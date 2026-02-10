إعداد تقارير Passport Advantage Online

استحقاقات البرامج النشطة والمستقبلية - ابحث عن استحقاقاتك النشطة والمستقبلية. يمكنك الاستعلام بناءً على نوع الاستحقاق (على سبيل المثال ، تم شراؤه، وتم تجديده، وتم تخصيصه، ومستقبلي) ونوع نطاق تاريخ الاستحقاق (على سبيل المثال، تم شراؤها أو تجديدها أو تخصيصها).

عروض أسعار تجديد البرامج النشطة - يمكنك عرض أسعار تجديد البرامج المفتوحة لموقعك (مواقعك) و/أو الاستعلام بناءً على أرقام الاتفاقية و/أو رقم الموقع و/أو رقم البائع و/أو رقم عرض الأسعار و/أو تاريخ استحقاق التجديد.

سجل الطلبات - البحث في الطلبات التي قدمتها مواقعك. يمكنك البحث حسب نوع الطلب (مثل المشتريات والتجديد والوسائط والبرامج كخدمة) ونطاق تواريخ أوامر المبيعات

سجل الترحيل – ابحث عن عمليات الترحيل التي أكملتها مواقعك حسب التاريخ. (ينطبق هذا التقرير فقط على معاملات Passport Advantage)

سجل التنزيلات - اعرض تنزيلات البرامج المكتملة بواسطة موقعك (مواقعك). يمكنك الاستعلام بناءً على النطاق الزمني للتنزيل. يعرض تقرير سجل تنزيلات البرامج التاريخ وفقًا للاتفاقية الحالية ومعلومات الموقع المسجلة. لا تؤخذ عمليات ترحيل الاتفاقيات في الاعتبار.

ملاحظة: يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط الاستعلام عن التقارير المذكورة أعلاه وعرضها وتنزيلها