن IBM watsonx Assistant هي منصة ذكاء اصطناعي حواري مصممة لخدمة العملاء بسرعة وبأسلوب ودود. ويُمكن دمج watsonx Assistant مع مجموعة واسعة من القنوات وتطبيقات الويب لتسريع الاتصالات مع العملاء وتعزيز الإنتاجية وتحسين النتائج النهائية.

 شاهد عمليات التكامل IBM watsonx Orchestrate

يُؤتمت IBM watsonx Orchestrate المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا، كي يُمكنك التركيز في العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. فهو يتكامل بسهولة مع الأنظمة والأدوات الموجودة لديك، حتى يتمكن فريقك من الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نتائج الأعمال.

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تواصل معنا، وسيجيب أحد ممثلي مبيعات IBM على أسئلتك ويبدأ رحلتك مع IBM watsonx. 

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