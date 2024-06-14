يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئة WebSphere Application Server وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر. يمكنك تجنب المخاطر، وتوفير الوقت، وتكوين البيئة الخاصة بك على النحو الأمثل.
يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS سجلات تسجيل المعاملات الخاصة ببرنامج WebSphere Application Server for z/OS (نوع SMF 120 الفرعي رقم 9)؛ كي تتمكن من تتبُّع وقت استجابة المعاملة واستهلاك الموارد. وتوفِّر هذه السجلات مقاييس تفصيلية على مستوى المعاملة حول مكان تشغيل مهمة العمل وطبيعة المَهمة، ويشمل ذلك استهلاك المعالج والبايتات المنقولة وأوقات الاستجابة.
تحتاج إدارة الأعمال وإدارة الأمور الفنية على حد سواء إلى رؤية أعباء العمل بكل وضوح، وكم من صورة مرئية أغنت عن ألف كلمة مكتوبة. يمكنك مشاركة المخططات ولوحات المعلومات الخاصة باستهلاك وحدة CPU ومعدلات المعاملات لأعباء عمل تطبيقات WebSphere المختلفة بمرور الوقت لتسهيل الاتصال والتخطيط بين الأعمال وتقنية المعلومات.
يساعدك فهم السلوك النموذجي لتطبيقاتك على التعرف على الوقت الذي ستحدث فيه تغييرات تؤدي إلى مشكلات. ويساعدك تحديد وصف لأعباء عملك على مدار الوقت على تحديد إذا ما كانت التغييرات عبارة عن اتجاهات نموذجية على مدار عدة أيام أو أسابيع أو أشهر.
انتقل من العرض الكلي الشامل إلى تفاصيل دقيقة باستغلال إمكانيات التنقل التفصيلي بضغطة زر واحدة. ويُعَد هذا الرسم البياني تقريرًا محددًا مسبقًا يوضح نفس معدل المعاملات الإجمالي ومقسمًا حسب المجموعة. وتتوفر مخططات محددة مسبقًا لعرضها حتى مستويات تفصيلية دقيقة خاصة بالعقدة أو الخادم أو التابع أو فئة المعاملة أو نوع الطلب أو عنوان URI.
تساعدك سرعة رؤية معدل المعاملات الإجمالي وأوقات الاستجابة على تضييق نطاق المشكلة في حالة تشعبها، أو إنشاء وصف لأعباء العمل لديك لتحليل الاتجاهات. ويمكنك أيضًا رؤية تقسيم وقت الاستجابة إلى مكونات مثل تأخير وقت الإرسال في حالات الارتفاع الحاد والمميزة بلون أصفر. ويمكنك عرض البيانات بالتفصيل حسب حاجتك.
عند حدوث مشكلات في أحد التطبيقات، فأنت بحاجة إلى بيانات خاصة بهذا التطبيق تساعدك على استكشاف المشكلة وإصلاحها. في WebSphere، يعني ذلك تحديدًا البيانات على مستوى URI. يوضح هذا الرسم البياني عنوان URI المحدد الذي يواجه أكبر تأخير في "وقت الإرسال"، بمجرد بضع "ضغطات زر" يتم بها التنقل التفصيلي في بيانات بيئة WebSphere الإجمالية.
يفيدنا عرض وقت CPU للأغراض العامة ووقت zIIP لخلية معينة في توفير رؤى قيِّمة لجهود تحسين الموارد وتحليل المشكلات، ما يسهِّل اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز أداء النظام. كما يمكنك أيضًا رؤية الوقت الذي تم استغراقه على CP وكان مناسبًا ومؤهلًا لمعالج zIIP. ويمكنك عرض البيانات بالتفصيل حسب حاجتك.
يمكنك فهم مدى تأثير التغييرات المخطط لها وغير المخطط لها بفضل استخدام وظيفة المقارنة المضمنة والسهلة. يوضح هذا المثال كمية البيانات بالميجابايت التي يتم إرسالها أو استلامها لكل خلية، ومقارنة كل يوم بآخر. إذا أجريت تغييرًا في التطبيق وتوقعت نقل بيانات أقل لخلية D4، فيمكنك التحقق من الفائدة المتحصلة وقياسها أو التحقيق لمعرفة مداها.
يمكنك التبديل من عروض المخططات إلى عروض الجدول وتلخيص البيانات بما يلائم مهمتك المباشرة الحالية.ويتميز هذا التقرير بأنه محدد مسبقًا وقابل للتخصيص باستخدام مقاييس المعاملات الرئيسية حسب فئة المعاملة، ويعرض المقاييس الرئيسية لوقت وحدة CPU ومعدلات المعاملات وأوقات الاستجابة، بمزيد من التفاصيل.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
