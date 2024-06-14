عند حدوث مشكلات في أحد التطبيقات، فأنت بحاجة إلى بيانات خاصة بهذا التطبيق تساعدك على استكشاف المشكلة وإصلاحها. في WebSphere، يعني ذلك تحديدًا البيانات على مستوى URI. يوضح هذا الرسم البياني عنوان URI المحدد الذي يواجه أكبر تأخير في "وقت الإرسال"، بمجرد بضع "ضغطات زر" يتم بها التنقل التفصيلي في بيانات بيئة WebSphere الإجمالية.