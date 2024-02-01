ما المقصود بانتشار نظام أسماء النطاقات؟

بالنسبة للمستخدمين الفرديين، يعتمد وقت انتشار نظام أسماء النطاقات (DNS) على الإعدادات المرتبطة بموفر خدمة الإنترنت (ISP)، وإعدادات مدة البقاء (TTL)، التي تحدد المدة التي تحتفظ فيها خوادم نظام أسماء النطاقات (DNS) بالمعلومات المخزنة مؤقتًا، وسجل النطاق. وعند العمل على نطاق المؤسسة مع موفر DNS موثوق، يعتمد وقت نشر DNS على مدى سرعة الموفر في نشر التغييرات في جميع أنحاء بنيته التحتية العالمية.



يلعب DNS، أو نظام اسم المجال، دورًا مهمًا في إدارة النطاقات والنطاقات الفرعية. ويتيح DNS للمستخدمين البحث في أسماء النطاقات من خلال متصفحات الويب (على سبيل المثال، www.example.com) بدلاً من إدخال عناوين IP رقمية معقدة للوصول إلى موقع الويب الذي يبحثون عنه. وتتطلب هذه العملية، التي تُعرف باسم حل DNS، سلسلة من خوادم نظام DNS وسجلات نظام DNS التي تجعل العملية سلسة للمستخدمين.



وتحتوي سجلات DNS على المعلومات اللازمة لربط أسماء النطاقات بعناوين IP المقابلة لها. وتكون خوادم DNS مترابطة، وعندما يتم إجراء تغيير على سجل في خادم واحد - مثل تغيير عنوان IP المتصل باسم نطاق - يستغرق الأمر وقتًا حتى ينتشر التغيير عبر الخوادم الأخرى. وإذا بدأ المستخدم عملية بحث ووصل إلى نظام لم ينتشر فيه التغيير بعد، فسيتلقى المستخدم عنوانًا قديمًا.

يمكن أن تستغرق تغييرات سجل DNS ما بين بضع ساعات وبضعة أيام للنشر عبر الإنترنت. ومع ذلك، يمكن للمنظمات تقصير عملية الانتشار بشكل كبير - وخفض وقت الانتشار إلى بضع ثوان فقط - من خلال العمل مع مزود DNS موثوق به وتطوير استراتيجية قوية لإدارة DNS.