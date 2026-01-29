تمثِّل IBM Z systems Data Fabric Reference Architecture (البنية المرجعية لنسيج البيانات لأنظمة IBM Z) تخصصًا من النمط البنائي الأوسع لنسيج البيانات للبيانات والتحليلات من IBM، والذي يهدف إلى تعزيز استخدام البيانات عبر المؤسسة بغضّ النظر عن نوع تنسيقات البيانات أو مصادرها أو مواقعها أو كيفية استخدامها. تشمل الجوانب المختلفة لدورة حياة البيانات التي يغطيها نسيج البيانات -من الوصول إلى البيانات حتى استهلاكها- اكتشاف البيانات، وحوكمة البيانات، وجودة البيانات، وتصنيف البيانات، وربط سياق الأعمال، وتتبُّع دورة حياة البيانات، والخدمة الذاتية، وتشغيل البيانات لضمان إتاحة البيانات المناسبة في المكان والوقت المناسبين. اطَّلِع على الإرشادات الإضافية:



يركِّز تخصيص النمط البنائي الأوسع لنسيج البيانات فيما يتعلق بأنظمة IBM Z على جانبين رئيسيين:



• التعامل مع حوكمة وإتاحة الوصول إلى مصادر البيانات المختلفة على أنظمة IBM Z Systems (مثل VSAM وIMS وDB2 وغيرها).



• ®Linux على IBM Z أو LinuxONE (MongoDB، وغيرها).

• تنفيذ عناصر بنية نسيج البيانات على مستوى المؤسسة على IBM Z Systems وLinux على IBM Z/LinuxONE. يتضمن الحل مكونات تعمل على zSystems / LinuxONE و/أو على أنظمة خارجية.





تمثِّل البنية المرجعية لنسيج البيانات قالبًا يمكن للمؤسسات استخدامه كإرشاد يساعدها على تنفيذ العناصر المختلفة لنسيج البيانات في بيئاتها الخاصة. تتضمن البنية المرجعية لنسيج البيانات خمس وحدات رئيسية، وهي Meta Data Import وMeta Data Enrichment وMeta Data Cataloging وData Curation & Transformation وData Consumption. تُعَد هذه الوحدات أساسية لتحقيق فوائد نسيج البيانات المذكورة سابقًا.



تغطي البنية المرجعية العناصر الأساسية والخطوات المعنية وقرارات البنية لكل وحدة، بما يساعد على تحقيق أهداف الوحدات الخمس. كما تغطي خيارات التكنولوجيا المختلفة المتاحة في منظومة تقنيات IBM لتنفيذ العناصر والخطوات. بالنسبة إلى وحدة Data Consumption، يتم تناول نمط الاستهلاك العام على أساس أن تفاصيل كل حالة استخدام للاستهلاك ستتم تغطيتها في البنية المرجعية الخاصة بكل حالة استخدام.



تقدِّم بنية تحديث التطبيقات لأنظمة IBM Z مزيدًا من التفاصيل حول الأنماط البنائية التي تُتيح وصولًا حديثًا وأسهل إلى بيانات system-of-record ‏(SOR) على IBM Z وLinuxONE، إضافةً إلى أنماط مختلفة تركِّز على تكامل البيانات. ويُعَد ذلك أساسيًا لاكتساب رؤى تحقق قيمة أعمال قائمة على البيانات، حيث تتشارك التطبيقات بيانات system-of-record ‏(SOR) عبر الوصول المباشر أو النسخ المتماثل أو التخزين المؤقت أو مفاهيم افتراضية البيانات التي تجمع أصول البيانات عبر المؤسسة.



كما قد يكون من المفيد أيضًا الاطِّلاع على البنية المرجعية الشاملة للبيانات وAnalytics and AI Reference Architecture:





