تكامل أكثر ذكاءً لتجربة البيع بالتجزئة الرقمية

دمج البيانات من جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك وتحسين تجربة عملائك

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فتاة تحمل صناديق تحت ذراعها اليسرى وتنظر إلى هاتفها المحمول في يدها اليمنى.

البيانات هي المحرك الأساسي لعالم البيع بالتجزئة

في قطاع البيع بالتجزئة، يُعَد التكامل السلس بين المتاجر التقليدية والقنوات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية. والحلول السحابية ضرورية، لكنها تمثل تحديًا عند ربطها، خاصةً مع وجود العديد من التطبيقات المحلية. ويُعَد التكامل عاملًا أساسيًا لضمان سير العمليات بسلاسة وتحقيق رضا العملاء. يحتاج تجار البيع بالتجزئة إلى حل يساعد على ربط تطبيقات SaaS بسهولة وتحسين عمليات الأعمال.
الفوائد
المنتجات والخدمات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)

الحصول على مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تُتيح للأطراف الخارجية الارتباط الآمن بتطبيقات SaaS الخاصة بك مثل Salesforce وMarketo وغيرها. تمكين المشاركة الفورية للبيانات لتحسين الاتصال والتعاون عبر منظومة البيع بالتجزئة. 
Inventory Visibility في الوقت الفعلي

تنفيذ ممارسات إدارة المخزون الرشيقة لتمكين اتخاذ القرارات بشكل أفضل والاستجابة لتغيُّرات السوق. تقليل المخاطر المالية وزيادة رضا العملاء. 
تحسين تجارب العملاء

ضمان تقديم تجربة سلسة للعملاء قدر الإمكان. ادمج التقنيات الجديدة ومنصات التجارة الإلكترونية واستراتيجيات القنوات المتعددة لتلبية توقعات العملاء المتطورة.
المنتج IBM webMethods توفر IBM webMethods قدرات منصة التكامل كخدمة (iPaaS) شاملة للتكامل من خلال واجهة مشتركة ومستوى تحكم لأنماط التكامل المتعددة -التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والاتصال بين الشركات والملفات- لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث تطبيقاتها من أجل الذكاء الاصطناعي. استكشف IBM webMethods
استمع إلى ما يقوله المحللون

بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.

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