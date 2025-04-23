IBM Inspection Workbench
يتيح إنشاء إجراءات، وإجراء عمليات تفتيش متعددة بترتيب متسلسل، ووضع تسميات على الصور باستخدام iPad لتدريب نماذج Core ML وTensorFlow Lite لاستخدامها في تطبيقات IBM المصاحبة.
إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا
رجل وامرأة يحدِّقان في جهاز لوحي
نشر وتدريب نماذج وإجراءات رؤية الكمبيوتر.

يُعد IBM Inspection Workbench تطبيقًا أصليًا يعمل بنظام iPadOS ويُستخدم مع كل من IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection لإتاحة وضع تسميات على الصور المستخدمة لكي يدرب نماذج رؤية الكمبيوتر باستخدام iPad مع Apple Pencil لاستخدامها في التطبيقات المصاحبة. بمجرد تدريب النماذج باستخدام IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection، يمكن لتطبيق IBM Inspection Workbench نشر هذه النماذج في الزمن شبه الحقيقي إلى تطبيق IBM Inspector Portable، وتطبيق IBM Inspector Wearable، وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile، لإنشاء عمليات ذات صلة ذات صلة أو لتحديثها، كل ذلك في تجربة عمل واحدة أصلية على نظام التشغيل iPadOS.

كما يقدم IBM Inspection Workbench مفهومًا جديدًا وهو إجراءات التفتيش، والتي تُتيح إجراء عمليات تفتيش متعددة بترتيب متسلسل. حيث يمكن إنشاء الإجراءات وتعديلها ونشرها من برنامج IBM Inspection Workbench. ثم يمكن تشغيل الإجراءات المنشورة على تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable.

كما يمكن أيضًا استخدام هذا التطبيق كواجهة مستخدم (UI) تقوم بتدريب النماذج المتوافقة على IBM Maximo Visual Inspection، مع توفير ميزة الإدارة عن بُعد في تجربة عمل مدمجة ومتكاملة على تطبيق IBM Maximo Visual Inspection Mobile.
المزايا
تقدم تجربة عمل شاملة

يوفر تجربة عمل متكاملة أصلية على نظام التشغيل iPadOS لتصنيف الصور وبدء مهام تدريب الذكاء الاصطناعي.
توفير ميزة الإدارة عن بُعد

ينشئ عمليات التفتيش ويحررها وينشرها على الأجهزة البعيدة التي تعمل بتطبيق IBM Inspector Portable، وتطبيق IBM Inspector Wearable، وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile.
تدريب الفحوصات المتعددة

يكتشف النماذج التي تم نشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile.
توفير الرؤية في الوقت الفعلي

يكتشف النماذج التي تم نشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile.
تمكين التحديثات للفحوصات والإجراءات

ينشر النماذج والإجراءات المدرَّبة على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وIBM Inspector Wearable بكل سهولة بمجرد ضغطات زر قليلة.
يستخدم الميزات المتقدمة

يستفيد من الميزات المتقدمة لنظام التشغيل iPadOS بما فيها نماذج Core ML تقنية iBeacon وApple Pencil على الأجهزة المتوافقة.
تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي

يعمل تطبيق IBM Inspection Workbench الأصلي لنظام iPadOS على تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تبسيط عملية وضع التسميات على الصور لتدريب نماذج رؤية الكمبيوتر في IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection. يُتيح هذا التطبيق إجراء الفحوصات البصرية بكفاءة ودقة عاليتين من خلال تصنيف الصور المُستخدمة في تدريب نماذج رؤية الكمبيوتر في نفس لحظة التقاط الصورة بواسطة تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile.
تبسيط نشر النماذج

يُعزِّز IBM Inspection Workbench من قيمة بيئة تدريب وتنفيذ نماذج تقنية "رؤية الكمبيوتر"، الثرية بالعناصر الأمنية من IBM. يُتيح IBM Inspection Workbench للمستخدمين العمل مباشرةً مع مجموعات البيانات والنماذج على مثيل IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection، علاوةً على إمكانية عملهما معًا مع تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile لتبسيط نشر النماذج وتحديثها.
إنشاء الإجراءات والفحوصات وتعديلها ونشرها

يمكن لتطبيق IBM Inspection Workbench إنشاء الإجراءات والفحوصات وتعديلها ونشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable. يوفر IBM Inspection Workbench رؤية فورية للإجراءات والنماذج التي يتم نشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable.
مصمم بشكل فريد لتوفير تجربة أصلية متكاملة

تم تصميم هذا المنتج بشكل فريد للاستفادة من الميزات المتقدمة لأجهزة iPadOS مثل iBeacon. يوفر التطبيق تجربة متكاملة وأصلية لتصنيف الصور وبدء مهام تدريب الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام Apple Pencil على الأجهزة المتوافقة.
التطبيقات والحلول ذات الصلة
IBM Inspector Portable

يمكنك إجراء عمليات التفتيش اليدوية وتنفيذ الإجراءات من خلال تشغيل نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML التي يتم إنشاؤها باستخدام IBM Inspection Workbench.
IBM Inspector Wearable

يمكنك إحداث تحول في الطريقة التي يستخدمها الموظفون لتنفيذ الفحوصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام السماعات الرأسية التي تُتيح العمل دون استخدام اليدين.
IBM Model Builder

يساعد المؤسسات على سرعة تدريب ونشر نماذج ذكاء اصطناعي قوية.

كيفية الشراء

يُتاح تنزيل تطبيق IBM Inspection Workbench من متجر تطبيقات Apple على أي جهاز يعمل بنظام iOS 14 أو إصدار أحدث. يمكن ترخيص التطبيق للاستخدام من خلال Passport Advantage مع طلب للحصول على IBM Inspection Workbench. حيث يوفر لك هذا حق الحصول على ترخيص ودعم للتطبيق.

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التسعير
إصدار تجريبي لمدة 30 يومًا

جرِّب استخدام IBM Inspection Workbench. يمكنك إنشاء وتعديل ونشر نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML وTensorFlow Lite، والإجراءات ذات الصلة، لمدة 30 يومًا مجانًا.

 إصدار تجريبي مجاني الإصدار الشهري Enterprise Edition

خيار مرن لإنشاء وتعديل ونشر نماذج الرؤية الحاسوبية Core ML وTensorFlow Lite، والإجراءات ذات الصلة، من جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل iOS على أساس شهري

يبدأ السعر من

524.00 دولارًا أمريكيًا*

لكل جهاز شهريًا

 شراء الآن إصدار المؤسسة الخطة الأكثر شيوعًا

يُتيح لك إصدار Enterprise Edition إنشاء وتعديل ونشر نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML وTensorFlow Lite، والإجراءات ذات الصلة، من جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل iOS

يبدأ السعر من

12,500.00 دولار أمريكي*

لكل جهاز

 شراء الآن

تجربة أصلية لنظام التشغيل iOS وiPadOS

تصنيف الصور وبدء مهام تدريب الذكاء الاصطناعي

رؤية الفحوصات التي تم نشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد

إنشاء الفحوصات وتعديلها ونشرها

إنشاء إجراءات الفحص وتعديلها ونشرها

الاستفادة من تقنية iBeacon لتحديد مدى قرب عمليات النشر

نشر الإجراءات باستخدام MQTT إلى تطبيق IBM Inspector Portable

تصدير الإجراءات لاستيرادها إلى تطبيق IBM Inspector Portable

إصدار تجريبي لمدة 30 يومًا

ترخيص شهري

ترخيص دائم + 12 شهرًا من الدعم والصيانة (S&S)