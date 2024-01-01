إليك بعض النصائح التي ستساعدك في تحقيق النجاح من خلال:
أضف هذه الصفحة إلى المفضلة للمساعدة في التسجيل في الإصدار التجريبي والوصول إلى الروابط الرئيسية، مثل الوثائق والدعم والأدلة التوجيهية والمزيد.
ابدأ مجانًا مع IBM watsonx.ai لبناء النماذج باستخدام الاستوديو الجديد لدينا لنماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي.
الخطوة 1: اختر منطقة
بمجرد وصولك إلى صفحة التسجيل، اختر موقعًا بين دالاس أو فرانكفورت أو طوكيو، أيهما أقرب إليك أو إلى المكان الذي تخطط لاستضافة بياناتك وخدماتك فيه.
الخطوة 2: سجل الدخول أو الاشتراك
إذا كان لديك حساب موجود في IBM Cloud، يُمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك. وإذا لم يكن لديك حساب في السحابة، يُمكنك ببساطة التسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.
الخطوة 3: ابدأ الاستكشاف
تنقل في جولة سريعة عن المنتج وابدأ بما يلي:
إن تجربة نماذج مختلفة لتحديد النموذج الأفضل لحالة استخدام محددة واحدة من الخطوات المبكرة الحاسمة في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. ولدعم هذا الاستكشاف، يوفر العرض التوضيحي الجديد المجاني لمنصة watsonx.ai نقطة دخول للمستخدمين للدردشة مع نموذج لغوي كبير وطرح الأسئلة عليه ومعرفة كيفية استجابته. كما يُمكن للمستخدمين اختيار التفاعل مع نموذج الأساس Granite المدرب من IBM، أو نماذج Meta Llama 3، أو نموذج mixtral 8x7b-instruct.
يقدم العرض التوضيحي معاينة لأداة Prompt Lab في watsonx.ai، وهو انطلاقة رائعة لمنشئي الذكاء الاصطناعي الذين يبدؤون رحلتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. إذ يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول لمدة 30 يومًا و20,000 رمز مميز مجانًا لتعزيز استفساراتهم. كل ما يلزم للبدء هو وجود حساب IBM أو Google أو LinkedIn.
هل تحتاج إلى بعض الإلهام بشأن كيفية استخدام الإصدار التجريبي؟ لقد سألنا النموذج Granite-13B-Chat-V2 نيابةً عنك، وقد أوصى بالسؤال التالي:
لا يتضمن هذا العرض التوضيحي الوكلاء أو الدردشة المتزامنة مع نماذج متعددة أو نماذج متعددة الوسائط أو أي وظائف أخرى لتحسين النتائج. وقد لا تكون لدى النماذج معرفة بالأحداث الأخيرة.
ابدأ مجانًا مع watsonx.data من IBM في IBM Cloud أو AWS. في الإصدار التجريبي المجاني من watsonx.data، ستحصل على 1,500 دولار أمريكي لاختبار تشغيل مثيل مستودع بيانات مفتوح على IBM Cloud.
لاستخدام الإصدار التجريبي بنجاح، نوصيك بامتلاك مهارات جيدة في كتابة لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) وأن تكون على دراية بتنسيقات البيانات المفتوحة والجداول ومفاهيم إدارة البيانات وهندسة البيانات.
الخطوة 1: سجل الدخول أو الاشتراك
اتبع الدليل التعليمي لتتعرّف على كيفية المطالبة برمزك الترويجي المجاني، وتطبيقه، ومراقبة استخدام الرصيد، والبدء، وحجم مثيل البداية من watsonx.data.
الخطوة 2: نشر مثيل watsonx.data
افتح وحدة تحكم الويب watsonx.data واتبع معالج البدء السريع الموجه للمساعدة في تكوين البنية التحتية لمستودع البيانات المفتوح.
الخطوة 3: ابدأ الاستكشاف
ستتمكن من تجربة القدرات الأساسية لمنصة watsonx.data، ومنها:
ابدأ في استخدام استراتيجية الحوكمة لتوجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك وإدارتها ومراقبتها من خلال إصدار تجريبي مجاني لـ watsonx.governance من IBM.
الخطوة 1: سجل الدخول أو الاشتراك
الخطوة 2: التوفير والبدء
الخطوة 3: استكشف قدرات watsonx.governance
ابدأ التفاعل مع قدرات watsonx.governance من خلال مشروع بسيط يُمكنك التدرب فيه على:
استكشف الموارد أدناه لمزيد من البرامج التدريبية والأدلة التعليمية المتعمقة.
تواصل معنا وسيجيب أحد ممثلي مبيعات IBM عن أسئلتك حتى تتمكن من بدء رحلتك مع IBM watsonx.