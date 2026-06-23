إعادة تنظيم قواعد بيانات IMS مع بقائها متاحة عبر الإنترنت
يعمل IMS High Performance Load for z/OS على تقليل وقت وحدة المعالجة المركزية ووقت التشغيل لبعض التطبيقات وعمليات تحميل قواعد بيانات IMS. يحلل أداء قاعدة البيانات ويُعِد تقارير تتضمن إحصاءات حول استخدام المساحة ومؤشرات المقاطع. يُنشئ مجموعة بيانات القائمة غير المباشرة (ILDS) لقاعدة بيانات عالية التوافر وكبيرة الحجم (HALDB) بحيث تكون متوافقة مع تلك التي يتم إنشاؤها بواسطة أداة IMS HD Reorganization Reload القياسية في IMS.
تحقيق أداء عالٍ
تم تصميم IMS High Performance Load for z/OS لتوفير معالجة عالية الأداء من خلال إعدادات افتراضية محسَّنة. يمكنك الحصول على أداء محسَّن لكل مهمة إعادة تنظيم. يتكون من أداة IMS HP Load وأداة Physical Sequence Sort for Reload وأداة Bitmap Resetter. كما يوفر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتحميل (Load API).
تجنُّب كتابة تعليمات DD الخاصة بمجموعات بيانات قاعدة البيانات، حيث يمكن لـ IMS HP Load تخصيص مجموعات بيانات قاعدة البيانات ديناميكيًا لقواعد البيانات الكاملة وHALDB.
البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة IMS HP Load، مثل مجموعة بيانات DFSURWF، متوافقة مع أدوات IMS القياسية.
لا يتطلب IMS HP Load تهيئة مجموعات بيانات أقسام HALDB قبل إعادة التحميل. بالنسبة إلى الأقسام التي لا يتم ملؤها بأي مقطع أثناء إعادة التحميل، تعمل IMS HP Load على تهيئة مجموعة بيانات القسم.
تعمل IMS HP Load على تبسيط ضبط قواعد البيانات وتحليل المساحة من خلال جمع بيانات إحصائية رئيسية من مدخلات متعددة ومرنة وصيغ ملفات مضغوطة.
يوفر IMS HP Load مجموعة متكاملة من إجراءات إعادة التنظيم وإعادة التحميل عالية الأداء لهياكل قواعد البيانات التالية: Hierarchical Direct Access Method (HDAM) وHierarchical Indexed Direct Access Method (HIDAM) وHierarchical Indexed Sequential Access Method (HISAM) وSimple Hierarchical Indexed Sequential Access Method (SHISAM) وPartitioned Hierarchical Direct Access Method (PHDAM) وPartitioned Hierarchical Indexed Direct Access Method (PHIDAM).
توفِّر IMS HP Load معالجة إعادة تحميل عالية الأداء لقواعد البيانات. تُعَد هذه الأداة بديلًا عالي الأداء لأداة IMS HD Reorganization Reload (DFSURGL0). تدعم أداة IMS HP Load أنواعًا متعددة من هياكل قواعد البيانات. وتُنشئ مجموعة بيانات القائمة غير المباشرة (ILDS) لقاعدة بيانات HALDB بحيث يكون متوافقًا مع ما تُنشئه أداة IMS HD Reorganization Reload القياسية في IMS. كما توفر الأداة تقارير تحتوي على إحصاءات حول استخدام المساحة ومؤشرات المقاطع.
توفِّر IMS HP Load واجهة برمجة التطبيقات Load API. باستخدام Load API، يمكنك تشغيل عملية التحميل الأولي بسرعة أعلى بكثير مقارنةً بـ IMS DL/I.
تقوم هذه الأداة بفرز مجموعة بيانات قاعدة بيانات غير محمّلة تم إنتاجها لقاعدة بيانات HDAM بهدف تقليل الزمن المستغرق لإعادة تحميل قاعدة البيانات. كما تقوم بفرز مجموعة بيانات غير محمَّلة لقواعد بيانات HDAM وPHDAM وHIDAM وPHIDAM وHISAM وSHISAM. وتوفر الأداة أيضًا تقارير لاستخدامها في تحليل ضبط مَعلمات التوزيع العشوائي.
يمكن استخدام أداة Bitmap Resetter لضبط خريطة البِت لقاعدة بيانات HDAM أو HIDAM أو PHDAM أو PHIDAM بهدف دعم تخزين أكثر كثافة لكتل قاعدة البيانات.
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
ادعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات أثناء تشغيلها لضمان التوّفر المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقم بإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات كبيرة الحجم ذات التوافر العالي (HALDBs).
يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.
دعم تقنيات التكامل المفتوحة لتمكين تطوير التطبيقات الجديدة وتوسيع الوصول إلى معاملات وبيانات IMS.
اعثر على الإجابات وتعرَّف على النصائح والإرشادات لإعداد IMS Tools Solution Packs بشكل مثالي.
تتضمن هذه القائمة من مقاطع الفيديو عروضًا توضيحية وتسجيلات البث عبر الإنترنت حول نظام IBM IMS والمنتجات والتقنيات ذات الصلة.