IBM DevOps Accelerate
تحليل تدفق التسليم والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ
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امرأة تعمل في غرفة خادم

تسليم البرامج على نحو أفضل وأسرع

يمكن استخدام IBM DevOps Accelerate لتسريع وتحسين عملية تسليم البرامج لأي مزيج من التطبيقات المحلية والسحابية وتطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي.
أتمتة العمليات اليدوية

تجنَّب الأخطاء البشرية لإطلاق البرمجيات بثقة.
توسيع نطاق الأدوات عبر الشركة

احصل على إدارة شاملة للمسارات، والرؤية، والأتمتة.
تدفقات القيمة

حسِّن معدل وتدفق تسليم التطبيقات من خلال توفير رؤية واضحة في مسار التسليم عبر DevOps Accelerate.
المئات من عمليات التكامل

تخلَّص من البرامج النصية المخصصة واحصل على عملية نشر أسهل في التصميم وأكثر أمانًا.

حالات الاستخدام

تحديث التطبيقات

يمكن استخدام برنامج DevOps Accelerate لأتمتة عمليات البناء والنشر والإصدار للتطبيقات الأحادية أو المعتمدة على الخدمات المصغرة أو مزيج بينهما، عبر البيئات السحابية أو المحلية أو مركز البيانات أو الكمبيوتر المركزي.

تقديم تطبيقات السحابة الأصلية

يوفِّر DevOps Accelerate نقطة تحكم مركزية لإدارة تسليم أعباء العمل القائمة على الخدمات المصغرة عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، مع دعم متعدد السُحُب، بما في ذلك مزودو السحابة التقليديون والحاويات والأجهزة الافتراضية.

دراسات حالة

شركة Daimler تتمكَّن من تسريع عملية تسليم التطبيقات

استخدمت Daimler Trucks NA أداة DevOps Deploy لدعم نموذج تسليم التطبيقات القائم على عمليات التطوير.
شركة NBCUniversal تعزِّز عمليات التطوير

تستخدِم شركة NBCUniversal Media LLC برنامج DevOps Accelerate للمساعدة على تعزيز عمليات التطوير.
تحول HM Health Solutions

وضعت HMHS ممارسات التطوير المستمر باستخدام مجموعة DevOps Accelerate.
بنك Bendigo and Adelaide

استخدَم بنك Bendigo and Adelaide منصة DevOps Accelerate لأتمتة عمليات التطوير.

أبرز المنتجات

IBM DevOps Build

وسِّع نطاق تكوين وإدارة البنية التحتية للبناء لديك.

 IBM DevOps Deploy

تمكَّن من أتمتة نشر أي تطبيق إلى أي بيئة.

 IBM DevOps Velocity

تمكَّن من تسريع عملية تسليم التطبيقات باستخدام التحليلات الفورية وتكامل أدوات علميات التطوير.

 IBM DevoOps Automation

اقضِ وقتًا أقل في أداء المهام اليدوية ومعالجة المشكلات، ووقتًا أكثر في الابتكار.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول الاستفادة التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلال IBM DevOps Accelerate.

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