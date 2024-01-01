شاهد ندوة الإنترنت السابقة لتتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قابلية الملاحظة من الجهاز الجوال إلى الكمبيوتر المركزي.

ندوة الإنترنت تعمق Instana في المقاييس ولوحات المعلومات القياسية: كيف تراقب منصة Instana نفسها سنعرض في هذه الجلسة أحدث وظائف Instana الخاصة بلوحة المعلومات المخصصة: الجداول والرسوم البيانية والمزيد. بعد ذلك، سنقوم بتجميع كل ذلك معًا لنوضح كيف نلاحظ تدفقات استيعاب البيانات في Kafka.

ندوة الإنترنت الانتقال إلى السحابة: الحفاظ على استقرار عملياتك في عالم غير مستقر استخدم النماذج المجردة للمساعدة في استكشاف جهود إعادة التصميم في بيئة متغيرة باستمرار.

ندوة الإنترنت الانتقال من بنية أحادية موحدة إلى خدمات مصغرة للسحابة الأصلية اسمع قصة نجاح التحول هذه على السحابة الأصلية. أدت الحاجة إلى الموثوقية والبراعة إلى انتقال شركة Tipico من الاعتماد على بنية أحادية موحدة إلى خدمات مصغرة في السحابة.

ندوة الإنترنت قابلية الملاحظة ليست مجرد كلمة جديدة للمراقبة تعرف على مشهد تقنية المراقبة، ودراسة إيجابيات وسلبيات الطرق الأساسية، واستكشف كيف يمكن للفرق الاستفادة من قابلية الملاحظة لتصبح أكثر كفاءة وإبداعًا.

ندوة الإنترنت المراقبة بسرعة عمليات التطوير شاهد ندوة الإنترنت هذه لفهم سبب الحاجة إلى المراقبة التلقائية لتحقيق نجاح عملية CI/CD، وكيف تخلق عملية CI/CD تحديات في المراقبة، ولماذا تبطئ العمليات اليدوية خط المسار بأكمله.

ندوة الإنترنت مراقبة المستخدم النهائي (EUM) المذهلة تعرّف على كيفية مساعدة مراقبة المستخدم النهائي (EUM) من Instana في جعل كل تفاعل مع العملاء مفهومًا بشكل جيد وتحسين التجربة الكلية باستمرار.

ندوة الإنترنت تقديم تجربة متميزة للعملاء من خلال التحليلات غير المحدودة تعرف على كيف وأين يجب على قادة التقنية تحديد أولويات وقتهم وميزانيتهم لمساعدة المالكين والمستخدمين النهائيين على الابتكار بشكل أسرع مع تقليل الموارد.

ندوة الإنترنت الدليل النهائي لمراقبة تطبيقات منصة kubernetes شاهد ندوة الإنترنت عند الطلب لمعرفة الضروريات المطلقة عندما يتعلق الأمر بمراقبة التطبيقات المنظمة المهمة.

ندوة الإنترنت العثور على الإبرة في كومة القش المعبأة في الحاويات افهم كيف تؤدي الحاويات والخدمات المصغرة إلى فوضى في تطبيقاتك، ولماذا تجد أدوات المراقبة التقليدية صعوبة في التعامل مع التطبيقات القائمة على الحاويات. بعد ذلك، شاهد عرضًا توضيحيًا لحل مراقبة أداء التطبيقات (APM) من Instana لإدارة تطبيقات الخدمات المصغرة الموجودة في الحاويات.

ندوة الإنترنت المراقبة الفورية لمستوى الخدمة من أجل هندسة موثوقية الموقع شاهد ندوة الإنترنت هذه للتعرف على المتطلبات الجديدة لعمليات التطوير وفرق عمل هندسة موثوقية الموقع (SRE)، وكيف يمكن تحقيق إدارة فورية لاتفاقية مستوى الخدمة مع Instana وApica.

ندوة الإنترنت البرنامج الإضافي Instana لمخططات Amazon EKS في هذه الجلسة، سنوضح لك كيف تضمن نجاح عملية ترحيل التطبيقات باستخدام Instana للتخطيط لجميع الحالات الطارئة، وتقييم سلامة التطبيقات أثناء الترحيل، وضمان التوافر بعد الترحيل.

ندوة الإنترنت تحقيق التوازن بين الأداء الأمثل للتطبيق والتكاليف التقنية باستخدام القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي استمع إلى خبير IBM وهو يتناول كيفية الاستفادة من Instana و®Turbonomic وApptio لتحقيق التوازن بين أداء تقنية المعلومات وقيمة الأعمال وتحقيق أقصى قدر ممكن منهما.