ما هو أمن المعاملات؟

وعلى الرغم من أن المعاملات عبر الإنترنت تُشكّل تحديات فريدة لأمان المعاملات، إلا أنها تُعد ضرورية لكل من الأعمال التجارية عبر الإنترنت وخارجها، لبناء ثقة العملاء، والحد من الاحتيال، والامتثال للوائح التنظيمية.

بالتزامن مع الصعود المتسارع للتجارة الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت، أصبح أمن المعاملات مصدر قلق كبير لأي عمل تجاري يتعامل مع المدفوعات ونقل الأصول القيمة، مثل المؤسسات المالية وتبادل العملات المشفرة وتجار التجزئة. تشمل حالات الاستخدام الأخرى أسواق الألعاب عبر الإنترنت، وطرق الدفع البديلة مثل ApplePay وVenmo وأي خدمة مسؤولة عن معالجة المستندات القانونية الحساسة (مثل خدمات الإيداع الضريبي عبر الإنترنت أو المكاتب الحكومية الرسمية المختلفة).



ولمنع الخسائر المالية الناجمة عن المعاملات الاحتيالية وتوفير تجربة مستخدم موثوقة للعملاء والزبائن الذين يشاركون بياناتهم الشخصية، تتضمن تدابير أمن المعاملات الشائعة تشفير البيانات الحديث المتقدم والمصادقة متعددة العوامل (MFA) والتوقيعات الرقمية. تخفف بروتوكولات الأمان هذه من مخاطر الاحتيال في الدفع وسرقة بيانات العملاء الناتجة عن الاختراق الأمني، والتي قد تكون العديد من الشركات مسؤولة قانونيًا عنها، بحسب السلطة القضائية.

بينما يتم وضع معظم تدابير أمن المعاملات أثناء إجراء المعاملة نفسها، فإن أمن المعاملات يمتد أيضاً إلى سياسات العمل الداخلية التي تحكم التعامل مع أي بيانات معاملات حساسة تخزنها المؤسسة أو الشركة مثل أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات. بالنسبة لمحترفي الأمن السيبراني الذين يستثمرون في أمن قواعد البيانات، فإن أمن المعاملات لا يعني فقط مراقبة المعاملات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي بحثاً عن أي نشاط مشبوه ومعاملات غير مصرح بها ولكن أيضاً تحديد أي ثغرات أمنية داخلية والتخفيف من حدتها بشكل استباقي. وغالباً ما يدمج مزودو خدمات نظام أمن المعاملات الحديث وظيفة الإشعارات القابلة للتخصيص وغيرها من الأتمتة لتسهيل المعاملات الآمنة على نطاق واسع.