الصفحة الرئيسية إدارة الأصول TRIRIGA إدارة الاستدامة البيئية
تحديد المرافق والعمليات التي تستهلك الكثير من الموارد، وتحليل الميزات المالية والبيئية وأتمتة خفض الكربون
اقرأ نظرة عامة على IBM TRIRIGA Application Suite
لوحة الإدارة البيئية في TRIRIGA
تقليل الأثر البيئي لمبانيك إلى الحد الأدنى

إدارة المباني لتشجيع الممارسات صديقة البيئة والاستدامة المكتبية خلال دورة حياة العقارات. باستخدام IBM TRIRIGA، وهو حل متكامل لإدارة مكان العمل (IWMS)، يمكنك:

  • تضمين معايير جهود الاستدامة في توفير المساحات
  • إعطاء الأولوية لخطة الاستدامة في مشاريع الإنشاءات والتجديدات
  • تمكين كفاءة الطاقة من خلال المباني الخضراء وعقود الإيجار الخضراء
  • دمج بيانات المحفظة للمساعدة في جهود الحد من النفايات
  • تحقيق أهداف البصمة الكربونية من خلال تحسين المساحة
  • إطالة العمر الافتراضي للأصول باستخدام الممارسات المستدامة من خلال تحسين الصيانة والتقييم
 تحسين استدامة مرافقك باستخدام IBM TRIRIGA
استكشف عرض TRIRIGA التوضيحي

استكشف كيف يمكنك تحسين عمليات إدارة العقارات والمرافق لديك.
الميزات الرئيسية لبرنامج IBM TRIRIGA Application Suite لتحقيق الاستدامة توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات والنفايات

يمكنك الاستفادة من مستودع بيانات بيئية شامل للأصول والمرافق والعمليات.

 تمكين عقود الإيجار الخضراء

حرر ما يتراوح بين 11 إلى 22% من استهلاك الطاقة داخل المباني المكتبية باستخدام طاقة أقل من خلال عقود الإيجار الخضراء.

 تضمين معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات الاستحواذ والتصرف

استخدام ممارسات العمل المستدامة لدمج أهداف وشروط الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واتفاقية مستوى الخدمة في تقييمات القرارات المتعلقة بالمحفظة.

 تقليل البصمة الكربونية

تحقيق أهداف البصمة الكربونية من خلال تحسين المساحة. ترتبط بصمة المساحة باستهلاك الطاقة.

 إطالة العمر الافتراضي للأصول

تحسين العمليات من خلال التحول الرقمي لعمليات الصيانة باستخدام تحديثات النظام والعناصر من مزودي الخدمة.

 وضع مشاريع التحسين البيئي على رأس الأولويات

مكافحة تغير المناخ من خلال تحديد مشاريع رأس المال المخططة للوقوف على أكبر الفرص لاستهداف تحوّل الاستدامة.
دراسات حالة IBM Global Real Estate Group

تساعد على خوض طريق أكثر ذكاءً للعودة إلى مكان العمل في أعقاب جائحة كوفيد-19.

 اقرأ دراسة الحالة Melbourne Hospital

تبسيط العمليات من أجل تحسين تجارب العملاء والموظفين والمرضى.

 اقرأ دراسة الحالة
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انظر كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من خلال اتخاذ إجراءات تتعلق بالمناخ من خلال الاستدامة المكتبية.