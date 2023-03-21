الرابط المفقود: لماذا تُعَد الرؤية أمرًا أساسيًا لبناء سلسلة توريد قوية

كانت رؤية سلسلة التوريد هي العنصر المفقود منذ صدمات عام 2020 التي اهتزت بها الأسواق العالمية، وأحسّ المستهلكون بتأثيرات المشكلات الشاملة في سلاسل التوريد. ولكن ماذا تعني رؤية سلسلة التوريد؟ يُعرف عمومًا على أنه قابلية تتبُّع الأجزاء أو العناصر أو المنتجات أثناء انتقالها من الشركة المصنِّعة إلى وجهتها، بهدف تحسين وتعزيز سلسلة التوريد من خلال جعل البيانات مرئية وقابلة للتنفيذ ومتاحة بسهولة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء.
على الرغم من وضوح أن هذه الأحداث المزعزعة أجبرت قادة سلسلة التوريد على إعادة تقييم مدى مرونة شبكاتهم، فإن الرؤية الكاملة لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين. لماذا؟ يتلخص السبب في ذلك في كلمة واحدة، وهي الحواجز.
توجد حواجز الرؤية داخل عمليات سلسلة التوريد وبين أقسام الشركة المختلفة والتطبيقات والمورِّدين والعملاء. تؤدي هذه الحواجز إلى تعطيل القدرة على معرفة موعد شحن الطلب أو ما تم شحنه أو إذا ما كانت هناك تغييرات على الطلب. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى نفاد المخزون، ومشكلات في رضا العملاء، وفرض رسوم باهظة. غالبًا ما يكون من الصعب تحديد الأسباب الأساسية لهذه المشكلات ومنع تكرارها في المستقبل. وفقًا لتقرير Gartner، يقول 60% من قادة سلسلة التوريد إن السلاسل الخاصة بهم تم تصميمها لتحقيق الكفاءة في التكلفة، لا المرونة. وبما أن أحد العوامل الرئيسية لتعزيز المرونة هو الرؤية، يمكن ملاحظة مصدر هذه المشكلة بوضوح.
دعنا نلقِ نظرة أقرب على معرفة كيفية الاستفادة من الرؤية المتميزة للفجوات في سلسلة التوريد للمساعدة على تحقيق الوضوح الذي قد يبدو بعيد المنال.
عندما تفتقد الرؤية في سلسلة التوريد، لن تتمكن من متابعة مكان وصول الطلبات بعد تقديمها. ودون الرؤية، لن تتمكن من الاطِّلاع على كل ما يحدث في سلسلة التوريد الخاصة بك في الوقت الفعلي، بما في ذلك حالة الطلب، وتواريخ كل خطوة في العملية أثناء تقدمها، والمستندات المرتبطة، وأي استثناءات محتملة. إذا لم تكن لديك شفافية كاملة في كل هذه المتغيّرات أثناء حدوثها، فمن المؤكد أن تظهر مشكلات ستكلِّف عملك الأرباح وتؤدي إلى استياء الشركاء التجاريين. الشركات التي تحدثنا إليها تَصِف هذا بأنه "الثقب الأسود". عندما لا تتمكن من العثور على المستندات الواردة أو الصادرة وشرحها للشركاء التجاريين، تصبح هذه مشكلة.
توفِّر الرؤية القدرة على إدخال رقم طلب أو مستند ورؤية جميع المستندات المرتبطة به فورًا بطريقة سهلة القراءة. ويجب أن تمكِّن أيضًا المستخدمين غير التقنيين من عرض هذه المستندات بسهولة، ومعرفة حالتها الحالية، وتحديد المشكلات المهمة حتى مستوى كل بند.
تعني الرؤية الفورية لسلسلة التوريد القدرة على تتبُّع الطلبات والحصول على رؤًى تفصيلية لما تحتويها. كما تعني القدرة على تحديد أي تناقضات بين الطلبات (خاصةً إذا تم تعديلها) والشحنات والفواتير، دون الحاجة إلى مقارنة البيانات يدويًا بين أنظمة متعددة. يُتيح لك الحصول على رؤية واضحة لشبكتك الاطِّلاع على معدل تلبية الطلبات ووقت التنفيذ للطلبات والشحنات. تُتيح لك الرؤية أيضًا مطابقة الفواتير مع أوامر الشراء ومستندات الشحن والإيصالات؛ للكشف عن أي اختلافات في الكميات أو الأسعار. وهذا عامل حاسم عندما يتعلق الأمر بالتصرُّف بشكل استباقي والتعامل مع المشكلات قبل أن تتحول إلى أعباء مالية كبيرة.
يشير 69% من المستهلكين إلى أنهم "أقل أو أقل بكثير احتمالًا للتسوق مع تاجر تجزئة في المستقبل إذا لم يتم تسليم المنتج الذي اشتروه خلال يومين من التاريخ الموعود".
إذا كنت دائمًا غير قادر على معرفة إذا ما تم تعديل الطلب أم لا، أو اكتشاف النقص قبل وصول الطلب، أو تتبُّع الطلب في الوقت الفعلي، فأنت بحاجة إلى أداة للرؤية الشاملة. سيمكِّنك الحل الرائد من إجراء مطابقة مستندات ثلاثية ورباعية، وهو أمر حاسم لتحقيق الرؤية الكاملة. ويجب أن يساعدك أيضًا على ربط جميع الطلبات بعمليات القبول، وإشعارات الشحن المتقدمة (ASN)، والاستلام، والفواتير المقابلة لضمان مطابقة ما تم طلبه مع ما تم استلامه قبل دفع الفاتورة. سيساعدك ذلك على زيادة الدقة، وتوفير التكاليف، والحفاظ على سجلات دقيقة.
ينبغي ألَّا تكون التغييرات أو التناقضات في مستنداتك أمرًا مفاجئًا. من الضروري معرفة ما إذا فشل مستند في المعالجة، أو لم يصل في الوقت المحدد، أو كان يحتوي على قيم مفقودة. إذا لم تتمكن من وضع قواعد استثناء لمراقبة المستندات بشكل استباقي وتلقي الإشعارات حول أي مخالفات، فهذا يعني أنك تفتقد الرؤية في سلسلة التوريد. يجب أن يوفر الحل هذه الإشعارات داخل التطبيق وعبر البريد الإلكتروني لضمان الشفافية الكاملة. ويجب أن تُتيح لك الاستثناءات نفسها عرض الطلب والمستندات المرتبطة به. ومن خلال التنبيهات الاستباقية، يمكنك تعزيز المسؤولية عن المشكلات وتجنُّب التناقضات قبل أن تتحول إلى أزمات كبيرة.
تنفق الشركات المصنِّعة والموزعون 8% من إجمالي الإيرادات سنويًا لتغطية المبالغ المستردة من تجار التجزئة. قد لا يبدو هذا مبلغًا كبيرًا للوهلة الأولى، لكن بالنسبة إلى شركة تحقق 10 ملايين دولار سنويًا، فإن هذا يعني دفع 800 ألف دولار لتغطية المبالغ المستردة.
من خلال الرؤية الكاملة لسلسلة التوريد، يمكنك ضمان تنفيذ الشحنات في الوقت المحدد وبنسبة دقة تصل إلى 100%. من ناحية أخرى، إذا كنت تاجر تجزئة، فلن ترغب في فقدان الرؤية حول مستويات المخزون بمجرد تقديم الطلب. من خلال الرؤية الكاملة، يمكنك متابعة كل ما يحدث بعد تقديم الطلب ومعرفة الموعد المحدد لوصوله إلى مستودعك. ومع هذا المستوى من الثقة، لم تَعُد بحاجة إلى زيادة المخزون الاحتياطي والمخزون الفائض.
وفقًا لمعهد Business Continuity Institute، فإن 72% من المورِّدين الذين واجهوا انهيارًا في سلسلة التوريد كانوا يفتقرون إلى الرؤية الكاملة في الوقت الفعلي اللازمة للتوصل إلى حل سريع وبسيط. سيساعدك الحصول على رؤية واضحة لشبكتك على التصرُّف بشكل استباقي في إدارة أي نوع من الاضطرابات، ما يمكِّنك من منع التأخيرات وتوفير التكاليف. تُتيح لك الرؤية الفورية في الوقت الفعلي أيضًا التصرُّف بشكل استباقي عند مراقبة التوجهات، وإدارة الأولويات الرئيسية، وتتبُّع الاضطرابات داخل مؤسستك.
سواء أكنت مورِّدًا أم تاجر تجزئة، يجب أن تتحلى بالمرونة وتُلبي المتطلبات المتغيرة للعملاء. سيساعدك الحصول على رؤية كاملة لسلسلة التوريد في التعرُّف على التوجهات؛ لتتمكن من العمل مع شركائك لتحسين الأداء وضمان تلبية توقعاتهم. وستمكِّنك الرؤية الكاملة أيضًا من إجراء تواصل فعَّال مع العملاء، حيث ستكون لديك المعلومات اللازمة للإجابة عن الاستفسارات وتصحيح أي أخطاء قبل أن تتعرّض لطلبات استرداد المبالغ أو التأخر في الدفع.
تدرك الشركات بشكل متزايد حاجتها إلى تحسين تحليلات سلسلة التوريد. لكن العديد منها لا يزال لا يستخدم الأدوات اللازمة لتحقيق الرؤية الشاملة. إذا كانت شركتك من بينها، فاعلم أن هناك العديد من الفوائد في انتظارك للاستفادة منها. أبلغ عملاء Syncrofy عن الفوائد التالية نتيجة الاستثمار في الرؤية الشاملة:
عندما تكون مستعدًا لتعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بك، يمكنك اتِّباع الخطوات التالية لتحسين الرؤية:
الخلاصة هي مصلحتك المالية (أرباحك). مع وضوح الرؤية في سلسلة التوريد، ستتمكن من تحديد مشكلات التنفيذ، وترتيب أولوياتها، وحلها قبل أن تؤثِّر في الإيرادات. باتِّباع الخطوات الموضَّحة أعلاه، يمكنك التغلب على العوائق في سلسلة التوريد، والعثور على "الحلقة المفقودة" وتحقيق الرؤية الكاملة لسلسلة التوريد.
