IMS Enterprise Suite

تمكين واجهات برمجة التطبيقات RESTful للوصول إلى معاملات وبيانات نظام إدارة المحتوى، ما يجعل أنظمة IMS متاحة للتطبيقات الحديثة ومنصات الأجهزة المحمولة.

يساعد المطورين على تحليل وفهم تطبيقات IMS المعقدة، ما يسرِّع عملية التحديث ويقلِّل من المخاطر أثناء التغييرات.

IBM® Data Virtualization Manager for z/OS

يتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات IMS جنبًا إلى جنب مع مصادر بيانات المؤسسة الأخرى، دون نقل البيانات أو نسخها، من خلال واجهة SQL موحدة.