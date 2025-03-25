يُعَد COM معيار واجهة ثنائية وطبقة خدمة وسيطة تسمح بالكشف عن عناصر متميزة وقابلة للتجزئة للتفاعل مع بعضها ومع التطبيقات، بغض النظر عن لغة البرمجة المستخدمة. على سبيل المثال، يمكن لعناصر COM المطوّرة بلغة ++C التفاعل بسهولة مع تطبيق NET.، ما يمكِّن المطورين من دمج وحدات برمجية متنوعة بشكل فعَّال. تُعَد DCOM تقنية تواصل عن بعد تمكِّن عملاء COM من التواصل مع خوادم COM عبر الاتصال بين العمليات (IPC) أو استدعاءات الإجراءات البعيدة (RPC). يعمل العديد من خدمات Windows على تنفيذ عناصر DCOM التي يمكن الوصول إليها محليًا أو عن بُعد.

عادةً ما يتم تسجيل فئات COM وتخزينها في سجل Windows. يتفاعل برنامج العميل مع خادم COM عن طريق إنشاء نسخة من فئة COM، والمعروفة باسم كائن COM. يوفر هذا الكائن مؤشرًا إلى واجهة موحَّدة. يستخدم العميل هذا المؤشر للوصول إلى أساليب الكائن وخصائصه، ما يجعل من السهل التواصل وأداء الوظائف بين العميل والخادم.

غالبًا ما تكون كائنات COM أهدافًا بحثية لتقييم التعرّض للثغرات الأمنية واكتشاف الميزات القابلة لإساءة الاستخدام. كائن COM المحتجز هو فئة من الأخطاء يحدث فيها أن يقوم عميل COM بإنشاء فئة COM في خادم DCOM خارج العملية، حيث يتحكم العميل في كائن COM من خلال مؤشر كائن يتم تمريره بالمرجعية. اعتمادًا على الحالة، قد يعرض متجه التحكم هذا أخطاء منطقية مرتبطة بالأمان.

توضِّح تدوينة Forshaw حالة استخدام لتجاوز حماية PPL، حيث يتم استغلال واجهة IDispatch الموجودة في فئة WaaSRemediation COM لإساءة استخدام كائن COM المحتجز وتنفيذ تعليمات NET. يتم تنفيذ فئة WaaSRemediation في خدمة WaaSMedicSvc، والتي تعمل كعملية svchost.exe محمية ضمن سياق NT AUTHORITY\SYSTEM. كان الشرح المتقن الذي قدَّمه Forshaw الأساس لأبحاثنا التطبيقية وتطوير تقنية إثبات مفهوم للحركة الجانبية دون ملفات.