التراخيص محددة المدة

تراخيص الاشتراك يوفر المرونة في مدة الترخيص من 12 إلى 36 شهرًا مع حد أدنى لمدة 12 شهرًا. لا يمكن إنهاءَه قبل انتهاء مدة الاشتراك. يوفر المرونة عند نهاية المدة لتجديد الترخيص، أو تعديل الحجم، أو تغيير العروض، أو الإنهاء. تعرّف على المزيد

التراخيص الشهرية يوفر المرونة في مدة الترخيص من شهر إلى 36 شهرًا مع حد أدنى لمدة شهر واحد. يُتيح للعملاء إنهاء الترخيص محدد المدة بعد تقديم إشعار كتابي قبل 30 يومًا على الأقل. يوفر المرونة عند نهاية المدة لتجديد الترخيص، أو تعديل الحجم، أو تغيير العروض، أو الإنهاء.