يتوقع العملاء والموظفون اليوم تجربة مستخدم في الوقت الفعلي ومخصصة ومتصلة على أي منصة. مع نمو التطبيقات وتطورها لتلبية هذه الاحتياجات، أصبح التكامل بين التطبيقات ذا أهمية متزايدة. إن بناء عمليات التكامل من نقطة إلى نقطة يدويًا يستغرق وقتًا طويلاً وهي عملية غير فعالة ومكلفة؛ وتحتاج المؤسسات إلى طريقة أفضل لمعالجة البيانات ومشاركتها، بالإضافة إلى طريقة أكثر مرونة وسرعة لإضافة ميزات وحلول جديدة. وهنا يمكن لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) أن تساعد. يعالج الربط القائم على واجهة برمجة التطبيقات، والمعروف أيضًا باسم التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات أو الربط بواجهة برمجة التطبيقات، هذه المتطلبات لمساعدة المؤسسات على تقسيم صومعة البيانات وتحسين التعاون والاستجابة للتغيير بسرعة وزيادة الابتكار.

واجهة برمجة التطبيقات هي مجموعة من القواعد المحددة التي تمكن التطبيقات المختلفة من التواصل مع بعضها. توفر واجهات برمجة التطبيقات طريقة حديثة وفعالة للسماح للآخرين بالوصول إلى بيانات المؤسسة وخدماتها واستخدامها—ما يمكّن الشركات من فتح بيانات ووظائف التطبيقات في جميع أنحاء النظام البنائي، بما في ذلك المطورون الخارجيون من الأطراف الثالثة وشركاء الأعمال والأقسام الداخلية داخل شركاتهم.

واجهات برمجة التطبيقات هي لبنات بناء معيارية خفيفة يمكن إعادة استخدامها وتجميعها معًا في تطبيقات متعددة لتوفير الاتساق وقابلية التوسع، ويمكن أيضًا تأمينها والتحكم فيها. لذلك ليس من الغريب أن يكون اعتماد واجهة برمجة التطبيقات قد ارتفع على نحو كبير في السنوات الأخيرة. ما يقدر بنحو 75 بالمائة (المصدر: IDC FutureScape: أفضل 10 توقعات لمستقبل الترابط في جميع أنحاء العالم، نوفمبر 2022) من جميع الشركات ستستخدم واجهات برمجة التطبيقات بحلول العام المقبل، داخليًا وخارجيًا، في العديد من الصناعات وفي مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.