لا شك أن النجاح في عالم البنوك اليوم يعني تبني واعتماد التحول الرقمي: بدءًا من التطبيقات التي تُتيح للعملاء تحويل الأموال بنقرة هاتف ذكي إلى نماذج الخدمات المصرفية كخدمة تولِّد مصادر جديدة للإيرادات عبر الشراكات المبتكرة. ولإتقان الخدمات الجديدة، تحتاج مؤسستك إلى تفعيل قوة البيانات لديها. كما تحتاج أيضًا إلى منصة تكامل مناسبة لربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك وأنظمة شركائك، وضمان حماية بياناتك من التهديدات الخارجية.