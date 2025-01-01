استخدم الترحيل إلى السحابة، وبنية الخدمات المصغرة، والنقل بالحاويات لضمان قدرة تطبيقاتك على التعامل مع الأحمال المتزايدة والحفاظ على الأداء الأمثل.
بسّط العمليات، وحسّن استخدام الموارد، وألغِ الحاجة إلى الدعم المتخصص لخفض التكاليف. استبدل البنية التحتية المحلية المكلفة بحلول سحابية تُحسب تكلفتها وفقًا للاستخدام.
ادمج أفضل ممارسات الأمان الحديثة، والتشفير، والامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية لحماية تطبيقاتك من التهديدات الإلكترونية المتطورة.
عجِّل وتيرة التطوير واستجِب بسرعة لتغيرات السوق عبر دورات تطوير أسرع وتحديثات أكثر تكرارًا.
تُعد Java واحدة من أكثر لغات البرمجة استخدامًا على مستوى العالم، وتُشغّل عددًا هائلاً من التطبيقات عبر منصات متعددة.
لكن في ظل تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي، تجد العديد من المؤسسات نفسها مقيدة بسبب اعتمادها على إصدارات Java القديمة.
ولكن ماذا لو أمكنك تحويل تلك التطبيقات القديمة إلى ميزة تنافسية؟ تُعدّ IBM watsonx Code Assistant أداةً ثوريةً مصممة لتحديث تطبيقات Java، وتقدم العديد من المزايا.
يساعد IBM watsonx Code Assistant فرق العمل على تحويل 80% من التعليمات البرمجية القديمة لتطبيقات Java تلقائيًا.
استكشِف تأثيرات ومزايا تحديث تطبيقات Java باستخدام IBM watsonx Code Assistant.
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اكتشف كيف يمكن لأداة IBM watsonx Code Assistant أن تُحدث نقلةً نوعيةً في رحلة تحديث تطبيقات Java في مؤسستك.