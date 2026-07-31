8 طرق لاكتشاف مخاطر البرمجيات مبكرًا في دورة حياة التطوير والنشر

دليل عملي لاكتشاف الثغرات الأمنية مبكرًا – قبل أن تعرقل عملية التسليم أو تصل إلى بيئة الإنتاج
ينتج تطوير البرمجيات الحديث تعليمات برمجية أكثر وتعقيدًا أكبر من أي وقت مضى. يمكن لأدوات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن إنشاء منطق التطبيقات وملفات التكوين وتعريفات البنية التحتية في غضون ثوانٍ. ومع ذلك، تُبنى معظم التطبيقات بالاعتماد على منظومات واسعة تضم مكتبات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات وصور الحاويات وقوالب البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC).
لم تعد دورة حياة التطوير والنشر تقتصر على كتابة التعليمات البرمجية وإصدارها، بل تشمل الآن توفير البنية التحتية ومسارات التسليم المؤتمتة. ونتيجة لذلك، لم تعد المخاطر مقتصرة على التعليمات البرمجية وحدها، بل تمتد عبر دورة الحياة بأكملها.
وعلى الرغم من أن هذا النموذج الجديد يسرّع الابتكار ويحسّن الكفاءة، فإنه يطرح أيضًا تحديات جديدة: فقد تتسلل الثغرات الأمنية والتكوينات غير الآمنة والأسرار المكشوفة إلى قاعدة التعليمات البرمجية من دون اكتشافها على الفور. حتى عندما تُجمَّع التعليمات البرمجية بنجاح وتجتاز الاختبارات المؤتمتة، قد تظل هناك مخاطر خفية في الاعتماديات وتكوينات البنية التحتية وعمليات تكامل الخدمات. علاوة على ذلك، لا تزال مؤسسات كثيرة تعتمد على أدوات مجزأة وأتمتة محدودة، مما يبطئ التنفيذ في مرحلتي التطوير والنشر. لا تزال التكوينات غير الصحيحة من أبرز أسباب الاختراقات الأمنية، كما تؤدي المعايير غير المتسقة إلى إنفاق غير ضروري على السحابة وتعيق قابلية التوسع.
تسلط أبحاث Omdia، وهي مجموعة متخصصة في أبحاث التقنية، الضوء على سرعة تطور مشهد التطوير. تستخدم نحو ثلثي المؤسسات بالفعل أدوات تطوير قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما توفر أكثر من نصفها حاليًا البنية التحتية السحابية باستخدام البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC).1
على الرغم من أن هذه التطورات تعزز السرعة وقابلية التوسع، فإنها تزيد أيضًا من احتمالية حدوث تكوينات غير صحيحة ومخاطر نظامية. لا تقتصر معالجة هذه المشكلات على حل أوجه القصور فحسب. بل تتعلق بوضع نهج أكثر استباقية وتوحيدًا وأتمتة لاكتشاف المخاطر مبكرًا – عبر دورتي حياة التطوير والنشر. يمكن للمؤسسات التي تطبق هذا النهج بكفاءة التقدم بوتيرة أسرع، وخفض التكاليف، وإنشاء أنظمة أكثر أمانًا ومرونة.
يمكن للممارسات الثماني التالية مساعدة فِرق التطوير على اكتشاف المخاطر وإدارتها مبكرًا.
تُجرى كثير من فحوصات الأمان التقليدية بعد أن تكون التعليمات البرمجية قد اجتازت بالفعل عدة مراحل من مسار التطوير.
عند اكتشاف الثغرات الأمنية في مراحل متأخرة، يُضطر المطورون إلى إعادة مراجعة التغييرات السابقة، ويتعين على فِرق الأمان فرز أعداد كبيرة من النتائج وتحديد أولوياتها. وأثناء معالجة الفِرق لمشكلات كان يمكن اكتشافها مبكرًا، قد تتباطأ الجداول الزمنية للإصدارات.
اجعل اكتشاف المخاطر جزءًا من مرحلة التطوير حتى تتمكن الفِرق من تحديد الثغرات الأمنية أثناء كتابة التعليمات البرمجية. وتساعد معالجة المشكلات بينما لا تزال تفاصيل التطوير حاضرة في الأذهان على منع انتقال المخاطر إلى مراحل لاحقة من مسار التسليم، وتقليل تكاليف المعالجة في المراحل المتأخرة.
يقضي المطورون معظم وقتهم في العمل داخل بيئات التطوير المتكاملة ومستودعات التعليمات البرمجية. غالبًا ما تصل رؤى الأمان التي لا تظهر إلا في لوحات المعلومات الخارجية أو تقارير المراحل المتأخرة من دون السياق الذي يحتاج إليه المطورون لاتخاذ إجراءات سريعة.
ادمج رؤى المخاطر مباشرةً في مهام سير عمل المطورين لمساعدة المهندسين على اكتشاف الثغرات الأمنية المحتملة أثناء كتابة التعليمات البرمجية أو مراجعتها. قد تكشف نتائج الأمان هذه ما يلي:
يتيح إظهار هذه المؤشرات في البيئات التي يجري فيها التطوير للفِرق معالجة المشكلات مبكرًا والحفاظ على زخم العمل.
تعتمد التطبيقات الحديثة على مكونات متعددة، ولا تقتصر على التعليمات البرمجية للتطبيقات. وتؤثر المكتبات مفتوحة المصدر وصور الحاويات وتكوينات البنية التحتية وواجهات برمجة التطبيقات وقوالب النشر جميعها في كيفية عمل التطبيقات داخل بيئات الإنتاج. وتتيح الرؤية عبر طبقات متعددة من مجموعة تقنيات التطبيقات اكتشاف المخاطر بفعالية:
يساعد تحليل هذه الطبقات معًا على اكتشاف ثغرات أمنية قد يغفل عنها فحص التعليمات البرمجية بمعزل عن بقية المكونات.
تنبع كثير من مخاطر البرمجيات الحديثة من العلاقات بين المكونات، لا من جزء واحد من التعليمات البرمجية. فعلى سبيل المثال، قد لا تصبح إحدى الاعتماديات التي تتضمن ثغرة أمنية قابلة للاستغلال إلا عند اقترانها بإتاحة خدمة محددة للوصول. وقد يؤدي أحد تكوينات البنية التحتية، من دون قصد، إلى إنشاء مسارات وصول جديدة بين الخدمات.
مع تزايد اعتماد التطبيقات على البنى الموزعة والوحدات المستقلة، تصبح هذه التفاعلات أكثر تعقيدًا. ويتيح فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية والاعتماديات والبنية التحتية معًا عبر البيئات رؤية أكثر اكتمالا لمخاطر التطبيق ويساعد على اكتشاف المشكلات التي قد لا ترصدها فحوصات الأمان التقليدية.
يمكن لأدوات الأمان إنشاء أعداد كبيرة من النتائج عبر بيئات التطوير الحديثة. لكن لا تمثل جميع الثغرات الأمنية المستوى نفسه من المخاطر. قد تتطلب ثغرة أمنية تؤثر في خدمة موجهة للعملاء معالجة فورية، بينما قد تشكّل المشكلة نفسها خطرًا أقل في بيئة التطوير.
يساعد السياق الذي يربط الثغرات الأمنية بسلوك التطبيقات ومدى انكشاف البنية التحتية وبيئات الإنتاج الفِرق على التركيز على المشكلات ذات الأثر المحتمل الأكبر. يساعد ترتيب أولويات المعالجة استنادًا إلى المخاطر الفعلية فِرق التطوير والأمان على معالجة المشكلات الأكثر خطورة بسرعة، من دون إبطاء تقدم أعمال التطوير.
يكون توفير البنية التحتية يدويًا من خلال واجهات المستخدم الرسومية (GUIs) القائمة على التأشير والنقر أو البرامج النصية المخصصة عرضةً للأخطاء وغير فعّال عند استخدامه على نطاق واسع. ويؤدي توفير البنية التحتية باستخدام "ClickOps" إلى عمليات نشر غير متسقة، مع فرص محدودة لإعادة الاستخدام والتعاون بين الفِرق.
من خلال تحديد أحجام البنية التحتية المناسبة ضمن وحدات نمطية، تستطيع فِرق العمليات توفير البنية التحتية التي تحتاج إليها من دون الإفراط المكلف والمُهدر للموارد في توفيرها، مما يمكّن المؤسسة من تقديم بنية تحتية معتمدة وآمنة وموحّدة بكفاءة. ويتحقق هذا النهج من خلال ما يلي:
يتيح توفير البنية التحتية بسرعة إمكانات هائلة، لكن يتعين على المؤسسات الحفاظ على الأمان والامتثال ومنع الإفراط في توفير الموارد.
من المفاهيم المرتبطة بالبنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC) مفهوم السياسة كتعليمات برمجية (PaC). وفقًا لهذا النهج، تُمثَّل السياسات المؤسسية، مثل قواعد الأمان والامتثال وغيرها من قواعد الحوكمة، في صورة تعليمات برمجية، شأنها شأن البنية التحتية.
وكما هو الحال مع IaC، يساعد تحويل السياسات إلى تعليمات برمجية العملاء على أتمتة الحوكمة والتعاون بشأنها وإخضاعها للتدقيق. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية في إمكانية إنفاذ السياسات بصورة استباقية – قبل إنشاء بنية تحتية غير ممتثلة – بدلًا من تطبيقها بعد وقوع المشكلة وفوات الأوان.
يمكن تنفيذ PaC من خلال ما يلي:
يتطلب توفير البنية التحتية وصولًا آمنًا إلى الموارد السحابية؛ ومع ذلك، تظل إدارة بيانات الاعتماد عبر مختلف مزوّدي الخدمات والأدوار تحديًا مستمرًا أمام كثير من المؤسسات.
ينبغي أن يخضع الوصول لضوابط قائمة على الأدوار ولمبادئ الحد الأدنى من الامتيازات، للمساعدة على ضمان حصول المستخدمين والأنظمة على الأذونات التي يحتاجون إليها فقط. يؤدي استبدال الأسرار الثابتة طويلة الأجل ببيانات اعتماد قصيرة الأجل تُنشأ ديناميكيًا إلى تقليل مخاطر انكشافها، والحد من إعادة استخدام بيانات الاعتماد، وتبسيط إدارة دورة حياتها.
لا يعزز هذا النهج الأمان فحسب، بل يساعد المؤسسات أيضًا على استيفاء متطلبات الامتثال من خلال فرض ضوابط وصول أكثر صرامة، وتقليل احتمال تسرّب بيانات الاعتماد على امتداد دورة حياة النشر.
تواصل أنظمة البرمجيات تطورها مع تسارع وتيرة ممارسات التطوير، وقد امتد هذا التطور الآن ليشمل مرحلة النشر بالكامل. وتتيح التعليمات البرمجية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، والمنظومات مفتوحة المصدر، والبنية التحتية القابلة للبرمجة للفِرق إنشاء تطبيقات قوية بسرعة غير مسبوقة. لكنها في الوقت نفسه تضيف طبقات جديدة من المخاطر تمتد عبر مرحلتي التطوير والنشر.
يمكن للمؤسسات التي تكشف رؤى المخاطر في مراحل مبكرة من دورة حياة التطوير الحد من الاضطرابات في المراحل المتأخرة، ومساعدة المطورين على معالجة المشكلات بينما لا يزال سياق التطوير حاضرًا في أذهانهم. ويساعد توسيع نطاق هذا النهج ليشمل النشر، من خلال توفير البنية التحتية وفق معايير موحّدة، وإنفاذ السياسات، والإدارة الديناميكية لبيانات الاعتماد، على ضمان تطبيق الأمان باتساق مع انتقال الأنظمة نحو بيئات الإنتاج.
ومن خلال تضمين هذه الممارسات في جميع مراحل دورة الحياة، يمكن للمؤسسات تعزيز أمان بيئاتها، وتحسين الاتساق التشغيلي، والحفاظ على التحكم مع توسع نطاق عملياتها.