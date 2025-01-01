IBM Extended External Data Service

تساعد هذه الواجهة على ضمان تعريف معلومات الفهرس بدقة في الأرشيف لتحسين جودة نتائج البحث. يمكن دمج واجهة خدمة البيانات الخارجية الموسعة من IBM مع المكوِّن الإضافي القياسي EDS للتحقق من إدخالات البيانات الوصفية باستخدام مجموعة من السياسات المحددة مسبقًا. يمكن بعد ذلك تخزين هذه السياسات الخاصة بالعميل وإدارتها من قِبَل مسؤول النظام أو قسم التشغيل.