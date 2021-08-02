ما هي إدارة الموردين؟

Business operations
2 أغسطس 2021

ما هي إدارة الموردين؟

إدارة الموردين هي مجموعة العمليات التي تمكّن الشركة من تحديد وتأهيل وإجراء المعاملات والتعاون مع الموردين المناسبين لأعمالهم.

تشكّل سلاسل التوريد اليوم نظامًا بيئيًا واسعًا ومعقدًا من الموردين والشركاء التجاريين، يضيف كل منهم قيمة أثناء تقديم السلع والخدمات إلى السوق. غالبًا ما تعتمد الشركات العالمية على عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الموردين. وتنفذ الشركات عملية إدارة علاقات الموردين لإدارة هذه المجموعة الواسعة من الشراكات.

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لماذا تعتبر إدارة الموردين مهمة؟

بالنسبة للشركات العاملة في مجال توصيل المنتجات، يعتمد النجاح على القدرة على اكتساب الموردين والاحتفاظ بهم والعمل معهم بفعالية لتلبية توقعات العملاء بشأن المنتجات عالية الجودة—التي يتم تسليمها في الوقت المحدد وبشكل كامل. يمكن أن يعتمد ما يصل إلى 50% من قيمة الشركة على قوة علاقاتها مع الموردين(PDF).

ولكن مع تحول سلاسل التوريد إلى شبكات عالمية من الشبكات، أصبحت عمليات إدارة الموردين معقدة ومتطلبة للوقت ومكلفة بشكل متزايد. وقد أدى الاعتماد القوي على العمليات اليدوية والورقية، فضلاً عن الإدخال المزدوج للأحداث الرقمية وملء النماذج، إلى تفاقم هذه التحديات—مما أبطأ التنفيذ، ومكّن الخطأ البشري، وعرقل المرونة.

تتفاقم هذه الصعوبات بشكل كبير بسبب الأوقات المضطربة. وقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على الأهمية الحاسمة للعلاقات المستمرة بين الشركة وشركائها ومورديها. هذه العلاقات ضرورية للحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف داخل سلاسل التوريد.

استجاب قادة سلسلة التوريد لهذه التحديات من خلال زيادة التزامهم برقمنة وتحديث عمليات إدارة الموردين. وتشمل المزايا العديدة تعزيز التحقق من الموردين، وتحسين عملية الإعداد، وتتبع دورة الحياة بشكل أقوى. والنتيجة: إدارة أكثر فعالية لعلاقات سلسلة التوريد.

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فوائد إدارة الموردين الفعالة

زيادة مرونة سلسلة التوريد

الاستجابة بشكل أسرع لأحداث السوق غير المتوقعة، واحتياجات الأعمال الجديدة، والتحالفات الاستراتيجية الناشئة، مع القدرة على التحديد السريع للموردين الجدد وتأهيلهم وإدارتهم.
تحقيق وفورات في التكاليف

تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية—وخفض التكاليف—من خلال تمكين الاتصال والتعاون بين الموردين بسهولة.
تقليل مخاطر سلسلة التوريد

التخفيف من المخاطر—حتى في أوقات الأزمات—من خلال القضاء على النقاط العمياء في المعاملات وتمكين رؤية متعددة الأطراف لتقليل نزاعات البائعين.

السمات الرئيسية لإدارة الموردين الفعالة

تعاون الموردين

المعاملات الرقمية والتفاعلات الإنسانية المتبادلة بين مشتري مؤسسة وواحد أو أكثر من الموردين أثناء عملهم المشترك لتوريد المواد الخام أو الأجزاء أو اللوازم المستخدمة في إنتاج منتج نهائي للعملاء.

تأهيل الموردين

عمليات إدارة علاقات الموردين المرتبطة باكتشاف الموردين والتحقق من صلاحيتهم، والتواصل مع هؤلاء الموردين، وتوفير الاتصال بأنظمة المؤسسة ذات الصلة، وتمكين معاملات الأعمال بين الشركات.

إدارة علاقات الموردين

تركز أنشطة المشتريات وسلسلة التوريد على بناء علاقات ذات منفعة متبادلة مع الموردين. تشمل هذه الأنشطة إدارة التفاعلات مع شركات الطرف الثالث وتطوير استراتيجيات لأنواع مختلفة من علاقات الموردين (على سبيل المثال، "علاقة مستقلة").

إدارة دورة حياة المورّدين

تشمل معظم أنشطة إدارة الموردين اختيار وتعيين الموردين، وتهيئة هؤلاء الموردين، وإدارة وإنفاذ العقود، وإدارة المدفوعات، والتعامل مع عمليات الإنهاء وغير ذلك الكثير.

إدارة معلومات الموردين

عملية جمع البيانات المتعلقة بموردي الأعمال التجارية وحفظها وتطبيقها، بناءً على تواصل مكثف يتم تلقيه من هؤلاء الموردين.

ما هو مستقبل إدارة الموردين؟

مستقبل إدارة الموردين هو تجربة رقمية بالكامل يتم تقديمها من خلال شبكات أعمال سلسلة التوريد متعددة المؤسسات، واتصالات مباشرة مع الموردين الاستراتيجيين، وسلاسل كتل مصممة خصيصًا لعمليات سلسلة التوريد المعقدة.

ستواصل إدارة الموردين البناء على الرقمنة والثقة والشفافية والذكاء لتحسين جودة البيانات وضمان فورية المعلومات وتحسين العمليات. وسوف تقوم بما يلي:

  • توسيع نطاق المشاركة ليشمل المزيد من الأطراف الفاعلة في العمليات التجارية بين الشركات، وتمكين شركات النقل من المشاركة بنشاط في حلّ مشكلات توصيل الشحنات، والسماح للجهات المصدّقة والشركاء الآخرين بالتحقق بسرعة أكبر من الوضع المالي والقانوني للموردين.

  • تقديم بيانات موثوقة على نطاق واسع تحظى بقبول الوكالات الحكومية لتقليل عمليات التدقيق وتبسيط عمليات الشراء بين الشركات (B2B) وبين الشركات والجهات الحكومية (B2G) وضمان الامتثال للوائح التجارة والجمارك. يمكن الآن استغلال الوقت الذي يتم توفيره في حل النزاعات وإكمال الأعمال الورقية المتكررة بشكل أكثر استراتيجية.

  • كن أكثر ذكاء مع استمرار الذكاء الاصطناعي في التعلم الذاتي وبناء المعرفة بمرور الوقت مع المزيد من البيانات. يمكن للمؤسسات صقل قدرتها على تحديد التوصيات وأفضل الإجراءات التالية لكل علاقة فريدة بسلسلة التوريد والموردين. بعد ذلك، يمكن للمؤسسات بثقة تطبيق الذكاء الاصطناعي لتوسيع القدرات البشرية وبدء عمليات الاسترداد تلقائيًا للتخفيف من الآثار على الأعمال والعملاء.

  • خلق قيمة جديدة من خلال القدرات الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون مع أعضاء النظام البنائي. هذه القدرات لا تحقق فوائد استراتيجية وتشغيلية فحسب، بل يمكن تسويقها أيضًا.

  • تمكين رؤية أعمق للموردين في المراحل الأولية من سلسلة التوريد لتحديد طرق لتحسين عملياتها وإدارتها في أوقات التغيير. تشير التقديرات اليوم إلى أن حوالي 40% من اضطرابات سلسلة التوريد تحدث بين الموردين من المستوى الثاني إلى العاشر. ومع ذلك، يتعاون معظم المتخصصين في سلسلة التوريد بشكل أساسي مع موردي المستوى الأول فقط.
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