دعم IBM Planning Analytics

حقِّق أقصى استفادة من استثمارك في IBM Planning Analytics. وابقَ على اتصال واطلاع دائم على أحدث التقنيات واحصل على الأمن والدعم طوال دورة الحياة بأكملها.
انتقل إلى وثائق IBM للتعرف على كل ما هو جديد في IBM Planning Analytics.
عرض التوفر العام لبرنامج IBM Planning Analytics وتواريخ نهاية الدعم لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان لتنزيل VRM أحدث.
استخدم اشتراك البرنامج ومزايا الدعم لتنزيل أحدث نسخة أو إصدار.
افتح حالة، ونزّل الإصلاحات، وابحث عن الوثائق التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (تقارير تحليل البرامج المعتمدة، واختصارها APAR) لمساعدتك في استكشاف المشكلات، وإصلاحها، ومنعها، وحلها:
يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع لديك.
اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، والنشرات الأمنية، والأخبار العاجلة.
توفر IBM خيارات دعم أخرى لمنتج Planning Analytics طوال دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.
يُعد إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS). يوفر الدعم المتقدم معالجة ذات أولوية لحالات الدعم وأهداف بزمن استجابة أقل يتفوق على مستوى الاشتراك والدعم الأساسي.
خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه على الاقتراب من تاريخ انتهاء دعمه. ويمنحك الدعم الممتد المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
لا بد من الحصول عليه عند تشغيل آخر إصدار مدعوم من برنامج تم سحبه من التسويق. ويوفر الدعم المستدام ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من الدعم ليتوفر لك الوقت الكافي للتخطيط لما هو قادم.