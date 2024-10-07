في حين أن كل استراتيجية لحماية البيانات تختلف عن غيرها (ويجب أن تكون مصممة وفقًا للاحتياجات المحددة لمؤسستك)، إلا أن هناك العديد من الحلول التي يجب عليك تغطيتها.

تتضمن بعض هذه العناصر الرئيسية ما يلي:

إدارة دورة حياة البيانات

إدارة دورة حياة البيانات (DLM) هي نهج يساعد على إدارة بيانات المؤسسة طوال دورة حياتها، بدءًا من إدخال البيانات إلى إتلافها. وهو يقسِّم البيانات إلى مراحل بناء على معايير مختلفة وينتقل عبر هذه المراحل خلال إكمال مهام أو متطلبات مختلفة. تتضمن مراحل إدارة دورة حياة البيانات إنشاء البيانات وتخزينها ومشاركتها واستخدامها وأرشفتها وحذفها.

يمكن أن تساعد عملية إدارة دورة حياة البيانات الجيدة في تنظيم البيانات المهمة وهيكلتها، خاصة عندما تعتمد المؤسسات على أنواع متنوعة من تخزين البيانات. ويمكن أن تساعدهم أيضًا على تقليل نقاط الضعف وضمان إدارة البيانات بكفاءة وامتثالها للوائح وعدم التعرض لخطر سوء الاستخدام أو الفقدان.

ضوابط إدارة الوصول إلى البيانات

تساعد ضوابط الوصول على منع الوصول إلى البيانات الحساسة أو استخدامها أو نقلها بشكل غير مصرّح به من خلال ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى أنواع معينة من البيانات. فهم بذلك يمنعون المهاجمين من الوصول إليها وفي الوقت نفسه يتيحون لكل موظف أداء عمله من خلال منحه الأذونات اللازمة فقط، دون أي صلاحيات إضافية.

يمكن للمؤسسات استخدام ضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAC) أو المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو التقييمات المنتظمة لأذونات المستخدم.

تُعَد مبادرات إدارة الهوية والوصول (IAM) مفيدة بشكل خاص لتبسيط ضوابط الوصول وحماية الأصول دون تعطيل عمليات الأعمال المشروعة. فهي تمنح جميع المستخدمين هوية رقمية مميزة مع أذونات مصممة خصيصًا لدورهم وتُلبي احتياجات الامتثال وعوامل أخرى.

تشفير البيانات

يتضمن تشفير البيانات تحويل البيانات من شكلها الأصلي القابل للقراءة (نص عادي) إلى نسخة مشفرة (نص مشفر) باستخدام خوارزميات التشفير. تساعد هذه العملية على ضمان أنه حتى إذا تمكّن أشخاص غير مصرح لهم من الوصول إلى البيانات المشفرة، فلن يتمكنوا من فهمها أو استخدامها دون مفتاح فك التشفير.

يُعَد التشفير أمرًا بالغ الأهمية لأمن البيانات. فهو يساعد على حماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به سواء عند نقلها عبر الشبكات (أثناء النقل) أو عند تخزينها على الأجهزة أو الخوادم (في حالة السكون). عادةً ما يقوم المستخدمون المعتمدون بفك التشفير فقط عند الضرورة لضمان أن تكون البيانات الحساسة آمنة دائمًا وغير قابلة للقراءة.

إدارة مخاطر البيانات

لتتمكّن المؤسسات من حماية بياناتها، تحتاج المؤسسات أولاً إلى معرفة المخاطر ذات الصلة بها. تتضمن إدارة مخاطر البيانات إجراء تدقيق كامل/تقييم للمخاطر لبيانات المؤسسة لفهم أنواع البيانات الموجودة لديها، ومكان تخزينها، ومن لديه حق الوصول إليها.

ثم تستخدم الشركات هذا التقييم لتحديد التهديدات ونقاط الضعف وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر. تساعد هذه الاستراتيجيات على سد الثغرات الأمنية وتعزيز وضع أمن البيانات والأمن الإلكتروني في المؤسسة. تشتمل بعض هذه الاستراتيجيات على إضافة تدابير أمنية أو تحديث سياسات حماية البيانات أو إجراء تدريب للموظفين أو الاستثمار في التقنيات الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تقييمات المخاطر المستمرة المؤسسات على اكتشاف مخاطر البيانات الناشئة مبكرًا، ما يُتيح لها تعديل تدابير الأمان الخاصة بها وفقًا لذلك.

النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها

يتضمن النسخ الاحتياطي للبيانات والتعافي من الكوارث إنشاء أو تحديث المزيد من نسخ الملفات بشكل دوري، وتخزينها في موقع واحد أو أكثر من المواقع البعيدة، واستخدام النسخ لمواصلة عمليات الأعمال أو استئنافها في حالة فقدان البيانات بسبب تلف الملفات أو البيانات أو الهجوم الإلكتروني أو الكوارث الطبيعية.

غالبًا ما يتم الخلط بين العمليتين الفرعيتين "النسخ الاحتياطي" و"التعافي من الكوارث"، أو يُعتقد أنهما يشيران إلى العملية نفسها بأكملها. ومع ذلك، فإن النسخ الاحتياطي هو عملية إنشاء نسخ من الملفات، والتعافي من الكوارث هو الخطة والعملية لاستخدام هذه النسخ لإعادة الوصول بسرعة إلى التطبيقات والبيانات وموارد تكنولوجيا المعلومات بعد الانقطاع. وقد تتضمن هذه الخطة الانتقال إلى مجموعة احتياطية من الخوادم وأنظمة التخزين حتى يصبح مركز البيانات الأساسي لديك قادرًا على العمل مرّة أخرى.

التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) هو نهج مُدار للتعافي من الكوارث. يستضيف موفر تابع لجهة خارجية البنية التحتية المستخدمة للتعافي من الكوارث ويديرها. قد توفر بعض عروض DRaaS أدوات لإدارة عمليات التعافي من الكوارث أو تمكين المؤسسات من إدارة هذه العمليات نيابةً عنها.

إدارة تخزين البيانات

تحتاج المؤسسات إلى أمن قوي عند نقل بياناتها. وإلا، فإنهم يخاطرون بالتعرض لفقدان البيانات، والتهديدات السيبرانية، واحتمالية حدوث اختراقات لأمن البيانات.

تساعد إدارة تخزين البيانات على تبسيط هذه العملية عن طريق تقليل الثغرات الأمنية، خاصةً بالنسبة إلى التخزين الهجين والسحابي. وهي تشرف على جميع المهام المتعلقة بنقل بيانات الإنتاج بأمان إلى مخازن البيانات، سواء في البيئات المحلية أو في البيئات السحابية الخارجية. بعض هذه المخازن مخصص لتوفير وصول سريع ومتكرر إلى البيانات، بينما البعض الآخر يُستخدم كمخزن أرشيفي لتخزين البيانات التي يتم استرجاعها نادرًا.

الاستجابة للحوادث

تشير الاستجابة للحوادث (IR) إلى الإجراءات والتقنيات التي تتبعها المؤسسة للكشف عن التهديدات السيبرانية وعمليات اختراق الأمن والهجمات الإلكترونية والاستجابة لها. والهدف منها هو منع الهجمات الإلكترونية قبل حدوثها وتقليل التكلفة والحد من تعطل الأعمال الناتج عن أي هجمات تحدث.

إن دمج الاستجابة للحوادث في استراتيجية شاملة لحماية البيانات يمكن أن يساعد المؤسسات على اتباع نهج أكثر استباقية للأمن الإلكتروني وتحسين مكافحة المجرمين الإلكترونيين.

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023، تكبدت المؤسسات التي تطبِّق مستويات عالية من تدابير الاستجابة للحوادث تكاليف أقل بمقدار 1.49 مليون دولار أمريكي في حالات اختراق أمن البيانات مقارنةً بالمؤسسات التي تطبِّق مستويات منخفضة أو لا تطبِّق تدابير على الإطلاق، كما قامت بحل الحوادث بشكل أسرع بمقدار 54 يومًا.

سياسات وإجراءات حماية البيانات

تساعد سياسات حماية البيانات المؤسسات على تحديد نهجها تجاه أمان البيانات وخصوصيتها. يمكن أن تغطي هذه السياسات مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك تصنيف البيانات وضوابط الوصول ومعايير التشفير وممارسات الاحتفاظ بالبيانات والتخلص منها وبروتوكولات الاستجابة للحوادث والضوابط الفنية مثل جدران الحماية وأنظمة كشف التسلل وبرامج مكافحة الفيروسات ومنع فقدان البيانات (DLP).

من المزايا الرئيسية لسياسات حماية البيانات أنها تضع معايير واضحة. يعرف الموظفون مسؤولياتهم بشأن حماية المعلومات الحساسة وغالبًا ما يتلقون تدريبًا على سياسات أمان البيانات، مثل تحديد محاولات التصيد الاحتيالي والتعامل مع المعلومات الحساسة بأمان والإبلاغ الفوري عن الحوادث الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسياسات حماية البيانات تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقديم عمليات واضحة للأنشطة المتعلقة بالبيانات مثل طلبات الوصول وتوفير المستخدمين والإبلاغ عن الحوادث وإجراء عمليات التدقيق الأمنية.

المعايير والامتثال التنظيمي

تدرك الحكومات والسلطات الأخرى بشكل متزايد أهمية حماية البيانات وقد وضعت معايير وقوانين لحماية البيانات يجب على الشركات الالتزام بها لتتمكّن من التعامل مع العملاء.

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه اللوائح إلى فرض غرامات كبيرة، بما في ذلك الرسوم القانونية. ومع ذلك، يمكن أن تساعد استراتيجية حماية البيانات الفعالة على ضمان الامتثال التنظيمي المستمر من خلال وضع سياسات وإجراءات داخلية صارمة.

اللائحة الأكثر أهمية هي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية للأفراد. تركِّز اللائحة العامة لحماية البيانات على معلومات التعريف الشخصية وتفرض متطلبات امتثال صارمة على مزودي البيانات. وهي تفرض الشفافية في ممارسات جمع البيانات وتفرض غرامات كبيرة على عدم الامتثال، تصل إلى 4% من حجم الأعمال العالمي السنوي للمؤسسة أو 20 مليون يورو.

من القوانين الأخرى المهمة لحماية خصوصية البيانات قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (California Consumer Privacy Act) الذي يركِّز على الشفافية ويمنح الأفراد القدرة على التحكم في معلوماتهم الشخصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات. بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، يمكن للمقيمين في كاليفورنيا طلب تفاصيل حول بياناتهم وإلغاء الاشتراك في المبيعات وطلب الحذف.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) معايير للأمان والامتثال للبيانات على "الجهات المشمولة" مثل مقدمي الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع المعلومات الصحية الشخصية للمرضى.

روابط ذات صلة: تعرَّف على المزيد حول الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات