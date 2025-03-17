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التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات
Sterling
File Transfer Service
تُعَد خدمة نقل الملفات من IBM حلًا سحابيًا لإدارة نقل الملفات لتمكين التفاعلات بين الأعمال (B2B). وهي تُتيح لك إدارة اتصال واحد آمن وموثوق به للغاية بينك وبين شركائك في الأعمال (B2B). توفِّر خدمة نقل الملفات بديلًا للبرامج المحلية المكلفة مع المساعدة على تقليل التأثير التشغيلي في موظفي التكنولوجيا لديك.
تمكَّن من دمج خوادم نقل الملفات الزائدة، والبرامج، واتصالات الشركاء لتحسين تسليم الملفات باستخدام الخدمة السحابية.
استخدم البنية التحتية السحابية القابلة للتوسع وخدمات الدعم للاستجابة بسرعة لزيادة الطلب على اتصالات الشركاء والتعاون.
يوفِّر نماذج اشتراك SaaS مرنة مع تسعير مرن يعتمد على حجم الملفات وحجم البيانات وعدد الشركاء، ما يساعد على تحسين الأداء بتكلفة منخفضة.