إدارة بيانات وأنشطة الاندماج والاستحواذ باستخدام IBM M&A Accelerator بدلًا من استخدام أدوات متعددة ومنفصلة، وتقليل الفوضى في صفقاتك. تجمع هذه الحلول الرائدة في السوق بيانات فِرَق الاندماج والاستحواذ الخاصة بك، لتوفر لك رؤية شاملة في الوقت الفعلي لمعاملاتك، ما يسمح لك بالتركيز على تحقيق القيمة وتقليل التشتت.