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استمع إلى مايك مالو؛ لتكتشف كيف تقوم IBM Instana بتحسين أداء التطبيقات، وحل المشكلات قبل أن تؤثر في العملاء.
شاهد ندوة الإنترنت السابقة لتتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قابلية الملاحظة من الجهاز الجوال إلى الكمبيوتر المركزي.
سنعرض في هذه الجلسة أحدث وظائف Instana الخاصة بلوحة المعلومات المخصصة: الجداول والرسوم البيانية والمزيد. بعد ذلك، سنقوم بتجميع كل ذلك معًا لنوضح كيف نلاحظ تدفقات استيعاب البيانات في Kafka.
استخدم النماذج المجردة للمساعدة في استكشاف جهود إعادة التصميم في بيئة متغيرة باستمرار.
اسمع قصة نجاح التحول هذه على السحابة الأصلية. أدت الحاجة إلى الموثوقية والبراعة إلى انتقال شركة Tipico من الاعتماد على بنية أحادية موحدة إلى خدمات مصغرة في السحابة.
تعرف على مشهد تقنية المراقبة، ودراسة إيجابيات وسلبيات الطرق الأساسية، واستكشف كيف يمكن للفرق الاستفادة من قابلية الملاحظة لتصبح أكثر كفاءة وإبداعًا.
شاهد ندوة الإنترنت هذه لفهم سبب الحاجة إلى المراقبة التلقائية لتحقيق نجاح عملية CI/CD، وكيف تخلق عملية CI/CD تحديات في المراقبة، ولماذا تبطئ العمليات اليدوية خط المسار بأكمله.
تعرّف على كيفية مساعدة مراقبة المستخدم النهائي (EUM) من Instana في جعل كل تفاعل مع العملاء مفهومًا بشكل جيد وتحسين التجربة الكلية باستمرار.
تعرف على كيف وأين يجب على قادة التقنية تحديد أولويات وقتهم وميزانيتهم لمساعدة المالكين والمستخدمين النهائيين على الابتكار بشكل أسرع مع تقليل الموارد.
شاهد ندوة الإنترنت عند الطلب لمعرفة الضروريات المطلقة عندما يتعلق الأمر بمراقبة التطبيقات المنظمة المهمة.
افهم كيف تؤدي الحاويات والخدمات المصغرة إلى فوضى في تطبيقاتك، ولماذا تجد أدوات المراقبة التقليدية صعوبة في التعامل مع التطبيقات القائمة على الحاويات. بعد ذلك، شاهد عرضًا توضيحيًا لحل مراقبة أداء التطبيقات (APM) من Instana لإدارة تطبيقات الخدمات المصغرة الموجودة في الحاويات.
شاهد ندوة الإنترنت هذه للتعرف على المتطلبات الجديدة لعمليات التطوير وفرق عمل هندسة موثوقية الموقع (SRE)، وكيف يمكن تحقيق إدارة فورية لاتفاقية مستوى الخدمة مع Instana وApica.
في هذه الجلسة، سنوضح لك كيف تضمن نجاح عملية ترحيل التطبيقات باستخدام Instana للتخطيط لجميع الحالات الطارئة، وتقييم سلامة التطبيقات أثناء الترحيل، وضمان التوافر بعد الترحيل.
استمع إلى خبير IBM وهو يتناول كيفية الاستفادة من Instana و®Turbonomic وApptio لتحقيق التوازن بين أداء تقنية المعلومات وقيمة الأعمال وتحقيق أقصى قدر ممكن منهما.
شاهد ندوة الإنترنت هذه لتتعلم كيف يمكنك إعادة تعريف مراقبة أداء AWS لتطبيقات التقنية السحابية الأصلية من خلال نشر عرض الاستضافة الذاتية لمنصة IBM Instana على التقنية السحابية الخاصة AWS.
توفر IBM Instana قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي التي يمكن للجميع- وأي شخص- استخدامها، فهي توفر لك الوقت المناسب للقيمة سريعًا مع ضمان أن استراتيجية قابلية الملاحظة تواكب التعقيد الديناميكي لبيئات اليوم والغد. من الجهاز الجوال إلى الكمبيوتر المركزي، تدعم Instana أكثر من 250 تقنية، والعدد في زيادة.