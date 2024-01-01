تكامل مرن للخدمات المصرفية الرقمية الذكية

دمج البيانات من جميع أنظمتك المصرفية لزيادة تدفقات جديدة من الإيرادات وتعزيز تجربة عملائك

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يد تحمل هاتفًا محمولًا أمام ماكينة صراف آلي

نمو مصرفك يعتمد على الاتصال الذكي الحديث

لا شك أن النجاح في عالم البنوك اليوم يعني تبني واعتماد التحول الرقمي: بدءًا من التطبيقات التي تُتيح للعملاء تحويل الأموال بنقرة هاتف ذكي إلى نماذج الخدمات المصرفية كخدمة تولِّد مصادر جديدة للإيرادات عبر الشراكات المبتكرة. ولإتقان الخدمات الجديدة، تحتاج مؤسستك إلى تفعيل قوة البيانات لديها. كما تحتاج أيضًا إلى منصة تكامل مناسبة لربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك وأنظمة شركائك، وضمان حماية بياناتك من التهديدات الخارجية.
الفوائد
المنتجات والخدمات القائمة على واجهة API

الحصول على مجموعة من واجهات API التي تمكِّن الأطراف الثالثة من الربط الآمن مع الأنظمة المصرفية الأساسية لديك. تيسير تبادل المعلومات اللازمة لإطلاق الشراكات في الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المضمون، ونماذج الخدمات المصرفية كخدمة.
مشاركة العملاء في الوقت الفعلي

استخدِم التحليلات المتقدمة لتحقيق فهم أفضل لاحتياجات عملائك وتقديم عروض مخصصة لهم في الوقت الفعلي.
تحسين تجارب العملاء

تأكد من أن تجربة عملائك سلسة قدر الإمكان؛ من خلال أتمتة العمليات الرئيسية وتقديم تطبيقات وواجهات مستخدم عالية الأداء.
زيادة المرونة التشغيلية

عزِّز مرونة عملياتك أمام التهديدات الخارجية وأعطال النظام، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، وحالات انقطاع التقنية، والأوبئة والكوارث الطبيعية.
المنتجات والخدمات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تطوير منتجات وعروض خدمات جديدة، بما في ذلك القروض الاجتماعية وقروض الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع استراتيجية البنك لأهداف التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. حيث يمكنك تمويل استثمارات عملائك المتعلقة بالمناخ عن طريق ابتكار منتجات حديثة، ووضع الأسعار بأكبر دقة ممكنة على نحو يراعي المخاطر.
إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

أتمتة تقارير البيانات المتعلقة بالتزامات أهداف التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. مواءمة الأنظمة والهياكل والعمليات حول الإفصاحات الجديدة.
المنتج IBM webMethods توفر منصة IBM webMethods قدرات شاملة لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) لإتمام التكامل عبر واجهة واحدة مشتركة ومستوى تحكم لأنماط التكامل المتعددة - التطبيقات وواجهات API، والاتصال بين الشركات، والملفات - لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث تطبيقاتها لأحدث مستوى من الذكاء الاصطناعي. استكشف IBM webMethods
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بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.

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