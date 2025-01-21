يُعد نقل الملفات جزءًا لا يتجزأ من كيفية تفاعل الشركات مع العملاء والشركاء. ويتحول السوق من البروتوكولات التقليدية -مثل FTP وHTTP وSFTP- إلى حلول حديثة ومُدارة مثل IBM Managed File Transfer، الذي يعزِّز موثوقية النقل والأمان والسرعة.
تساعد خدمات إدارة الملفات من IBM على ضمان تسليم الملفات بنجاح من خلال استئناف عمليات النقل المتقطعة تلقائيًا من حيث توقفت، ما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي.
يتم تحديث حلول نقل الملفات المُدار من IBM بانتظام لتلبية متطلبات الامتثال للقطاعات المنظمة.
يمكن نشر حلول IBM MFT في البيئات المحلية أو في إعداد سحابي هجين ضمن البيئة السحابية التي تختارها.
تستطيع المؤسسات أتمتة نقل البيانات استنادًا إلى إعدادات الإجراءات وتفضيلات المستخدم. وتساعد هذه الأتمتة على تقليل التدخل اليدوي والأخطاء.
مع حلول نقل الملفات المُدار من IBM، يتم تشفير الملفات من أجل توفير الأمان. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن حلول IBM تسريع نقل الملفات بشكل مباشر، ما يجعلها مناسبة للتعامل مع الملفات من أي حجم، بما في ذلك عمليات نقل الملفات الكبيرة عبر مسافات طويلة.
يقدِّم IBM Sterling Secure File Transfer منصة موحدة لنقل الملفات؛ كي تتمكَّن من مشاركة وتتبُّع حركة المعلومات الحساسة داخل مؤسستك وعبر شبكة شركاء التجارة لديك بثقة. جرِّب فوائد حل النقل المُدار للملفات الذي يتميز بالموثوقية، ويتوفر لتطبيقات البرامج المعبأة في حاويات على البيئة السحابية الهجينة أو في البيئات المحلية بشكل آمن.
يُعَد IBM webMethods Managed File Transfer (MFT) جزءًا من منصة IBM webMethods للتكامل كخدمة (iPaaS). تتضمن هذه المنصة قدرات التكامل وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) والتعامل بين الشركات والنقل المُدار للملفات (MFT). يوفِّر IBM webMethods MFT واجهة ويب يمكن الوصول إليها من أي متصفح، ما يسهِّل التعاون بين الفِرَق في نقل الملفات. وخيارات النشر تشمل النشر في البيئات المحلية، أو البيئات السحابية، أو البرامج كخدمة (SaaS).
يوفِّر IBM Aspera حلًا سريعًا لنقل البيانات مصممًا لنقل الملفات الكبيرة أو مجموعات البيانات بشكل سريع وآمن، دون النظر إلى حالة الشبكة. وتصل سرعات النقل إلى 100 مرّة أسرع بفضل استخدام تقنية FASP الحصرية، وتتوسع بسلاسة دون قيود بشأن حجم البيانات أو الكمية. وتشمل خيارات النشر البرامج المُدارة ذاتيًا أو البرمجيات كخدمة أو النماذج الهجينة.