IMS Enterprise Suite

توسيع نطاق الوصول إلى IMS وتسريع عملية التطوير دون الحاجة إلى إعادة كتابة الأنظمة الأساسية.

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رسم توضيحي مسطح لواجهة المستخدم الهجينة

تحديث الوصول إلى تطبيق IMS

تُعَد IBM® IMS Enterprise Suite مجموعة أدوات شاملة ومجانية، صُممت لدعم التطوير والاتصال والابتكار. وهي تستخدم أدوات تكامل مفتوحة لربط الأنظمة التقليدية بالخدمات السحابية الأصلية. توفِّر المجموعة تصوُّرًا بصريًا بديهيًا لتعريفات قواعد بيانات IMS وعروض البرامج، وتسهِّل تطوير التطبيقات، وتبسِّط المهام المعقدة لقواعد بيانات IMS، وتوسِّع نطاق الوصول إليها.

 استكشف الجديد
تبسيط الوصول إلى معاملات IMS

استخدِم واجهات برمجة التطبيقات الحديثة والمفتوحة -والمفعَّلة عبر z/OS Connect- للوصول إلى بيانات معاملات IMS، ما يُتيح للتطبيقات الجديدة الاتصال دون الحاجة إلى تعديل المنطق الأساسي للنظام.
تسريع دورات التطوير

زوِّد المطورين بواجهات بديهية وأدوات تعتمد على SQL تساعد على تسريع عملية التطوير وتقليل الاعتماد على المهارات التقليدية القديمة.
توسيع نطاق IMS باستخدام التطبيقات السحابية الأصلية

تمكَّن من دمج IMS بسلاسة مع المنصات الموزعة، ما يُتيح تطبيق استراتيجيات السحابة الهجينة ويدعم المسارات الحديثة لعمليات التطوير.
الاستفادة من أداء IMS المثبَت

اعتمِد على موثوقية IMS وقابليته للتوسع وأمانه، مع تعزيز المرونة باستخدام أدوات جاهزة للتكامل مصممة لأعباء العمل المؤسسية.

مكونات المنتج

أمثلة على واجهة IMS Enterprise Suite
واجهة قائمة على المتصفح
واجهة المستخدم (UI) القائمة على الويب في الإصدار 3.4 واجهة قائمة على المتصفح

يمكنك الوصول إلى أدوات تطوير IMS من خلال متصفحك. يعمل IMS Explorer for Web على تبسيط المهام التي تُتيح التطوير التعاوني من خلال واجهة مستخدم (UI) سهلة الاستخدام ومستضافة على الخادم - مثالية للفرق الموزعة ومهام سير العمل الحديثة.

 نظرة عامة على IMS Explorer for Web
IMS Enterprise Suite visual development eclipse hybrid UI
التطوير المرئي لنظام IMS
يعتمد على Eclipse لأغراض التطوير في الإصدار 3.3. التطوير المرئي لنظام IMS

تسريع عملية التطوير باستخدام IMS Explorer، وهي أداة تعتمد على واجهة رسومية تبسِّط مهام قواعد البيانات. استيراد وتحرير وتعريف مخططات IMS بطريقة مرئية. استخدام SQL القياسية للوصول إلى بيانات IMS وربط عمليات التطوير بين المنصات الحديثة وبيئات IMS التقليدية.

 IMS Explorer for Development
IMS Enterprise Suite Connect hybrid UI
الاتصال المبسَّط
z/OS Connect الاتصال المبسَّط

من خلال إمكانية الوصول عبر IBM® z/OS Connect، يُتيح إنشاء ونشر وإدارة واجهات برمجة التطبيقات RESTful لإجراء معاملات IMS، كل ذلك ضمن حل مدعوم وسهل التثبيت.

 عرض أصول IBM® z/OS Connect كواجهات برمجة تطبيقات REST
أمثلة على واجهة IMS Enterprise Suite
واجهة قائمة على المتصفح
واجهة المستخدم (UI) القائمة على الويب في الإصدار 3.4 واجهة قائمة على المتصفح

يمكنك الوصول إلى أدوات تطوير IMS من خلال متصفحك. يعمل IMS Explorer for Web على تبسيط المهام التي تُتيح التطوير التعاوني من خلال واجهة مستخدم (UI) سهلة الاستخدام ومستضافة على الخادم - مثالية للفرق الموزعة ومهام سير العمل الحديثة.

 نظرة عامة على IMS Explorer for Web
IMS Enterprise Suite visual development eclipse hybrid UI
التطوير المرئي لنظام IMS
يعتمد على Eclipse لأغراض التطوير في الإصدار 3.3. التطوير المرئي لنظام IMS

تسريع عملية التطوير باستخدام IMS Explorer، وهي أداة تعتمد على واجهة رسومية تبسِّط مهام قواعد البيانات. استيراد وتحرير وتعريف مخططات IMS بطريقة مرئية. استخدام SQL القياسية للوصول إلى بيانات IMS وربط عمليات التطوير بين المنصات الحديثة وبيئات IMS التقليدية.

 IMS Explorer for Development
IMS Enterprise Suite Connect hybrid UI
الاتصال المبسَّط
z/OS Connect الاتصال المبسَّط

من خلال إمكانية الوصول عبر IBM® z/OS Connect، يُتيح إنشاء ونشر وإدارة واجهات برمجة التطبيقات RESTful لإجراء معاملات IMS، كل ذلك ضمن حل مدعوم وسهل التثبيت.

 عرض أصول IBM® z/OS Connect كواجهات برمجة تطبيقات REST

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تمكين واجهات برمجة التطبيقات RESTful للوصول إلى معاملات وبيانات نظام إدارة المحتوى، ما يجعل أنظمة IMS متاحة للتطبيقات الحديثة ومنصات الأجهزة المحمولة.

 IBM® Application Discovery and Delivery Intelligence

يساعد المطورين على تحليل وفهم تطبيقات IMS المعقدة، ما يسرِّع عملية التحديث ويقلِّل من المخاطر أثناء التغييرات.

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يتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات IMS جنبًا إلى جنب مع مصادر بيانات المؤسسة الأخرى، دون نقل البيانات أو نسخها، من خلال واجهة SQL موحدة.

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يوفر منصة تكامل شاملة مع أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات والمراسلة وتحويل البيانات التي يمكنها دمج أنظمة IMS في بيئات السحابة الهجينة.
الخطوات التالية

اكتشِف كيفية توسيع نطاق وصول IMS وتسريع التطوير دون إعادة كتابة أنظمتك الأساسية باستخدام IMS Enterprise Suite.

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