 الدعم

حقِّق أقصى استفادة من استثمارك في IBM Planning Analytics. وابقَ على اتصال واطلاع دائم على أحدث التقنيات واحصل على الأمن والدعم طوال دورة الحياة بأكملها.

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تحديثات البرامج ما الجديد؟

انتقل إلى وثائق IBM للتعرف على كل ما هو جديد في IBM Planning Analytics.

         تعرف على المزيد     دورة حياة المنتج

    عرض التوفر العام لبرنامج IBM Planning Analytics وتواريخ نهاية الدعم لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان لتنزيل VRM أحدث.

         تعرف على المزيد     هل أنت جاهز للترقية؟

    استخدم اشتراك البرنامج ومزايا الدعم لتنزيل أحدث نسخة أو إصدار.

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    تواصل مع مستخدمي Planning Analytics
    تواصل مع مستخدمي Planning Analytics يمكنك مشاركة أفضل الممارسات، ونشر الأسئلة، والحصول على إجابات، وحضور الفعاليات، والتواصل مع خبراء IBM ومستخدمي Planning Analytics الآخرين. زيارة المجتمع والانضمام إليه
    النشرات الأمنية انتقل إلى IBM Product Security Central. ابحث عن "Planning Analytics". يمكنك فلترة النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. البحث في النشرات الأمنية
    دعم IBM Planning Analytics

    افتح حالة، ونزّل الإصلاحات، وابحث عن الوثائق التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (تقارير تحليل البرامج المعتمدة، واختصارها APAR) لمساعدتك في استكشاف المشكلات، وإصلاحها، ومنعها، وحلها:

         سجّل في دعم IBM

    يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع لديك.

         البدء     اشترك في إشعاراتي

    اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، والنشرات الأمنية، والأخبار العاجلة.

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    اتخِذ الخطوة التالية

    توفر IBM خيارات دعم أخرى لمنتج Planning Analytics طوال دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.

         تعرّف على المزيد عن عروض دعم IBM الدعم المتقدم

    يُعد إضافة مثالية  للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS). يوفر الدعم المتقدم معالجة ذات أولوية لحالات الدعم وأهداف بزمن استجابة أقل يتفوق على مستوى الاشتراك والدعم الأساسي.

         تعرف على المزيد     الدعم الممتد

    خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه على الاقتراب من تاريخ انتهاء دعمه. ويمنحك الدعم الممتد المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.

         تعرف على المزيد     الدعم المستدام

    لا بد من الحصول عليه عند تشغيل آخر إصدار مدعوم من برنامج تم سحبه من التسويق. ويوفر الدعم المستدام ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من الدعم ليتوفر لك الوقت الكافي للتخطيط لما هو قادم.

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