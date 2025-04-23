إدارة بيانات وأنشطة الاندماج والاستحواذ باستخدام IBM M&A Accelerator بدلًا من استخدام أدوات متعددة ومنفصلة، وتقليل الفوضى في صفقاتك. تجمع هذه الحلول الرائدة في السوق بيانات فِرَق الاندماج والاستحواذ الخاصة بك، لتوفر لك رؤية شاملة في الوقت الفعلي لمعاملاتك، ما يسمح لك بالتركيز على تحقيق القيمة وتقليل التشتت.
إدارة استهداف العملاء المحتملين، واستراتيجية التنفيذ، والتخطيط، والاستفادة من التعاون والمراقبة
تقليل الوقت المناسب لتحقيق القيمة ويعزِّز قدرتك على تلبية أو تجاوز جدوى الأعمال
ربط مصادر القيمة بالمعالم الرئيسية والمعلومات الأساسية للصفقة لتحسين التنفيذ
تقديم مصدر واحد للحقيقة، في الوقت الفعلي، لجميع الأطراف المعنية
تزويد فرق العمل بمحتوى وقوالب محملة مسبقًا لتمكين عمليات نشر سريعة وسهلة
التخلص من الحاجة إلى العمل المتكرر، واجتماعات الحالة الطويلة، ومطاردة البيانات
إدارة وتتبُّع المراحل الرئيسية لخطة العمل، والمشكلات، والمخاطر، والقرارات الرئيسية، ومبادرات التعاون في الوقت الفعلي. وتخصيص الصفحات الرئيسية بناءً على الأدوار.
تقديم تقارير ثرية بالفوائد، ولوحات معلومات ذات تحليلات أساسية وخرائط تفاعلية، وتقارير قابلة للتعديل، ولقطات تلخيصية، ومعالج لتوليد التقارير.
إدارة قوالب الصفقات وتنظيم قوائم المراجعة حسب النوع أو الضرورة الاستراتيجية أو المنطقة الجغرافية أو عوامل أخرى.
توفير إدارة كاملة للوثائق مع النسخ، والقفل، والإيداع، والسحب، والسحب والإفلات لتحميل العديد من الوثائق بسهولة.
إدارة مشاريع متعددة، ومبادرات، وتحولات عبر عملية الصفقة باستخدام الجدولة المتقدمة للمشاريع.
نموذج أذونات قوي، وتسجيل دخول موحَّد، ومصادقة ثنائية لالتقاط وتسليم المعلومات بأمان إلى الفريق المناسب على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول.
أدى تبسيط مكتب إدارة المشاريع إلى شخص واحد إلى عدم الحاجة إلى موظفي مكتب إدارة المشاريع الخارجيين. وقد ساهم ذلك في تقليل المخاطر والتركيز على التعاون في الصفقة، ما أدَّى إلى انخفاض كبير في رسوم الاستشارات وتقليل الوقت اللازم لتحقيق أوجه التعاون المنشود.
أدَّى دمج مسارات الصفقات العالمية، مع تطبيق معايير صفقات قابلة للقياس ومتوافقة إلى منح الفريق التنفيذي رؤية شاملة وأُطرًا واضحة لاتخاذ القرارات. وقد أدى ذلك إلى وفورات كبيرة في الوقت لصالح تطوير الشركة وللتنفيذيين.