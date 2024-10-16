يقول مهدي شرف الدين، المهندس البارز ورئيس قسم التكنولوجيا (CTO) المسؤول عن خدمات منصة البيانات العالمية في IBM: "إن التكنولوجيا تتطور باستمرار، لكن التهديدات أيضًا تتضاعف بشكل كبير." وأضاف قائلاً: "لحسن الحظ، توجد الكثير من الطرق المتطورة لتطبيق نظام حماية البيانات ودعم خصوصية البيانات."

ووفقًا لشركة Gartner، فإن أمن البيانات يتضمن العمليات والمنهجيات المرتبطة بها التي تحمي أصول المعلومات الحساسة، سواء في أثناء نقلها أو وهي مخزنة. لذا يرتبط أمن البيانات في الحقيقة بالأدوات والبرامج المستخدمة لحماية خصوصية البيانات، سواء كان ذلك من خلال تقنيات التشفير أو المصادقة متعددة العوامل أو الحجب أو المحو أو مرونة البيانات. ولكن وضع الضوابط والسياسات المناسبة يعتمد على الثقافة المؤسسية بقدر ما يتعلق بنشر التطبيقات والخوارزميات المناسبة.

من الناحية التقنية، يمكنك حماية البيانات باستخدام بنية نسيج البيانات، التي تحمي البيانات في "الواجهة"، حيث يتعامل المستخدمون مع البيانات من خلال التطبيق، وكذلك في المصدر أو "الخلفية" حيث تُنتج البيانات وتُخزن، ناهيك عن جميع المستويات البينية. ويُعد نهج الواجهة والخلفية أمرًا بالغ الأهمية لضمان تطبيق السياسات والضوابط المناسبة لأمن البيانات.

يمثل العمل في مناطق جغرافية متعددة بعدًا آخر. فنظرًا إلى وجود صوامع البيانات وانعدام الإدارة المركزية، غالبًا ما يكون من غير الواقعي أن يتمكن علماء البيانات من إجراء تحليلات عابرة للمناطق الجغرافية. بفضل نسيج البيانات لا يلزم "تخيل البيانات ومحاكاتها وإعداد نماذجك." فباستخدام هذه البنية الحديثة للبيانات يمكن للمؤسسة أن تقدم البيانات إلى علماء البيانات مع وضع قواعد الإدارة والخصوصية المناسبة بحيث يشعرون أنهم ينفذون بالفعل مبادرة تشمل كل المؤسسة.

يُعد اتخاذ تدابير أمن البيانات ضمن الإدارة الشاملة للبيانات أمرًا مهمًا في دعم كل من الأمن والخصوصية، خاصةً للبيانات الحساسة. انظر إلى البحث الطبي في المستشفيات كمثال على ذلك. فقد يتعاون المستشفى مع خبراء خارجيين أو علماء بيانات يحتاجون إلى العمل على بيانات أو تطبيقات محددة من دون أن يتمكنوا من رؤية أي معلومات منظمة أو معلومات تعريف شخصية. يمكن لسياسات البيانات المؤتمتة القائمة على الأدوار أن تعزز التعاون بين مختلف الأطراف مع حماية البيانات من حيث الخصوصية والامتثال على مستوى التطبيقات. وفي الوقت نفسه، يجب حماية تلك البيانات، في إطار الذكاء الاصطناعي المسؤول، في المصدر المخزنة فيه، مثل قاعدة البيانات المحلية التي جُمعت فيها لأول مرة. بخلاف ذلك، تظل معلومات المرضى عرضة للخطر إذا اخترق مجرم إلكتروني هذه الأنظمة.

حين يُطبق أمن البيانات بشكل صحيح، يشمل الأشخاص والعمليات والتقنيات ويعزز الثقة في الذكاء الاصطناعي. استكشف أفضل الممارسات التالية لجعل أمن المعلومات أولوية في جميع أنحاء المؤسسة.