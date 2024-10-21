يكمن الاختلاف الرئيسي بين سجل CNAME وسجل ALIAS ليس في النتيجة- إذ يشير كلاهما إلى سجل DNS آخر - وإنما في طريقة حل سجل DNS المستهدف عند الاستعلام عنه. ونتيجة لهذا الاختلاف، يعتبر استخدام أحدهما آمنًا في اسم النطاق الأساسي (مثل، النطاق المجرد مثل example.com)، أما الآخر فلا.

لنستهل بالتعريف بسجل CNAME. يربط هذا السجل ببساطة اسم DNS، مثل www.example.com، باسم DNS آخر، مثل lb.example.net. وهذا يخبر المحلل بالبحث عن الإجابة في الاسم المرجعي لجميع أنواع DNS (مثل، A وAAAA وMX وNS وSOA وغيرها). يؤدي استخدام نطاق فرعي مثل (lb.example.net) إلى خفض الأداء، حيث يتطلب إجراء بحث DNS إضافي واحد على الأقل للوصول إلى الهدف . في حالة عدم استعلام محلل DNS المتكرر الخاص بك عن أي من السجلين من قبل، فإن عملية الاستعلام تستغرق وقتًا أطول، لأن التسلسل الكامل لنظام أسماء النطاقات (DNS) قد يلزم اجتيازه لكلا السجلين:

أنت بصفتك مستخدم لخدمة DNS (أو محلل استعلامات بسيط) ترسل استعلامًا إلى محلل DNS المتكرر الخاص بك عن موقع www.example.com. يستعلم محلل DNS المتكرر الخاص بك عن خادم اسم الجذر للموقع www.example.com. يحيل خادم اسم الجذر محلل DNS المتكرر إلى الخادم الموثوق لنطاق المستوى الأعلى (TLD) عن الامتداد .com. يقوم محلل DNS المتكرر الخاص بك باستعلام خادم TLD الموثوق المسؤول عن امتداد .com عن موقع www.example.com. يحيل خادم TLD الموثوق خادم DNS المتكرر إلى الخوادم الموثوقة المسؤولة عن موقع example.com. يقوم محلل DNS المتكرر باستعلام الخوادم الموثوقة عن موقع www.example.com ويتلقى lb.example.net كإجابة. يقوم محلل DNS المتكرر بتخزين الإجابة مؤقتا وإعادتها إليك. يمكنك الآن إصدار استعلام ثانٍ إلى محلل DNS المتكرر الخاص بك عن lb.example.net. يقوم محلل DNS المتكرر الخاص بك باستعلام خادم اسم الجذر عن lb.example.net. يحيل خادم اسم الجذر محلل DNS المتكرر إلى الخادم الموثوق لنطاق المستوى الأعلى (TLD) عن امتداد .com. يقوم محلل DNS المتكرر الخاص بك باستعلام خادم TLD الموثوق المسؤول عن .net عن lb.example.net. يقوم خادم TLD الموثوق بإحالة خادم DNS المتكرر الخاص بك إلى الخوادم الموثوقة عن موقع example.net. يقوم محلل DNS المتكرر الخاص بك باستعلام الخوادم الموثوقة عن lb.example.net ويكون الرد عبارة عن عنوان IP. يقوم محلل DNS المتكرر بتخزين الإجابة مؤقتا وإعادتها إليك.

تستغرق كل خطوة من هذه الخطوات عدة ميلي ثانية على الأقل، وغالبا ما تطول المدة اعتمادا على ظروف الشبكة. يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في زمن الاستجابة، حيث يتعين الانتظار لفترة أطول للحصول على عنوان IP القابل للتنفيذ.

في حالة سجل ALIAS، يتم إجراء جميع الإجراءات نفسها كما هو الحال مع سجل CNAME، باستثناء أن الخادم الموثوق لموقع example.com ينفذ الخطوات من 6 إلى 13 نيابة عنك ويعيد الإجابة الرد النهائي كعنوانين IPv4 و IPv6. يوفر هذا ميزتين وعيب واحد كبير: