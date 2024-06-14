إدارة أداء WebSphere باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة أداء WebSphere Application Server (WAS) ومراقبة مدى توفُّره باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئة WebSphere Application Server وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر. يمكنك تجنب المخاطر، وتوفير الوقت، وتكوين البيئة الخاصة بك على النحو الأمثل.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS سجلات تسجيل المعاملات الخاصة ببرنامج WebSphere Application Server for z/OS (نوع SMF 120 الفرعي رقم 9)؛ كي تتمكن من تتبُّع وقت استجابة المعاملة واستهلاك الموارد. وتوفِّر هذه السجلات مقاييس تفصيلية على مستوى المعاملة حول مكان تشغيل مهمة العمل وطبيعة المَهمة، ويشمل ذلك استهلاك المعالج والبايتات المنقولة وأوقات الاستجابة.

إعداد التقارير على مستوى الأعمال معدلات المعاملات حسب الخلية معدلات المعاملات حسب المجموعة زمن الاستجابة مقارنةً بمعدل المعاملة وقت الاستجابة ومعدل المعاملات لعنوان URI محدد

 

استخدام وحدة CPU وzIIP المقارنة حسب التاريخ نظرة عامة على المعاملة حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية
الموارد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
استكشاف وإصلاح أخطاء الاستخدام العالي لوحدتَي CPU وzIIP في WebSphere Application Server
يوضح هذا الفيديو تحليل استخدام معالج WebSphere، وتحديد الاستخدام العالي لوحدة CPU وتحسين تفريغ حمولة zIIP. استكشف التقارير المحددة مسبقًا والتنقل التفصيلي والميزات المتوفرة من أجل التحليل الفعَّال والمشاركة بكفاءة.
مراقبة معاملات WebSphere
تعرَّف على كيفية استكشاف وإصلاح أخطاء معاملات WebSphere Application Server (WAS) باستخدام سجلات نوع SMF 120 الفرعي رقم 9. يمكنك تعقب أنماط عبء العمل، وإجراء تخطيط للسعة وعزل المشكلات باستخدام التقارير المحددة مسبقًا وباستخدام قدرات التنقل التفصيلي.
مراقبة أحجام بيانات WebSphere
يتناول هذا الفيديو موضوع تقارير المعاملات استنادًا إلى السجل الفرعي رقم 9 من SMF 120، خاصةً فيما يتعلق بحجم البيانات لكل طلب/استجابة.
تعرَّف على عبء عمل WebSphere for z/OS الخاص بك
تعرَّف على كيفية استخراج المعلومات من أنواع سجلات SMF 115 وSMF 116 وتحسين التكوينات.
اتخِذ الخطوة التالية

سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.

