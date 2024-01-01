دمج البيانات من جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك وتحسين تجربة عملائك
في قطاع البيع بالتجزئة، يُعَد التكامل السلس بين المتاجر التقليدية والقنوات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية. والحلول السحابية ضرورية، لكنها تمثل تحديًا عند ربطها، خاصةً مع وجود العديد من التطبيقات المحلية. ويُعَد التكامل عاملًا أساسيًا لضمان سير العمليات بسلاسة وتحقيق رضا العملاء. يحتاج تجار البيع بالتجزئة إلى حل يساعد على ربط تطبيقات SaaS بسهولة وتحسين عمليات الأعمال.
الحصول على مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تُتيح للأطراف الخارجية الارتباط الآمن بتطبيقات SaaS الخاصة بك مثل Salesforce وMarketo وغيرها. تمكين المشاركة الفورية للبيانات لتحسين الاتصال والتعاون عبر منظومة البيع بالتجزئة.
تنفيذ ممارسات إدارة المخزون الرشيقة لتمكين اتخاذ القرارات بشكل أفضل والاستجابة لتغيُّرات السوق. تقليل المخاطر المالية وزيادة رضا العملاء.
ضمان تقديم تجربة سلسة للعملاء قدر الإمكان. ادمج التقنيات الجديدة ومنصات التجارة الإلكترونية واستراتيجيات القنوات المتعددة لتلبية توقعات العملاء المتطورة.
بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.
لمعرفة كيفية مساهمة IBM webMethods في تعزيز التكامل والخدمة لنظام البيع بالتجزئة الرقمي وقدراته الخدمية باستخدام قوة البيانات، سجِّل للحصول على تحديثات المنتج.