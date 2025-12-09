حماية بيانات سريعة وموثوق بها وآمنة عبر المسافات.
يُعَد IBM Storage Networking SAN18B-6 محوِّل SAN من فئة التوسيع، يدعم حتى 12 منفذ Fibre Channel بسرعة 32 جيجابت/ثانية. وهو جزء من مجموعة محوِّلات IBM لأجهزة شبكات التخزين (SAN).
يعمل محوِّل التوسيع IBM® Storage Networking SAN18B-6 على تسريع أداء التكرار بشكل كبير، ويُتيح للمؤسسات تقليل التكاليف بشكل ملحوظ عبر استخدام شبكات WAN أقل تكلفة. بفضل الأداء القوي والموثوقية المستمرة والأمان العالي، يستطيع SAN18B-6 التعامل مع نقل البيانات المتواصل بين مراكز البيانات، وتقليل تأثير أي انقطاع للحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وتأمين البيانات في أثناء انتقالها بين مراكز البيانات.
زيادة إنتاجية التكرار والنسخ الاحتياطي عبر المسافات باستخدام ضغط البيانات وتسريع بروتوكولات الأقراص والأشرطة وتقنيات TCP المحسَّنة للشبكات الواسعة (WAN) وتقنيات التوسيع الأخرى.
احصل على حل اتصال تكرار حديث يُتيح تكرار البيانات عبر المواقع بسرعة وبتكلفة فعَّالة لضمان حماية بيانات مستمرة وسريعة.
بنسبة ضغط تبلغ 4 إلى 1، يمكن الوصول إلى معدل تكرار بيانات يصل إلى 10 جيجابت/ثانية، اعتمادًا على نوع البيانات وخصائص اتصال WAN.
تدعم منتجات التوسيع من IBM تقنية Fabric Vision، وهي امتداد لتقنية Gen 6 Fibre Channel، لتوفير رؤية ورقابة غير مسبوقة عبر شبكة التخزين.
|بنية النظام
|الحاوية
|هيكل 1U مصمم ليتم تركيبه في خزانة مقاس 19 بوصة
|منافذ Fibre Channel
|12 منفذًا بسرعة 32 جيجابت/ثانية، عامة (منافذ E وF وM وD وEX).
|منافذ إيثرنت
|6 منافذ بسرعة 1/10 جيجابت إيثرنت لاتصال LAN وWAN.
|قابلية التوسع
|بنية نسيج كاملة تدعم ما يصل إلى 239 محوِّلًا كحد أقصى.
|الحد الأقصى المعتمد
|- نسيج واحد 56 نطاقًا، 7 قفزات
- نسيج توجيه متعدد البروتوكولات: 19 قفزة
|Fibre Channel
الأداء
|- سرعة خط 8.5 جيجابت/ثانية، بتقنية Full Duplex
- سرعة خط 14.025 جيجابت/ثانية، بتقنية Full Duplex
- سرعة خط 28.05 جيجابت/ثانية، Full Duplex
- اكتشاف تلقائي لسرعات المنافذ 8 و16 و32 جيجابت/ثانية
|واجهات إيثرنت
|1 جيجابت إيثرنت و10 جيجابت إيثرنت
|تقنية IBM Trunking
|ما يصل إلى ثمانية روابط بسرعة 32 جيجابت في الثانية تُدمج لتوفير 256 جيجابت في الثانية لكل تجميعة. لا يوجد حد لعدد مجموعات التجميع التي يمكن تكوينها لكل محوِّل.
|زمن انتقال النسيج
|ذاكرة مشتركة غير قابلة للحظر، بزمن وصول 900 نانوثانية دون أي تعارض، مع تحويل مباشر للحِزم بسرعة 32 جيجابت في الثانية.
|الحد الأقصى لحجم
إطار Fibre Channel
|حمولة بحجم 2112 بايت
|الحد الأقصى لحجم وحدة الإرسال (MTU) على IP
|إطارات Jumbo من 1280 بايت إلى 9216 بايت
|فئات الخدمة
|الفئة 2، الفئة 3، الفئة F (إطارات بين المحولات).
|أنواع المنافذ
|F_Port وE_Port وEX_Port و(FCR E_Port) وD_Port (تشخيص) وM_Port (مرآة) والاكتشاف الذاتي بناءً على نوع المحول (U_Port)؛ VE_Port (ملحق FCIP وIP).
|أنواع حركة البيانات
|Fibre Channel وFCIP وامتداد IP
|منفذ USB
|منفذ USB واحد لتحميل ملفات سجل النظام أو لتحديث البرامج الثابتة.
|أنواع الوسائط
|Fibre Channel: محوِّلات ضوئية قابلة للتوصيل الساخن (SFP وSFP+) بأطوال موجية قصيرة (SWL) وأطوال موجية طويلة (LWL)، مع توفُّر خيارات أطوال موجية مختلفة لمنافذ SFP بسرعة 16 و32 جيجابت/ثانية. Ethernet: محوِّلات قابلة للتوصيل الساخن (SFP وSFP+) بأطوال موجية قصيرة (SRWL) وأطوال موجية طويلة (LRWL)، بالإضافة إلى محوِّلات نحاسية SFP/SFP+.
|خدمات النسيج
|Simple Name Server (SNS)، وRegistered State Change Notification (RSCN)، وNTP، وRADIUS، وRCS (Reliable Commit Service)، وDynamic Path Selection (DPS)، والتوجيه القائم على التبادل، والتوجيه القائم على الأجهزة، والتوجيه القائم على المنافذ، وlossless، وAdvanced Zoning، وWeb Tools، وTrunking، وExtended Fabrics، وFabric Vision، وSDDQ.
|خدمات التوسيع
|Extension Trunking، وAdaptive Rate Limiting (ARL)، وWAN Test Tool (Wtool)، وOpen Systems Tape Pipelining (OSTP)، وFastWrite (FCIP-FW)، وQoS Marking، وBandwidth Enforcement، وPerPriority TCP QoS، و(PTQ)، وAdvanced Extension، وIntegrated Routing (FCR)
|ترخيص ترقية
اختياري
|يمكن تفعيل الميزات الاختيارية التالية للتوسيع على تكوين SAN18B-6 الأساسي من خلال ترخيص الترقية:
- تمكين معدل نقل بيانات جانب WAN من 1 جيجابت/ثانية إلى 2.5 جيجابت/ثانية.
- تمكين سرعة منفذ 10 جيجابت/ثانية على منافذ Ethernet - تفعيل 8 منافذ Fibre Channel إضافية، ويشمل ذلك SFPs بسرعة 16 جيجابت/ثانية.
- تمكين الميزات البرمجية المتقدمة، بما في ذلك تقنية Fabric Vision، وExtension Trunking، وFibre Channel Trunking، وIntegrated Routing.
|الغطاء النباتي
|الإدارة المدعومة
|منفذ تسلسلي (9600، 8، 1، دون تحقق من التساوي، دون تدفق)، واجهة سطر الأوامر (CLI): SSHv2 أو Telnet، أدوات الويب: HTTP/HTTPS، وSNMPv1/v3 (FE MIB، وFC Management MIB)، وSMI-S، وRADIUS، وLDAP.
|الأمان
|تشفير AES-GCM-256 على وصلات FC ISLs (E_Port)، ومصادقة DH-CHAP بين المحوِّل والجهاز الطرفي، ومصادقة FCAP على المحوِّل؛ متوافق مع FIPS 140-2 L2، وHTTPS، وتصفية IP، وLDAP مع IPv6، وOpenLDAP، وPortBinding، وRADIUS، وTACACS+، والتحكم بالوصول حسب الدور (RBAC)، وأمان طبقة النقل (TLS) v1.2+، Secure Copy (SCP)، وSecure RPC، وSFTP، وSSHv2، وSSL، وSwitch Binding، وTrusted Switch.
|أمن التوسيع
|- التشفير: AES-GCM-256 IPsec ontunnel (VE_Port)
- المصادقة: ECDSA-P384
- Diffie-Hellman: ECDH-P384
- PRF: PRF-HMAC-384
- السلامة: HMAC-384-192، وESP، وSuite B، وفحص ConnectedpWWN FCIP.
|الوصول إلى الإدارة
|منفذ Ethernet بسرعة 10/100/1000 (RJ-45)؛ منفذ تسلسلي (RJ-45) ومنفذ USB واحد.
|التشخيص
|اختبارات POST والتشخيص المدمج عبر الإنترنت/دون اتصال، بما في ذلك D_Port، وأداة اختبار WAN (WAN Test Tool)، وFCIP ping، وFCIP traceroute، وFC ping، وPathinfo (FC traceroute)، وSupportSave، وRASLog، وSyslog، وMAPS، وSDDQ، وFlow Vision، وFtrace.
|الميكانيكية
|الحاوية
|تدفق الهواء من الخلف إلى الأمام / مدخل هواء وطاقة بعيد عن جانب المنافذ، وحدة 1RU، 19 بوصة، متوافق مع EIA
|الحجم
|- العرض: 44.0 سم (17.32 بوصة)
- الارتفاع: 4.4 سم (1.73 بوصة)
- العمق: 45.7 سم (17.74 بوصة)
|وزن النظام
|- 7.98 كجم (17.6 رطلًا) فارغ
- 8.35 كجم (18.4 رطلًا) حمولة كاملة.
|البيئية
|درجة الحرارة
|- أثناء التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجات فهرنهايت)
- أثناء عدم التشغيل: 25 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (13 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
|الرطوبة النسبية
(غير مكثفة)
|- أثناء التشغيل: 10% إلى 85% عند 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) - أثناء عدم التشغيل: 10% إلى 90 درجة مئوية
|الارتفاع (فوق مستوى سطح البحر)
|- التشغيل: من 0 إلى 3,000 متر (9,842 قدمًا)
- التخزين: من 0 إلى 12 كم (39,370 قدمًا)
|الصدمة
|- أثناء التشغيل: 10G، 10 مللي ثانية، نصف موجة جيبية
- أثناء عدم التشغيل: 33G، 11 مللي ثانية، نصف موجة جيبية، محور 3G
|الاهتزاز
|- أثناء التشغيل: 0.25g موجة جيبية، 0.4 grms عشوائية، من 5 هرتز إلى 500 هرتز
- أثناء عدم التشغيل: 5 هرتز عند 0.5 grms، من 10 هرتز إلى 500 هرتز عند 1.0 grms (اهتزاز جيبي)، من 3 هرتز إلى 500 هرتز عند 1.12 grms (اهتزاز عشوائي).
|Airflow
|- الحد الأقصى: 45.0 قدمًا مكعبة في الدقيقة (CFM)
- القيمة الاسمية: 22.4 قدمًا مكعبة في الدقيقة (CFM)
|Power
|الإمداد بالطاقة
|مزوِّدا طاقة متوازيان، قابلان للاستبدال أثناء التشغيل، احتياطيان، بمدخل تيار متردد، مع مراوح تبريد مدمجة للنظام
|مدخل الطاقة
|C14؛ يتطلب قابسًا من نوع C13
|جهد الإدخال
|من 100 إلى 240 فولت تيار متردد (القيمة الاسمية)، من 90 إلى 264 فولت تيار متردد (نطاق التشغيل)
|تردد خط الإدخال
|50/60 هرتز (القيمة الاسمية)، من 47 إلى 63 هرتز (نطاق التشغيل)
|أقصى تيار اندفاعي
|50 أمبير ذروة عند 240 فولت تيار متردد لأقل من 10 مللي ثانية وحتى 150 مللي ثانية، أقل من 15 أمبير ذروة. عند بدء التشغيل البارد: 50 أمبير ذروة عند 240 فولت تيار متردد لأقل من 10 مللي ثانية، 15 أمبير ذروة للدورات من 10 إلى 150 مللي ثانية، أقل من 3.5 أمبير ذروة لأكثر من 150 مللي ثانية.
|استهلاك الطاقة
|- ، عند 100 فولت تيار متردد، 1.29 أمبير، 130 واط، 444 وحدة حرارية بريطانية في الساعة، 135 فولت-أمبير (في أقصى تكوين للجهاز)
- عند 200 فولت تيار متردد، 0.65 أمبير، 132 واط، 449 وحدة حرارية بريطانية في الساعة، 146 فولت-أمبير (في أقصى تكوين للجهاز).
تعرَّف على كيفية تركيب وصيانة واستخدام محوِّل التوسعة SAN18B-6.
اطَّلِع على المزيد من ميزات وقدرات محوِّل التوسعة SAN18B-6.
اكتشِف حماية البيانات السريعة والموثوق بها والآمنة عبر المسافات مع محوِّل التوسعة SAN18B-6. حدِّد موعدًا لحضور اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.