إدارة المباني لتشجيع الممارسات صديقة البيئة والاستدامة المكتبية خلال دورة حياة العقارات. باستخدام IBM TRIRIGA، وهو حل متكامل لإدارة مكان العمل (IWMS)، يمكنك:
استكشف كيف يمكنك تحسين عمليات إدارة العقارات والمرافق لديك.
يمكنك الاستفادة من مستودع بيانات بيئية شامل للأصول والمرافق والعمليات.
حرر ما يتراوح بين 11 إلى 22% من استهلاك الطاقة داخل المباني المكتبية باستخدام طاقة أقل من خلال عقود الإيجار الخضراء.
استخدام ممارسات العمل المستدامة لدمج أهداف وشروط الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واتفاقية مستوى الخدمة في تقييمات القرارات المتعلقة بالمحفظة.
تحقيق أهداف البصمة الكربونية من خلال تحسين المساحة. ترتبط بصمة المساحة باستهلاك الطاقة.
تحسين العمليات من خلال التحول الرقمي لعمليات الصيانة باستخدام تحديثات النظام والعناصر من مزودي الخدمة.
مكافحة تغير المناخ من خلال تحديد مشاريع رأس المال المخططة للوقوف على أكبر الفرص لاستهداف تحوّل الاستدامة.