

في هذه الأيام، أصبحت سلاسل التوريد معقدة وموزعة، وتشمل عددًا كبيرًا من الأطراف. وتعمل شركات سلسلة التوريد على تحديث عملياتها التجارية من خلال اعتماد تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IOT) وسلسلة الكتل لمراقبة الأصول بدقة. في الواقع، منذ عام 2018، نمت قيمة سوق تقنية سلسلة الكتل في إنترنت الأشياء (IOT) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) من 30 مليون دولار أمريكي إلى 113 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ نحو 93% بحلول عام 2024.

يتم استخدام إنترنت الأشياء (IOT) لجمع المعلومات المتعلقة بالظروف البيئية، والتحقق من مدة بقاء الشحنة في شاحنة معينة أو في ميناء معين، وما إذا كان يتم العبث بها أو تأثرها بأي وسيلة تنتهك توجيهات المناولة أم لا. يمكن استخدام هذه المعلومات لحل نزاعات الفواتير من خلال تقديم أدلة لمطالبات التأمين. كما أنه يساعد الشركات من خلال مساعدتها على تحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها لتحسين الكفاءة.

يمكن أن يصل التأثير الاقتصادي (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) لتطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) على الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما بين 4 تريليون دولار أمريكي و11 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. وترجع هذه الآثار الاقتصادية من إنترنت الأشياء (IOT) بشكل رئيسي إلى القدرات التي توفرها تقريبًا لجميع الصناعات، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة.