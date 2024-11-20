ما هي الضوابط المالية؟

الضوابط المالية هي سياسات وإجراءات تُستخدم لمراقبة الموارد المالية وإدارتها. إنها تساعد في حماية الأصول المالية من إساءة الاستخدام وتساعد في ضمان تقارير مالية دقيقة وموثوقة.

تتبع الشركات عادةً مواردها المالية من خلال ثلاثة بيانات: بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية. وتوفر هذه البيانات المالية للأطراف المعنية (مثل المتداولين والمستثمرين ومدققي الحسابات والمنظمين) معلومات حيوية تتعلق بالسلامة المالية للشركة والأداء المستقبلي وقيمتها الإجمالية.

تساعد الضوابط المالية على ضمان أن تكون هذه البيانات موثوقة وخالية من الأخطاء. كما أنها أدوات لإدارة المخاطر، وتعمل كخط دفاع أول ضد الإساءة المالية داخل الشركة. على سبيل المثال، يمكن للضوابط المالية أن تكشف بل وتردع النشاط الاحتيالي أو اختلاس الأصول. أيضًا، يمكن أن تساعد الضوابط المالية المؤسسات على تحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال إدارة مالية أفضل.

تتضمن الأمثلة الشائعة للضوابط المالية فصل الواجبات، وضوابط الوصول، والتسويات، ومراجعة السياسات. يمكن أن تكون وقائية أو استقصائية أو تصحيحية؛ يدوية أو آلية؛ ويتم تنفيذها حسب الحاجة أو حسب الجدول الزمني.