دعم IBM Planning Analytics

لا بد من الحصول عليه عند تشغيل آخر إصدار مدعوم من برنامج تم سحبه من التسويق. ويوفر الدعم المستدام ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من الدعم ليتوفر لك الوقت الكافي للتخطيط لما هو قادم.