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NS1 Connect
يمكنك تخصيص ودمج وأتمتة خدمات الشبكة من خلال بنية IBM NS1 Connect التي تعطي الأولوية لواجهات API أولًا.
أما إدارة DNS المعتمَدة فيجب ألَّا تكون معقدة أو متعبة. يتميز IBM NS1 Connect ببنية تعتمد على واجهة API أولًا، ما يسهِّل على فريقك إدارة DNS. تُمكِّنك البنية المرنة التي نوفرها والتكاملات المهيأة مسبقًا مع أدوات DevOps الرائدة من أتمتة الصيانة الروتينية، وإدارة مصادر البيانات والتدفقات، والمزيد. بينما تقدِّم حلول DNS التقليدية واجهات برمجة تطبيقات مضافة أو، في أسوأ الحالات، لا توفر واجهة برمجة تطبيقات على الإطلاق، يبدأ كل سطر من التعليمات البرمجية في IBM NS1 Connect كاستدعاء لواجهة API، ما يتيح لك الاستفادة الكاملة من DNS.
يبدأ كل سطر في التعليمة البرمجية في NS1 كاستدعاء لواجهة API. كل ما يمكنك القيام به في واجهة المستخدم، يمكنك القيام به في واجهة API. يتم تقديم حلنا بالكامل من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة، بحيث يمكنك إدارة كل جزء من البنية التحتية لشبكتك باستخدام مجموعة الأوامر نفسها، حتى أثناء التوسع.
تنتظر فِرَق عمل عمليات التطوير الحصول على واجهة API تضاعف سرعتهم. تتكامل NS1 Connect مع أدوات التطوير الرائدة بما في ذلك Ansible وTerraform لأتمتة الصيانة والأعمال اليومية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن وثائقنا الشاملة لواجهة API تجعل المهام المعقدة المتعلقة بواجهة API سهلة التنفيذ.
تستخدم واجهة NS1 Connect REST API المصادقة البسيطة التي تعتمد على المفاتيح/الرؤوس. يمكنك إجراء استدعاءات واجهة API بسهولة من أي لغة برمجة أو حتى من خلال سطر الأوامر. ويمكن للمسؤولين إدارة المستخدمين وفِرَق العمل ومفاتيح واجهة API بسهولة لضمان مستويات الوصول المناسبة حسب دور المستخدم أو وظيفة مفتاح واجهة API.
تعمل شبكة NS1 العالمية على نشر التغييرات عبر واجهة API الخاصة بنا في ثوانٍ معدودة، ما يقضي على المخاطر المتعلقة بتعطل التطبيقات وتجربة المستخدم.
في اليوم العادي، تتعامل منصة NS1 مع ما يصل إلى مليونين أو أربعة ملايين استدعاء لواجهة API. لقد شهدنا عملاء فرديين يُجرون 2.5 مليون تغيير في نظام أسماء النطاقات من خلال واجهة API الخاصة بنا في الأيام التي تشهد حركة مرور عالية، وقد تمكَّنا من التعامل مع ذلك بسعة كافية.
باستخدام NS1، يمكنك توجيه حركة مرور DNS من خلال توصيل تدفقات البيانات إلى واجهة API الخاصة بنا للحصول على خيار قابل للبرمجة وأكثر مرونة من استخدام بروتوكول DNS ذاته.
توفر منصة NS1 Connect عمليات تكامل مدمجة مع عدد من أشهر أدوات "البنية التحتية كتعليمات برمجية" والتي تستخدمها فِرَق عمليات التطوير مثل Terraform وAnsible.
تُعَد Ansible مجموعة أدوات فائقة الإمكانات لأتمتة عمليات التطوير. تدعم وحدة NS1 Connect Ansible الإدارة التلقائية للمناطق والسجلات لديك، بما في ذلك الدعم الكامل لتكوين سلاسل التصفية. تمكَّن من دمج NS1 في مسار عملية أتمتة النشر والتزويد.
يُعَد Terraform برنامجًا للبنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC) ويُتيح لفِرَق عمليات التطوير إنشاء البنية التحتية للإنتاج وتغييرها وإعادة إنتاجها بأمان وبتوقع مسبق. يدعم تكامل IBM® NS1 Terraform Provider إنشاء التكوينات وتحديثها تلقائيًا على نطاق واسع.
حسِّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة بالإنترنت بشكل موثوق به باستخدام منصة IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني أو اكتشف مزيدًا من خيارات التسعير.