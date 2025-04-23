تطبيق IBM Inspector Wearable هو تطبيق للأجهزة المحمولة يُتيح لك إجراء فحوصات بصري عن بُعد وبيدين خاليتين باستخدام أجهزة RealWear HMT-1 للواقع المدعوم. يمكن أن تساعد هذه المجموعة من القدرات فرقك على تحديد العيوب والمشكلات بسرعة عن طريق التقاط الصور باستخدام شاشة رأسية مثبَّتة.
يُتيح للعاملين في الميدان إجراء علميات فحص دون استخدام اليدين.
يحسِّن السلامة من خلال تجنُّب الحاجة إلى لمس الأجهزة.
يعزِّز الجودة الإجمالية للمنتجات والخدمات.
يقلِّل أعباء العمل ويحسِّن من رضا الموظفين والعملاء.
استخدِم نماذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأشياء وتصنيف الصور.
أجرِ استدلالات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.
مكِّن المستخدمين من إجراء الفحوصات باستخدام الأوامر الصوتية.