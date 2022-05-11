كيف ما زالت SWIFT تحافظ على أهميتها بعد خمسة عقود؟

ولا تزال هذه الركائز تحتفظ بالأهمية نفسها بعد مرور 48 عامًا. وبعيدًا عن أنها مجرد "شبكة مدفوعات عابرة للحدود"، توسّعت SWIFT لتخدم أكثر من 11,000 عضو في أكثر من 200 دولة، مقدّمة مجوعةً كبيرة من خدمات الرسائل المالية، ومؤثرة في منظومة المدفوعات العالمية ومساهمة في ابتكارها.

لقد أعادت SWIFT ابتكار منظومة المدفوعات المحلية عالية القيمة. أكثر من 60 بنية تحتية للأسواق، تغطي 85 دولة، تعتمد على شبكة SWIFT لمقاصة المعاملات المحلية وتسويتها. يتيح نظام SWIFT FileAct، وهو خدمة لتبادل الرسائل بالجملة، للمصارف المراسلة إرسال الملفات واستلامها، ويُستخدَم في الغالب لتبادل كشوف الحسابات المصرفية أو المعاملات منخفضة القيمة وكبيرة الحجم.

وسّعت SWIFT شبكتها لتشمل المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يتيح تبادل الأوراق المالية والعملات الأجنبية وسائر أنواع الرسائل المالية التي يحتاج إليها أعضاؤها. وفي الواقع، تضم أكثر من 50% من الرسائل المتبادلة عبر شبكة SWIFT اليوم معاملات تداول للأوراق المالية.

ومع توسّع الشبكة لتشمل معظم المؤسسات المالية حول العالم، فتحت SWIFT أبوابها أمام الشركات الكبرى مثل Microsoft وGE. وأصبحت SWIFT نقطة الربط الموحدة والمعيّارية بين هذه الشركات وجميع مصارفها، مما عزز كفاءة أعمال الخزينة وحقق وفورات في التكاليف لدى إدارات الخزينة على مستوى العالم.