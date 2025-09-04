تكامل عمليات تكنولوجيا المعلومات للشبكات الحديثة

قم بتبسيط العمليات من خلال مشاركة البيانات والرؤى المتسقة مع أدوات عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك

 

رؤى ذكية لتكامل تكنولوجيا المعلومات

مع ازدياد تعقيد البنى التحتية الحديثة وصعوبة توسيع نطاقها أو دعمها، تواجه فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات خطر اتخاذ القرارات السيئة في مجال الأعمال إذا لم تكن لديها رؤية واضحة لبيانات أداء الشبكة المتسقة والقديمة والمُجمَّعة في الوقت الفعلي.

تم تصميم IBM SevOne لمشاركة بيانات الأداء والرؤى بسهولة عبر الفرق والأدوات المتعددة. تساعد IBM فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك بالكامل على البقاء على اطلاع دائم بفضل مصدر متسق لبيانات أداء الشبكة الموثوقة، وذلك بفضل خيارات التكامل المرنة لتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل:

  • الدمج البصري لمصادر بيانات الجهة الخارجية
  • بث المقاييس المُجمَّعة إلى بحيرات البيانات
  • إعادة توجيه التنبيهات المستندة إلى التعلم الآلي إلى منصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات ومنصات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الرائدة
  • تمكين تطبيقات الجهة الخارجية من الوصول إلى بيانات NPM عبر APO المفتوح
الفوائد
تكامل بيانات السجل

يمكنك عرض بيانات سجل جهة خارجية من Splunk أو ELK مباشرةً في واجهة مستخدم IBM SevOne الخاصة بك، والانتقال بسهولة من المقاييس إلى بيانات السجل.
تكامل الجهة الخارجية

يمكنك تمكين تطبيقات الجهة الخارجية من الوصول إلى بيانات IBM SevOne عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة بسهولة للمساعدة على اتخاذ قرارات عمل متسقة استنادًا إلى مصدر واحد للحقيقة.

 
مقاييس التدفقات

ادعم عملية صناعة القرار في مجال الأعمال عبر تدفقات مقاييس الشبكة والبنية التحتية في الوقت الفعلي، والمبنية على تقنيتي Apache Kafka أو Apache Pulsar.
تكامل Watson AIOps

ادمج بيانات الأداء متعددة البائعين مع IBM Watson AIOps لتطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على البيانات والقابل للتفسير على سلسلة أدوات ITOps الخاصة بك.
تكامل نظام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

ادمج بيانات الأداء من بائعين متعددين مع نظام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لمشاركة تنبيهات IBM SevOne وأدائه عبر أدوات مراقبة عمليات تكنولوجيا المعلومات التي اخترتها.

 
تكامل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

قم بتمكين تكامل تكنولوجيا المعلومات مع منصات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل ServiceNow لإغلاق الفجوة بين الرؤى والإجراءات. توفير مسارات عمل تشغيلية أكثر سلاسة واتساقًا.

تحسين الكفاءة التشغيلية

تكامل IBM SevOne NPM وCloud Pak for Watson AIOps مع تنبيهات التعلم الآلي عبر webhooks.
تكامل Watson AIOps

يساعد على تدفق بيانات الشبكة من IBM SevOne إلى  IBM Cloud Pak for AIOps ليكشف الحوادث ويحقق حلاً استباقيًا للحوادث التي تنبع من بيئات شبكات العملاء. وهو ما يساعد المستخدمين أثناء حوادث تكنولوجيا المعلومات على تحديد مواقع الأعطال بوضوح وبسرعة لحلها بشكل سريع بدلاً من توجيه أصابع الاتهام في غرفة التحكم.

