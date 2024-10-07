تتمثل إحدى الخطوات الأولى في عملية اختبار الاختراق في تحديد المنهجية التي يجب اتباعها.

فيما يلي، سنتحدث بالتفصيل عن خمسة من أكثر أطر اختبار الاختراق ومنهجياته شيوعًا للمساعدة على توجيه الأطراف المعنية والمؤسسات إلى أفضل طريقة لاحتياجاتهم الخاصة والتأكد من تغطيتها لجميع المجالات المطلوبة.

1. دليل منهجية اختبار الأمان مفتوحة المصدر

يُعَد دليل منهجية اختبار الأمان مفتوحة المصدر (OSSTMM) أحد أكثر معايير اختبار الاختراق شيوعًا. تمّت مراجعة هذه المنهجية من قِبَل مختصين آخرين في المجال لاختبار الأمان وتم إنشاؤها بواسطة معهد الأمن والمنهجيات المفتوحة (ISECOM).

تعتمد الطريقة على نهج علمي لاختبار الاختراق مع أدلة يسهُل الوصول إليها وقابلة للتكيف مع المختبرين. يتضمن نظام OSSTMM ميزات رئيسية، مثل التركيز التشغيلي، واختبار القنوات، وتجليل المقاييس والثقة في منهجيته.

يوفر نظام OSSTMM إطار عمل لاختبار اختراق الشبكة وتقييم الثغرات الأمنية لمحترفي اختبار الاختراق. وهو مصمم ليكون إطار عمل لمزودي الخدمات لاكتشاف الثغرات ومعالجتها، مثل البيانات الحساسة والمشكلات المتعلقة بالمصادقة.

2. مشروع أمان تطبيقات الويب المفتوح

يُعَد هذا المشروع، الذي يُشار إليه بالاختصار OWASP، مؤسسة مفتوحة المصدر مكرسة لأمن تطبيقات الويب.

هدف المنظمة غير الربحية هو إتاحة جميع موادها مجانًا وتسهيل الوصول إليها لأي شخص يريد تحسين أمان تطبيقات الويب الخاصة به. يحتوي مشروع OWASP على قائمة خاصة به لأفضل 10 مشكلات ومخاطر أمنية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وهو تقرير يتم تحديثه بشكل دوري ويوضح أكبر المخاوف والمخاطر الأمنية التي تهدد تطبيقات الويب، مثل البرمجة النصية عبر المواقع، والمصادقة غير الصحيحة، والتسلل خلف جدار الحماية. يستخدم OWASP قائمة أفضل 10 كأساس لدليل اختبار OWASP الخاص به.

ينقسم الدليل إلى ثلاثة أجزاء: إطار عمل اختبار OWASP لتطوير تطبيقات الويب، ومنهجية اختبار تطبيقات الويب وإعداد التقارير. يمكن استخدام منهجية تطبيق الويب بشكل منفصل أو كجزء من إطار عمل اختبار الويب لاختبار اختراق تطبيقات الويب واختبار اختراق تطبيقات الأجهزة المحمولة واختبار اختراق واجهة برمجة التطبيقات واختبار اختراق إنترنت الأشياء.

3. معيار تنفيذ اختبار الاختراق

يُعَد هذا المعيار طريقة شاملة لاختبار الاختراق.

تم تصميم هذا المعيار بواسطة فريق من المتخصصين في أمن المعلومات ويتكون من سبعة أقسام رئيسية تغطي جميع جوانب اختبار الاختراق. الغرض منه هو الحصول على إرشادات فنية لتحديد ما يجب أن تتوقعه المؤسسات من اختبار الاختراق وتوجيهها طوال العملية، بدءًا من مرحلة ما قبل المشاركة.

يهدف معيار تنفيذ اختبار الاختراق إلى أن يكون خط الأساس لاختبارات الاختراق وأن يوفر منهجية موحدة لمتخصصي الأمن والمؤسسات. يوفر الدليل مجموعة من الموارد، مثل أفضل الممارسات في كل مرحلة من مراحل عملية اختبار الاختراق، من البداية إلى النهاية. بعض السمات الرئيسية لهذا المعيار هي الاستغلال وما بعد الاستغلال. يُشير الاستغلال إلى عملية الوصول إلى نظام من خلال تقنيات الاختراق مثل الهندسة الاجتماعية وكسر كلمة المرور. ويحدث ما بعد الاستغلال عندما يتم استخراج البيانات من نظام مخترق ويتم الحفاظ على الوصول.

4. إطار تقييم أمن نظام المعلومات

إطار تقييم أمن نظام المعلومات (ISSAF) هو إطار اختبار الاختراق الذي تدعمه مجموعة أمن نظم المعلومات (OISSG).

لم يَعُد يتم تحديث هذه المنهجية ومن المحتمل ألا تكون أفضل مصدر لأحدث المعلومات. ومع ذلك، فإن إحدى نقاط قوتها الرئيسية هي أنها تربط خطوات اختبار الاختراق الفردية بأدوات اختبار اختراق محددة. يمكن أن يكون هذا النوع من التنسيق أساسًا جيدًا لإنشاء منهجية فردية.

5. المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST)

يُشار إليه بالاختصار NIST، وهو إطار عمل للأمن السيبراني يوفر مجموعة من معايير اختبار الاختراق للحكومة الفيدرالية والمؤسسات الخارجية لاتِّباعها. يُعَد معهد NIST وكالة داخل وزارة التجارة الأمريكية ويجب اعتبارها الحد الأدنى من المعايير التي يجب اتباعها.

يتوافق اختبار الاختراق الخاص بالمعهد مع التوجيهات الصادرة عن المعهد. وللامتثال لهذه التوجيهات، يجب على المؤسسات إجراء اختبارات الاختراق من خلال اتباع مجموعة من التوجيهات المحددة مسبقًا.