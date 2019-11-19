في هذه الأيام، أصبحت سلاسل التوريد معقدة وموزعة، وتشمل عددًا كبيرًا من الأطراف. وتعمل شركات سلسلة التوريد على تحديث عملياتها التجارية من خلال اعتماد تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IOT) وسلسلة الكتل لمراقبة الأصول بدقة. في الواقع، منذ عام 2018، نمت قيمة سوق تقنية سلسلة الكتل في إنترنت الأشياء (IOT) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) من 30 مليون دولار أمريكي إلى 113 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ نحو 93% بحلول عام 2024.
يتم استخدام إنترنت الأشياء (IOT) لجمع المعلومات المتعلقة بالظروف البيئية، والتحقق من مدة بقاء الشحنة في شاحنة معينة أو في ميناء معين، وما إذا كان يتم العبث بها أو تأثرها بأي وسيلة تنتهك توجيهات المناولة أم لا. يمكن استخدام هذه المعلومات لحل نزاعات الفواتير من خلال تقديم أدلة لمطالبات التأمين. كما أنه يساعد الشركات من خلال مساعدتها على تحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها لتحسين الكفاءة.
يمكن أن يصل التأثير الاقتصادي (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) لتطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) على الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما بين 4 تريليون دولار أمريكي و11 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. وترجع هذه الآثار الاقتصادية من إنترنت الأشياء (IOT) بشكل رئيسي إلى القدرات التي توفرها تقريبًا لجميع الصناعات، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة.
يعتمد نظام إدارة سلسلة التوريد القائم على سلسلة الكتل، على دفتر الأستاذ الموزع المشترك الذي يوفر سجلاً لا يقبل الجدل لجميع البيانات المتعلقة بحالة الشحنة وحالة الشاحنات وظروف بيئة التخزين وغيرها.
في ما يأتي حالتا استخدام محتملتان لسلسلة الكتل في إدارة سلسلة التوريد:
1. مصدر المنتج
يمكن لكل من الشركة، وكذلك المستهلك، تتبع دورة حياة المنتج بأكملها في جميع مراحل سلسلة التوريد باستخدام تقنيات سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IOT). سلسلة الكتل هي سجل بيانات دقيق حيث يتم حفظ جميع الاتصالات بين أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) في السجل. وتوفر وصولاً فوريًا إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات، على سبيل المثال، تاريخ صيد الأسماك وتسجيلها وبيعها—سجل كامل لرحلتها من المحيط إلى نقطة الاستهلاك.
2. العقود الذكية
تضمن سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IOT) معًا شحنًا آمنًا للبضائع، حتى في التداولات عبر الحدود. ويعمل النظام كترتيب عبر الإنترنت بين جميع الأطراف المشاركة في التجارة. ويمكن القول أن شروط العقد وأحكامه مكتوبة برموز الكمبيوتر، ما يسهل المعاملات المالية بين أطراف مجهولة دون نزاع.
يُعد تقليل الأعمال الورقية مجالاً آخر يمكن أن تكون فيه تقنيات سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IOT) مفيدة. وينطوي نقل الحاوية من مكان إلى آخر على العديد من الوسطاء. نظرًا لأن معظم الشركات لا تزال تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة، فإن متطلبات الأعمال الورقية لا تزال قائمة. وتتيح تقنية سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IOT) للشركات توفير تكلفة العمالة وضمان حماية البيانات من خلال التخلص من الأعمال الورقية في جميع أنحاء النظام البنائي.
مع اتصال ما بين 50 إلى 200 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2020 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، ستظهر مخاطر أمنية أساسية وقد تصبح أسوأ بشكل كبير في ظل عدم وجود معايير بروتوكول أساسية تم اختبارها بشكل مفتوح للتفاعل مع إنترنت الأشياء (IOT). قد يعاني إنترنت الأشياء (IOT) من إخفاقات منهجية محتملة ذات عواقب كارثية مع توسعها.
يدور إنترنت الأشياء حول استيعاب كمية هائلة من البيانات ونقلها. الشاغل الأساسي هو تأمين تلك البيانات. تمرير البيانات عبر مختلف الأجهزة والحلول المتكاملة— بما في ذلك التحليلات وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والمنصات. ويصبح من الصعب ضمان سلامتها، مع الأخذ في الحسبان أن البيانات تحتاج أيضًا إلى المرور عبر العديد من الحدود الإدارية، ولكل منها مجموعة من السياسات الخاصة بها.
بصرف النظر عن مجرد تأمين البيانات، من الضروري ضمان تسليم البيانات بشكل آمن في الوقت والشكل والمكان المناسبين.
يعمل النظام البيئي الحالي لإنترنت الأشياء (IOT) على نموذج مركزي حيث يتم تحديد أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) المختلفة وتوصيلها والتحقق منها بواسطة الخدمة السحابية التي توفر قدرات تخزين البيانات. بغض النظر عما إذا كانت الأجهزة بعيدة أو بجوار بعضها البعض مباشرة، فهناك دائما حاجة إلى الإنترنت الذي يعمل كقناة لمرور البيانات.
في النظام البنائي لإنترنت الأشياء (IOT) المركزي، يتعين على الشركات التعامل مع ارتفاع تكاليف البنية التحتية والصيانة الناجمة عن تطبيق حلول إنترنت الأشياء (IOT) المتكاملة. فقط تخيل الارتفاع في التكلفة عندما يصل عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) إلى الملايين. كما تؤدي زيادة عدد الأجهزة المتصلة إلى زيادة عدد الاتصالات، ما يؤدي إلى مشكلات تتعلق بقابلية التوسع والاقتصاد والهندسة.
نظرًا لأن سلسلة الكتل عبارة عن دفتر أستاذ موزع لامركزي، فلا حاجة إلى سلطة مركزية أو مسؤول محدد لسجلات البيانات والمعاملات. واستنادًا إلى خوارزميات التشفير، صُممت تقنية سلسلة الكتل للتأكد من منع تغيير البيانات من أجل تحقيق مستوى عالٍ من الأمان. وتتضمن كل كتلة على شبكة سلسلة الكتل، تجزئة للكتلة السابقة، ما يعني أنه لا يمكن تغيير أي من الكتل أو استبدالها.
عند دمجها مع إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن أن توفر سلسلة الكتل لمقدمي الخدمات اللوجستية عمليات تسليم سريعة وتكاليف تشغيلية محسنة عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات. ومن حالات الاستخدام القائمة على سلسلة الكتل للخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد هي IBM® Food Trust، التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل لابتكار الشفافية والمساءلة في سلسلة توريد الأغذية.
عندما تضيف الاستقلالية والشفافية إلى عملية نقل الأشياء من النقطة أ إلى ب، فإننا نجعل العمليات اللوجستية آمنة ومحسنة.
من المتوقع أن ينمو سوق تقنية سلسلة الكتل العالمية من 315 مليون دولار أمريكي قبل عامين فقط، إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. وبينما تحصد إنترنت الأشياء (IOT) للمستهلكين معظم الأضواء، فإن عالم الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت لن يمثل سوى 22% من الإمكانات الكاملة لإنترنت الأشياء (IOT).
يمكن أن يؤدي استخدام تقنية سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IOT) معًا إلى رفع إدارة سلسلة التوريد إلى المستوى التالي. فقط تخيل كيف يمكن أن تعمل عملية النقل من خلال تنفيذ كلتا التقنيتين.
من وقت لآخر، ندعو قادة الفكر في هذه الصناعة والخبراء الأكاديميين والشركاء لمشاركة آرائهم ورؤاهم حول الاتجاهات الحالية في سلسلة الكتل إلى مدونة Blockchain Pulse. وفي حين أن الآراء الواردة في هذه المنشورات المدونة هي آراؤهم الخاصة، ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة IBM، إلا أن هذه المدونة تسعى جاهدة للترحيب بجميع وجهات النظر في المحادثة.
Hyperledger Fabric هو إطار عمل سلسلة الكتل المعيارية مفتوح المصدر لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات ذات إستراتيجيات خاصة بالمجال.
تستخدم الحكومات والشركات والمؤسسات سلسلة الكتل لتمكين بنية تحتية آمنة وموثوقة للهوية الرقمية وبيانات الاعتماد.
تنفذ Home Depot تقنية IBM Blockchain لحل النزاعات بين البائعين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
تستخدم IPwe تقنية IBM Blockchain والذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق براءات اختراع عالمية شفافة، بمساعدة IBM من أجل زيادة الوضوح والمرونة.
يمكنك بناء سلاسل توريد مرنة وشفافة وموثوق بها باستخدام تقنية IBM Blockchain لتحويل عملياتك التجارية وتبسيط العمليات وتعزيز الثقة بفضل الحلول الرائدة في الصناعات.