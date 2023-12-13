1. تخطيط وتحليل أفضل: يركز الكثير من البحث (الرابط يقع خارج ibm.com) على فرضية أن الأعطال ناتجة عن أسباب مجهولة (حتى في المجموعة المليئة بالفنيين المهرة)، مما يوضح مدى صعوبة مراقبة عمليات الأصول. ما لم تكن عوامل الخطر الحرجة، والسجلات التاريخية، وأوجه التشابه المادي، والبيانات المتعلقة بكل عطل معروفة، فإن النقاط العمياء ستُعيق الخبراء في كل مرة. لهذا السبب تبني RCM على المعرفة في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة، وتضع تأثيرات الأعطال في سياقها مقابل أهداف الإنتاج، وتحلل الأسباب الأساسية بعمق على مستوى الأصول.

2. معدلات الإصلاح في أول مرة: من الضروري تمكين الفنيين من الوصول إلى أكثر من %90 من معدلات الإصلاح في أول مرة. ولكن للقيام بذلك، يجب أن يكون الفنيين قادرين على فهم المشكلة قبل التوجه إلى المهمة. في ظل عدم اكتمال البيانات، يتعذر على الفنيين ضمان توفر الأدوات والمخزون والمواد المناسبة لإصلاح المشكلة. الطريقة الوحيدة لتحسين معدلات الإصلاح في أول مرة هي تحسين مخزون الأدوات وخطط أعمال الإصلاح بناء على فهم أنماط التعطل.

3. إدارة الأعمال المتراكمة: الصيانة المؤجلة ضرورية، ومع ذلك يجب إدارة الأعمال المتراكمة. وكما هو الحال مع أي مشكلة يمكن أن تتفاقم، فإنها قد تستمر في التفاقم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة حل المشكلة في المستقبل. قد يؤدي تأخير الصيانة أيضًا إلى زيادة مخاطر السلامة والامتثال. تساعدك RCM على إدارة التراكمات بناءً على مدى الأهمية وإمكانية الفشل وبيانات التكلفة لكل طلب في الأعمال المتراكمة. وجد الممارسون أنهم يستطيعون إزالة نسبة كبيرة من العناصر المتراكمة مع انخفاض مخاطر الفشل وانخفاض التأثير في العمليات.

4. تقليل الصيانة الوقائية (PM): ستشهد العديد من الشركات على حقيقة مفادها أنها لا تعرف ما إذا كانت جهود الصيانة الخاصة بها تساعد على تحسين دورة حياة الأصول لديها. وقد أظهرت دراسة تلو الأخرى أن معظم الشركات تجد صعوبة في تحسين جداول الصيانة الوقائية الخاصة بها، ما يؤدي إلى إهدار تكاليف الصيانة غير الضرورية).

5. تحسين خطة العمل: لا تتجاوز كفاءة أغلب التقنيين جودة سجلات الأصول، وملفات السجلات، والملفات والصور التي تحدد خطط عملهم، حيث يستخدم الفنيون هذه المعلومات لتخطيط أيام عملهم وتنفيذها، ولتصميم الجداول الزمنية والتقديرات وقوائم الجرد وغير ذلك. ولولا وجود دون الحوكمة والبيانات اللازمة لتوجيه النُهُج الإرشادية، قد تجد الشركة نفسها تنفذ إجراءات مكررة ومُعممة بشكل مفرط على الأصول، وينتج عن ذلك خطط عمل لا تُمكّن الفنيين من أداء أدوارهم. وللاستفادة من المعرفة الخاصة بالشركة، يجب أن يكون الفنيون قادرين على تنسيق سجلات الأصول، وملفات السجلات، وطرق التحليلات بطرق تجعلها سهلة الاستخدام.

6. تحسين المخزون: عندما تعرف أي الأصول لديها أعلى احتمال للفشل وستتطلب خدمة صيانة سريعة، ستعرف مخزون قطع الغيار والأدوات التي يجب أن تكون في مخزنك. يسمح لك تحليل الموثوقية وأنماط الفشل المختبرة بتقليل المخزون المكلف وغير الضروري، مع الحفاظ على المخزون الأكثر أهمية في المخزن.

7. نقل المهارات: نظرًا لتسرب كمية كبيرة من المعارف المتراكمة من الشركات الصناعية، يصبح من الضروري توفير معلومات منطقية ومهيكلة حول ماهية الأصل، وصيغة العمل الذي تم إنجازه، وما ينبغي تحليله في إطار تأكيد الأداء التشغيلي. توفر RCM التدفق المنطقي للمعلومات بين التوقعات التشغيلية والمشكلات الشائعة وكيفية التعامل مع مهام الإصلاح والصيانة الوقائية. يتيح وجود المعلومات المدونة في أحد أنظمة CMS أو EMS للفنيين إمكانية استيعاب الطريقة والتركيز على إصلاح الأشياء بشكل صحيح من المرة الأولى.

8. زمن الاستجابة: من المهم أن تحقق العمليات والصيانة مستويات عالية من الإنتاجية، مما يعني مستويات عالية من الاستخدام. لكن غالبا ما تعطي الشركات الأولوية للأصول غير الحرجة، مما يخلق مشاكل عاجلة في القدرة الإنتاجية والجدولة عندما ينهار أصل حيوي. حينما تكون قادرًا على تغيير الجداول الزمنية وسير طلبات العمل بمرونة وفقًا للحالة الحرجة وميل الأصل للتعطل، فأنت في موقع متقدم بالفعل من حيث ضمان انسيابية التشغيل.

9. المراقبة المحسنة: غالبًا ما تتلقى القيادة تنبيها من أصل قيد المراقبة، وعند الفحص يبدو أن الأصل يعمل جيدًا، لكنه يتعطل بعد فترة وجيزة. تماماً كما يستفيد مخططو الصيانة والمهندسون من منهجية الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) وتطبيق أنماط العطل، يمكن بالمثل لخوارزميات الحاسوب المعدّة لكشف الأعطال المحتملة أو المشاكل التشغيلية أن تكتسب المعرفة. تتمثل إحدى فوائد RCM في أن الدروس المستفادة منها يتم مشاركتها في جميع مراحل دورة حياة الأصل، مع جميع الأنظمة المرتبطة بأداء الأصل.

10. العائد على الاستثمار: هناك العديد من المقالات ودراسات الحالة على الإنترنت التي تبرز كيف يمكن أن تقلل RCM تكاليف الصيانة وتحسن الإنتاجية مع تقليل فترات التعطل غير المخطط لها. هذا الدليل التنفيذي لـ RCM من وكالة ناسا (الرابط موجود خارج ibm.com) يوضح كيف يمكن لـ RCM خفض تكاليف الصيانة مقارنة بالأساليب الوقائية القياسية.