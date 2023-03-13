وتكتسب هذه القدرات أهمية أكبر بالنسبة إلى الصناعات الخاضعة للتنظيم الشديد، مثل الخدمات المالية، حيث يمكن استخدام الرؤى المستمدة للمساعدة على تقليل المخاطر. مع تطلع مؤسسات الخدمات المالية إلى تعزيز الابتكار مع الحفاظ على أمن البيانات، فقد رأيناها تاريخيًا تتبنى الحوسبة عالية الأداء (HPC) للمساعدة على إجراء تحليل المخاطر بسرعة واتخاذ القرارات بسرعة وتلبية متطلباتها التنظيمية.

والآن وأكثر من أي وقت مضى، نشهد مؤسسات الخدمات المالية تستفيد بصورة متزايدة من الحوسبة عالية الأداء للحصول على المزيد من القدرات، بما في ذلك تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي التي يمكن استخدامها لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

صُممت الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud لمساعدة العملاء على إجراء حسابات معقدة لتوفير رؤى سريعة والحصول على ميزة تنافسية، مع إعطاء الأولوية لأمن بياناتهم. بفضل الأمن وعناصر التحكم المدمجة في نظامنا الأساسي، تتيح الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud للعملاء أيضًا استخدام الحوسبة عالية الأداء كخدمة مُدارة بالكامل مع مساعدتهم على الحد من مخاطر الجهات الخارجية سواء كانت طرفًا ثالثًا أو طرفًا رابعًا. مع استمرار تحول الخدمات المالية، تظل شركة IBM ملتزمة بمهمتها في المساعدة على تقليل المخاطر في الصناعات مع وضع المرونة والأداء والأمن والامتثال والتكلفة الإجمالية للملكية في المقدمة.